https://ria.ru/20230219/moldaviya-1852943499.html
В Совфеде предупредили о последствиях раскручивания США события в Молдавии
В Совфеде предупредили о последствиях раскручивания США события в Молдавии - РИА Новости, 19.02.2023
В Совфеде предупредили о последствиях раскручивания США события в Молдавии
Раскручиваемые США события в Молдавии могут иметь плохие последствия для Европы, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:42
2023-02-19T10:42
2023-02-19T10:42
политика
россия
григорий карасин
сша
молдавия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Раскручиваемые США события в Молдавии могут иметь плохие последствия для Европы, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с президентом Молдавии Майей Санду заявил, что Вашингтон обеспокоен якобы попытками России дестабилизировать молдавское правительство. "Молдова. На Мюнхенской конференции уже сам Блинкен формирует новую линию напряжения. Очевидно, что наработанные самими американцами материалы о "русских усилиях по дестабилизации в Молдове" заброшены через (Владимира) Зеленского", - написал сенатор в своем телеграм-канале. По его словам, теперь они усиленно раскручиваются Санду. "Последующее развитие многовариантно, но может быть прискорбным для Европы в целом", - заключил Карасин. Утверждения Кишинева о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан.
https://ria.ru/20230218/sandu-1852858643.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, григорий карасин, сша, молдавия
Политика, Россия, Григорий Карасин, США, Молдавия
В Совфеде предупредили о последствиях раскручивания США события в Молдавии
Карасин: последствия раскручиваемых США событий в Молдавии могут быть плохими для Европы
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Раскручиваемые США события в Молдавии могут иметь плохие последствия для Европы, считает глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин.
Госсекретарь США Энтони Блинкен
на встрече с президентом Молдавии Майей Санду
заявил, что Вашингтон
обеспокоен якобы попытками России
дестабилизировать молдавское правительство.
"Молдова. На Мюнхенской конференции уже сам Блинкен формирует новую линию напряжения. Очевидно, что наработанные самими американцами материалы о "русских усилиях по дестабилизации в Молдове" заброшены через (Владимира) Зеленского", - написал сенатор в своем телеграм-канале.
По его словам, теперь они усиленно раскручиваются Санду. "Последующее развитие многовариантно, но может быть прискорбным для Европы в целом", - заключил Карасин.
Утверждения Кишинева
о наличии "плана России по дестабилизации ситуации в Молдавии" являются необоснованными и бездоказательными, заявили ранее в МИД РФ. Там добавили, что Москва
решительно отводит инсинуации о якобы попытке России вмешаться во внутренние дела Молдавии и расшатать ситуацию в этой стране и призывает Кишинев не поддаваться на провокации и руководствоваться интересами граждан.