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Украинские войска обстреляли Горловку, Майорск и Донецк - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/obstrel-1853011880.html
Украинские войска обстреляли Горловку, Майорск и Донецк
Украинские войска обстреляли Горловку, Майорск и Донецк - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска обстреляли Горловку, Майорск и Донецк
Украинские войска за пять часов обстреляли Горловку, Майорск и Донецк, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, восемь снарядов калибром 122 миллиметра и... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:37
2023-02-19T19:37
специальная военная операция на украине
в мире
горловка
донецк
донецкая народная республика
сцкк
нато
украина
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять часов обстреляли Горловку, Майорск и Донецк, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 13.45 и 15.09, были выпущены мины калибром 120 миллиметров и снаряды калибром 122 миллиметра. Майорск был обстрелян в 14.00, по населенному пункту выпустили пять "натовских" снарядов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
горловка
донецк
донецкая народная республика
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Последствия обстрела центра Донецка
Первые кадры последствий обстрела центра Донецка
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в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины, видео
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК, НАТО, Украина, Вооруженные силы Украины
Украинские войска обстреляли Горловку, Майорск и Донецк
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять часов обстреляли Горловку, Майорск и Донецк, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-02-19T19:37
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PT0M36S
19:37 19.02.2023
 
Украинские войска обстреляли Горловку, Майорск и Донецк

Представительство ДНР в СЦКК:ВСУ за пять часов обстреляли Горловку, Майорск и Донецк

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкОкно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка
Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Окно жилого дома, получившего повреждения в результате обстрела ВСУ Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять часов обстреляли Горловку, Майорск и Донецк, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16:55 - населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 6 снарядов калибром 155 мм", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Отмечается, что Кировский, Петровский и Киевский районы города также были обстреляны 11 "натовскими" снарядами в 17.30 и 18.50.
Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 13.45 и 15.09, были выпущены мины калибром 120 миллиметров и снаряды калибром 122 миллиметра. Майорск был обстрелян в 14.00, по населенному пункту выпустили пять "натовских" снарядов.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреГорловкаДонецкДонецкая Народная РеспубликаСЦККНАТОУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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