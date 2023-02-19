https://ria.ru/20230219/nato-1852953372.html

НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон

НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон - РИА Новости, 19.02.2023

НАТО не смогла объяснить свои цели России, считает Макрон

Члены НАТО не смогли понятно объяснить свои намерения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:10

2023-02-19T12:10

2023-02-19T13:08

россия

москва

сша

эммануэль макрон

владимир путин

сергей лавров

нато

в мире

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Члены НАТО не смогли понятно объяснить свои намерения, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в интервью Journal du Dimanche. В статье отмечается, что подобная позиция НАТО "частично" объясняет речь президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции по безопасности в 2007 году и его дальнейшие действия. В 2007-м российский лидер произнес свою знаменитую речь на Мюнхенской конференции по безопасности, где подверг жесткой критике внешнюю политику США и идеи однополярного мироустройства, выступил резко против планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской противоракетной обороны. Западные страны на откровенные предупреждения Путина реагировали по-разному, но больше с неудовольствием. Немецкие политики посчитали, что Путин говорил слишком жестко и переусердствовал с "демонстрацией мускулов". При этом они признавали необходимость продолжения диалога с Россией. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием сил НАТО в Европе. Россия в последние годы указывала на беспрецедентную активность блока у своих западных границ, которая проводится под предлогом "сдерживания российской агрессии". В Кремле отмечали, что Москва не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

https://ria.ru/20230218/makron-1852871143.html

https://ria.ru/20230216/nato-1852492547.html

россия

москва

сша

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, москва, сша, эммануэль макрон, владимир путин, сергей лавров, нато, в мире