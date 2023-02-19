Рейтинг@Mail.ru
В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/nuland-1852948374.html
В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью
В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью - РИА Новости, 19.02.2023
В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью
Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной военной цели для Киева подчеркивают глубину разногласий США и России, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:27
2023-02-19T14:27
политика
сша
россия
республика крым
виктория нуланд
украина
дмитрий песков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852949920_0:113:3239:1935_1920x0_80_0_0_3e20c9f67303b33c17ba8373b2abeb4b.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной военной цели для Киева подчеркивают глубину разногласий США и России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале."(Это. — Прим. ред.) подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть", — сказал Песков.По словам Пескова, в Кремле хорошо известна точка зрения, высказанная замгоссекретаря. "Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных "ястребов" в американской политике", — напомнил он.В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Она назвала их "законными целями" для Киева. По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если полуостров "как минимум не будет демилитаризован".Киевские власти неоднократно заявляли о планах атаковать Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по полуострову.
https://ria.ru/20230219/neokolonializm-1852876820.html
сша
россия
республика крым
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852949920_255:0:2986:2048_1920x0_80_0_0_e4bc101b36aa6575ba487248e0750448.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, сша, россия, республика крым, виктория нуланд, украина, дмитрий песков
Политика, США, Россия, Республика Крым, Виктория Нуланд, Украина, Дмитрий Песков
11:27 19.02.2023 (обновлено: 14:27 19.02.2023)
 
В Кремле оценили слова Нуланд, назвавшей Крым законной военной целью

Песков: слова Нуланд о Крыме подчеркивают глубину разногласий США и России

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкНабережная в Ялте
Набережная в Ялте - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Набережная в Ялте. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Слова замгоссекретаря США Виктории Нуланд о Крыме как законной военной цели для Киева подчеркивают глубину разногласий США и России, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью программе "Москва. Кремль. Путин", отрывок из которой опубликовал Павел Зарубин в своем Telegram-канале.
"(Это. — Прим. ред.) подчеркивает, наверное, роль Соединенных Штатов как главного провокатора той международной напряженности, которая есть", — сказал Песков.
По словам Пескова, в Кремле хорошо известна точка зрения, высказанная замгоссекретаря.
"Госпожа Нуланд относится к очень обширному стану наиболее агрессивных "ястребов" в американской политике", — напомнил он.
В пятницу заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд заявила, что Соединенные Штаты поддерживают нанесение Украиной ударов по военным объектам, расположенным в Крыму. Она назвала их "законными целями" для Киева. По ее словам, Украина не будет находиться в безопасности, если полуостров "как минимум не будет демилитаризован".
Киевские власти неоднократно заявляли о планах атаковать Крым. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк сообщал, что, договорившись о поставках танков, Киев ведет переговоры о передаче ракет повышенной дальности и авиации для ударов по полуострову.
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
08:00
Бревно в чужом глазу: Запад обвинил Россию в "неоколониализме"
 
ПолитикаСШАРоссияРеспублика КрымВиктория НуландУкраинаДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала