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При обстреле Донецка повреждены административные здания и торговые центры

При обстреле Донецка повреждены административные здания и торговые центры - РИА Новости, 19.02.2023

При обстреле Донецка повреждены административные здания и торговые центры

Административные здания и торговые центры получили повреждения при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T18:21

2023-02-19T18:21

2023-02-19T18:35

специальная военная операция на украине

донецк

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Административные здания и торговые центры получили повреждения при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в представительстве ДНР СЦКК заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. "На текущий момент зафиксированы повреждения по... адресам:... прямое попадание в крышу административного здания по улице Генерала Антонова, прямое попадание в административное здание по улице Челюскинцев, торговые центры по улице 50 лет СССР, торговые точки рынка "Центральный" по бульвару Шевченко, 6 "б", республиканский центр информационных технологий по улице Артема", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецк, в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, вооруженные силы украины, видео