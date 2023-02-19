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В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью
В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью - РИА Новости, 19.02.2023
В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью
Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной военной цели для Киева подчеркивают глубину разногласий США и России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:27
2023-02-19T11:27
2023-02-19T14:27
политика
сша
россия
республика крым
виктория нуланд
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной военной цели для Киева подчеркивают глубину разногласий США и России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале."(Это. — Прим. ред.) подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть", — сказал Песков.По словам Пескова, в Кремле хорошо известна точка зрения, высказанная замгоссекретаря. "Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных "ястребов" в американской политике", — напомнил он.В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Она назвала их "законными целями" для Киева. По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если полуостров "как минимум не будет демилитаризован".Киевские власти неоднократно заявляли о планах атаковать Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по полуострову.
https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html
сша
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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политика, сша, россия, республика крым, виктория нуланд, украина, дмитрий песков
Политика, США, Россия, Республика Крым, Виктория Нуланд, Украина, Дмитрий Песков
11:27 19.02.2023 (обновлено: 14:27 19.02.2023)
В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью
Песков: слова Нуланд о Крыме подчеркивают глубину разногласий США и России