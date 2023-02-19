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При обстреле Донецка повреждены административные здания и торговые центры - РИА Новости, 19.02.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/obstrel-1853002467.html
При обстреле Донецка повреждены административные здания и торговые центры
При обстреле Донецка повреждены административные здания и торговые центры - РИА Новости, 19.02.2023
При обстреле Донецка повреждены административные здания и торговые центры
Административные здания и торговые центры получили повреждения при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T18:21
2023-02-19T18:35
специальная военная операция на украине
донецк
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Административные здания и торговые центры получили повреждения при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). Ранее в воскресенье в представительстве ДНР СЦКК заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. "На текущий момент зафиксированы повреждения по... адресам:... прямое попадание в крышу административного здания по улице Генерала Антонова, прямое попадание в административное здание по улице Челюскинцев, торговые центры по улице 50 лет СССР, торговые точки рынка "Центральный" по бульвару Шевченко, 6 "б", республиканский центр информационных технологий по улице Артема", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
донецк
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Последствия обстрела центра Донецка
Первые кадры последствий обстрела центра Донецка
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, В мире, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Украина, Вооруженные силы Украины
При обстреле Донецка повреждены административные здания и торговые центры
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Административные здания и торговые центры получили повреждения при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
2023-02-19T18:21
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18:21 19.02.2023 (обновлено: 18:35 19.02.2023)
 
При обстреле Донецка повреждены административные здания и торговые центры

Представительстве ДНР в СЦКК: при обстреле Донецка повреждены административные здания и ТЦ

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Донецка. 19 февраля 2023
Последствия обстрела Донецка. 19 февраля 2023 - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Донецка. 19 февраля 2023
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Административные здания и торговые центры получили повреждения при обстреле Донецка украинскими войсками, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР СЦКК заявили, что украинские силовики выпустили по Донецке за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался, в том числе, и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада.
"На текущий момент зафиксированы повреждения по... адресам:... прямое попадание в крышу административного здания по улице Генерала Антонова, прямое попадание в административное здание по улице Челюскинцев, торговые центры по улице 50 лет СССР, торговые точки рынка "Центральный" по бульвару Шевченко, 6 "б", республиканский центр информационных технологий по улице Артема", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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