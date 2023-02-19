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Украинские войска обстреляли Горловку, Майорск и Донецк

Украинские войска обстреляли Горловку, Майорск и Донецк - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска обстреляли Горловку, Майорск и Донецк

Украинские войска за пять часов обстреляли Горловку, Майорск и Донецк, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, восемь снарядов калибром 122 миллиметра и... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T19:37

2023-02-19T19:37

2023-02-19T19:37

специальная военная операция на украине

в мире

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нато

украина

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Украинские войска за пять часов обстреляли Горловку, Майорск и Донецк, выпущено восемь мин калибром 120 миллиметров, восемь снарядов калибром 122 миллиметра и 22 снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Украинские войска обстреляли Никитовский район Горловки в 13.45 и 15.09, были выпущены мины калибром 120 миллиметров и снаряды калибром 122 миллиметра. Майорск был обстрелян в 14.00, по населенному пункту выпустили пять "натовских" снарядов. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

горловка

донецк

донецкая народная республика

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Последствия обстрела центра Донецка Первые кадры последствий обстрела центра Донецка 2023-02-19T19:37 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецк, донецкая народная республика, сцкк, нато, украина, вооруженные силы украины, видео