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НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон - РИА Новости, 19.02.2023
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НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон
НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон - РИА Новости, 19.02.2023
НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон
Члены НАТО не смогли понятно объяснить свои намерения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:10
2023-02-19T13:08
россия
москва
сша
эммануэль макрон
владимир путин
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Члены НАТО не смогли понятно объяснить свои намерения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche. В статье отмечается, что подобная позиция НАТО "частично" объясняет речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году и его дальнейшие действия. В 2007-м российский лидер произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны. Западные страны на откровенные предупреждения Путина реагировали по-разному, но больше с неудовольствием. Немецкие политики посчитали, что Путин говорил слишком жестко и переусердствовал с "демонстрацией мускулов". При этом они признавали необходимость продолжения диалога с Россией. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Россия в последние годы указывала на беспрецедентную активность блока у своих западных границ, которая проводится под предлогом "сдерживания российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20230218/makron-1852871143.html
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россия, москва, сша, эммануэль макрон, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Москва, США, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
12:10 19.02.2023 (обновлено: 13:08 19.02.2023)
 
НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон

Макрон: НАТО не смогла объяснить свои цели России, которая сочла их экспансионистскими

© AP Photo / Ludovic MarinПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Ludovic Marin
Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Члены НАТО не смогли понятно объяснить свои намерения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche.
"Для него (Макрона. — Прим. ред.) альянс не был подходящим инструментом для переосмысления отношений с Россией, а его члены не смогли понятно объяснить свои намерения, что <...> было расценено русскими как экспансионизм", — говорится в сообщении издания, которое не приводит прямой цитаты французского президента.
В статье отмечается, что подобная позиция НАТО "частично" объясняет речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году и его дальнейшие действия.
В 2007-м российский лидер произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны.
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Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Россия в последние годы указывала на беспрецедентную активность блока у своих западных границ, которая проводится под предлогом "сдерживания российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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