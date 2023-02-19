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В Кишиневе начался митинг оппозиции против роста цен - РИА Новости, 19.02.2023
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В Кишиневе начался митинг оппозиции против роста цен
В Кишиневе начался митинг оппозиции против роста цен - РИА Новости, 19.02.2023
В Кишиневе начался митинг оппозиции против роста цен
Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в воскресенье на новый антиправительственный митинг, колонны движутся по центральным... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:18
2023-02-19T14:18
в мире
кишинев
молдавия
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КИШИНЕВ, 19 фев – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в воскресенье на новый антиправительственный митинг, колонны движутся по центральным улицам Кишинева к зданию парламента, передает корреспондент РИА Новости. Манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами, призывают президента Майю Санду, премьер-министра Дорина Речана уйти в отставку. Лидеры протестного движения пояснили, что на воскресном митинге будут звучать требования возврата денег, которые население республики потратило на оплату коммунальных услуг. "Мы хотим добиться возвращения украденных у населения денег. Тарифы на газ и отопление выросли в нашей стране в восемь раз, мы считаем, что это произошло по вине руководства страны, правительства. Мы требуем полной оплаты счетов граждан в течение зимних месяцев. Конечно же, эта власть должна уйти отставку, нужно распустить парламент. Правящий режим партии "Действие и солидарность" (ПДС) доказал свою неспособность решать экономические и социальные проблемы", - сказала в беседе с корреспондентом РИА Новости вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер. Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "Национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста запланирована на 19 февраля. Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности ПДС удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства. Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с ПСРМ. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230219/sanktsii-1852957705.html
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в мире, кишинев, молдавия
В мире, Кишинев, Молдавия
14:18 19.02.2023
 
В Кишиневе начался митинг оппозиции против роста цен

В центре Кишинева начался митинг оппозиционной партии "Шор" против роста цен

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 19 фев – РИА Новости. Сторонники и представители оппозиционной в Молдавии партии "Шор" вышли в воскресенье на новый антиправительственный митинг, колонны движутся по центральным улицам Кишинева к зданию парламента, передает корреспондент РИА Новости.
Манифестанты держат плакаты с антиправительственными лозунгами, призывают президента Майю Санду, премьер-министра Дорина Речана уйти в отставку. Лидеры протестного движения пояснили, что на воскресном митинге будут звучать требования возврата денег, которые население республики потратило на оплату коммунальных услуг.
"Мы хотим добиться возвращения украденных у населения денег. Тарифы на газ и отопление выросли в нашей стране в восемь раз, мы считаем, что это произошло по вине руководства страны, правительства. Мы требуем полной оплаты счетов граждан в течение зимних месяцев. Конечно же, эта власть должна уйти отставку, нужно распустить парламент. Правящий режим партии "Действие и солидарность" (ПДС) доказал свою неспособность решать экономические и социальные проблемы", - сказала в беседе с корреспондентом РИА Новости вице-председатель партии "Шор" Марина Таубер.
Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "Национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста запланирована на 19 февраля.
Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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МИД Эстонии попросит ЕС ввести санкции против молдавских олигархов
Многочисленные опросы показывают, что около 60% населения страны сомневаются в возможности ПДС удержаться у власти еще три года до следующих парламентских выборов. Также около 70% жителей Молдавии разочарованы политикой властей и почти 65% поддерживают идею смены правительства.
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с ПСРМ. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста
 
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