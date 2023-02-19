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В Белгородской области во время украинского обстрела погибла девочка - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/obstrel-1853003879.html
В Белгородской области во время украинского обстрела погибла девочка
В Белгородской области во время украинского обстрела погибла девочка - РИА Новости, 19.02.2023
В Белгородской области во время украинского обстрела погибла девочка
Ребенок погиб при обстреле украинскими военными села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T18:41
2023-02-19T21:20
специальная военная операция на украине
белгородская область
шебекино
вячеслав гладков
россия
украина
вооруженные силы украины
происшествия
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БЕЛГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле украинскими военными села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.По его словам, жертвой стала 12-летняя девочка. Снаряд разорвался за ее спиной в тот момент, когда она разговаривала по телефону с отцом. Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей. Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия. Гладков уточнил, что на территорию села попало девять снарядов, которые повредили три дома, одну хозяйственную постройку и автомобиль. Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В частности, накануне в городе Шебекино тяжелые ранения получила местная жительница. В четверг при обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина. Он получил легкую контузию и отказался от госпитализации.С апреля 2022 года на территории всей области действует желтый уровень террористической опасности, работает региональный оперативный штаб.
https://ria.ru/20230204/terrorizm-1849696940.html
https://ria.ru/20230217/shebekino-1852719803.html
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белгородская область, шебекино, вячеслав гладков, россия, украина, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Белгородская область, Шебекино, Вячеслав Гладков, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Происшествия
18:41 19.02.2023 (обновлено: 21:20 19.02.2023)
 
В Белгородской области во время украинского обстрела погибла девочка

Белгородский губернатор Гладков уточнил, что при обстреле погибла 12-летняя девочка

© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
Фрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области
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БЕЛГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле украинскими военными села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, жертвой стала 12-летняя девочка. Снаряд разорвался за ее спиной в тот момент, когда она разговаривала по телефону с отцом.
"Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка", — подчеркнул Гладков.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.
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Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия. Гладков уточнил, что на территорию села попало девять снарядов, которые повредили три дома, одну хозяйственную постройку и автомобиль.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В частности, накануне в городе Шебекино тяжелые ранения получила местная жительница. В четверг при обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина. Он получил легкую контузию и отказался от госпитализации.
С апреля 2022 года на территории всей области действует желтый уровень террористической опасности, работает региональный оперативный штаб.
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