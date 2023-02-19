12:10 19.02.2023 (обновлено: 13:08 19.02.2023)
НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон
Макрон: НАТО не смогла объяснить свои цели России, которая сочла их экспансионистскими
© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Члены НАТО не смогли понятно объяснить свои намерения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche.
"Для него (Макрона. — Прим. ред.) альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, а его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что <...> было расценено русскими как экспансионизм", — говорится в сообщении издания, которое не приводит прямой цитаты французского президента.
В статье отмечается, что подобная позиция НАТО "частично" объясняет речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году и его дальнейшие действия.
В 2007-м российский лидер произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
Западные страны на откровенные предупреждения Путина реагировали по-разному, но больше с неудовольствием. Немецкие политики посчитали, что Путин говорил слишком жестко и переусердствовал с "демонстрацией мускулов". При этом они признавали необходимость продолжения диалога с Россией.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Россия в последние годы указывала на беспрецедентную активность блока у своих западных границ, которая проводится под предлогом "сдерживания российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.