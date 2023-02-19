https://ria.ru/20230219/nuland-1852948374.html

В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью

В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью - РИА Новости, 19.02.2023

В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью

Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной военной цели для Киева подчеркивают глубину разногласий США и России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:27

2023-02-19T11:27

2023-02-19T14:27

политика

сша

россия

республика крым

виктория нуланд

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной военной цели для Киева подчеркивают глубину разногласий США и России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале."(Это. — Прим. ред.) подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть", — сказал Песков.По словам Пескова, в Кремле хорошо известна точка зрения, высказанная замгоссекретаря. "Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных "ястребов" в американской политике", — напомнил он.В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Она назвала их "законными целями" для Киева. По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если полуостров "как минимум не будет демилитаризован".Киевские власти неоднократно заявляли о планах атаковать Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по полуострову.

https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html

сша

россия

республика крым

украина

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

политика, сша, россия, республика крым, виктория нуланд, украина, дмитрий песков