https://ria.ru/20230219/obstrel-1853003879.html

В Белгородской области во время украинского обстрела погибла девочка

В Белгородской области во время украинского обстрела погибла девочка - РИА Новости, 19.02.2023

В Белгородской области во время украинского обстрела погибла девочка

Ребенок погиб при обстреле украинскими военными села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T18:41

2023-02-19T18:41

2023-02-19T21:20

специальная военная операция на украине

белгородская область

шебекино

вячеслав гладков

россия

украина

вооруженные силы украины

происшествия

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БЕЛГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле украинскими военными села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, жертвой стала 12-летняя девочка. Снаряд разорвался за ее спиной в тот момент, когда она разговаривала по телефону с отцом. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия. Гладков уточнил, что на территорию села попало девять снарядов, которые повредили три дома, одну хозяйственную постройку и автомобиль. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В частности, накануне в городе Шебекино тяжелые ранения получила местная жительница. В четверг при обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина. Он получил легкую контузию и отказался от госпитализации.С апреля 2022 года на территории всей области действует желтый уровень террористической опасности, работает региональный оперативный штаб.

https://ria.ru/20230204/terrorizm-1849696940.html

https://ria.ru/20230217/shebekino-1852719803.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия