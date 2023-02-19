Рейтинг@Mail.ru
Мэр Донецка рассказал о последствиях украинского обстрела города - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/obstrel-1852986713.html
Мэр Донецка рассказал о последствиях украинского обстрела города
Мэр Донецка рассказал о последствиях украинского обстрела города - РИА Новости, 19.02.2023
Мэр Донецка рассказал о последствиях украинского обстрела города
Попадания в общежитие, на трибуны спортивного комплекса "Олимпийский" и возле детского сада зафиксированы при обстреле в Ворошиловском районе Донецка со стороны РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:32
2023-02-19T16:41
специальная военная операция на украине
донецк
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852980655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d0a31cd86b88526e9dbdf8bf4970046.png
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Попадания в общежитие, на трибуны спортивного комплекса "Олимпийский" и возле детского сада зафиксированы при обстреле в Ворошиловском районе Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.По его словам, также повреждены автомобили возле Свято-Преображенского собора.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела центра Донецка
Первые кадры последствий обстрела центра Донецка
2023-02-19T16:32
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852980655_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41785ebad1a993ae008578ec3ab0c6dc.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Алексей Кулемзин (Донецк), Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика
16:32 19.02.2023 (обновлено: 16:41 19.02.2023)
 
Мэр Донецка рассказал о последствиях украинского обстрела города

Мэр Донецка Кулемзин: украинские войска обстреляли общежитие и трибуны РСК "Олимпийский"

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Попадания в общежитие, на трибуны спортивного комплекса "Олимпийский" и возле детского сада зафиксированы при обстреле в Ворошиловском районе Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
"Дополнительная информация о последствиях варварского обстрела Ворошиловского района. Прямое попадание в крышу общежития №2 ДонНТУ. Прилеты на трибуны РСК "Олимпийский"… Обнаружен снаряд под фундаментом Классической гуманитарной гимназии… Прилет на спортивную площадку школы №2 ... Прилет возле детского сада №294", - написал Кулемзин в телеграм-канале.
По его словам, также повреждены автомобили возле Свято-Преображенского собора.
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкАлексей Кулемзин (Донецк)Вооруженные силы УкраиныДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала