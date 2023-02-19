18:41 19.02.2023 (обновлено: 21:20 19.02.2023)
В Белгородской области во время украинского обстрела погибла девочка
Белгородский губернатор Гладков уточнил, что при обстреле погибла 12-летняя девочка
© РИА Новости / пресс-служба губернатора Белгородской области / Перейти в медиабанкФрагмент снаряда ВСУ в воронке на одной из улиц города Шебекино Белгородской области
БЕЛГОРОД, 19 фев — РИА Новости. Ребенок погиб при обстреле украинскими военными села Новая Таволжанка в Белгородской области, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.
По его словам, жертвой стала 12-летняя девочка. Снаряд разорвался за ее спиной в тот момент, когда она разговаривала по телефону с отцом.
"Никто и никогда не сможет утешить мать и отца. Никакие слова утешения не воскресят единственного ребенка", — подчеркнул Гладков.
Губернатор выразил соболезнования родным и близким погибшей.
Он добавил, что сейчас находится на месте происшествия. Гладков уточнил, что на территорию села попало девять снарядов, которые повредили три дома, одну хозяйственную постройку и автомобиль.
Белгородская область неоднократно подвергалась обстрелам со стороны украинских военных. В частности, накануне в городе Шебекино тяжелые ранения получила местная жительница. В четверг при обстреле села Вознесеновка Шебекинского городского округа пострадал мужчина. Он получил легкую контузию и отказался от госпитализации.
С апреля 2022 года на территории всей области действует желтый уровень террористической опасности, работает региональный оперативный штаб.