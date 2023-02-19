https://ria.ru/20230219/obstrel-1852986713.html

Мэр Донецка рассказал о последствиях украинского обстрела города

Мэр Донецка рассказал о последствиях украинского обстрела города - РИА Новости, 19.02.2023

Мэр Донецка рассказал о последствиях украинского обстрела города

Попадания в общежитие, на трибуны спортивного комплекса "Олимпийский" и возле детского сада зафиксированы при обстреле в Ворошиловском районе Донецка со стороны РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:32

2023-02-19T16:32

2023-02-19T16:41

специальная военная операция на украине

донецк

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Попадания в общежитие, на трибуны спортивного комплекса "Олимпийский" и возле детского сада зафиксированы при обстреле в Ворошиловском районе Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По его словам, также повреждены автомобили возле Свято-Преображенского собора.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк

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донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика