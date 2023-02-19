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"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене - РИА Новости, 19.02.2023
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"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене
"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене - РИА Новости, 19.02.2023
"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене
Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о дальнейшем обострении мировой обстановки, указал автор издания Politico Мэтью Карницниг. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:07
2023-02-19T13:34
в мире
цены на нефть
германия
украина
мюнхен
олаф шольц
борис писториус
мюнхенская конференция по безопасности
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о дальнейшем обострении мировой обстановки, указал автор издания Politico Мэтью Карницниг.По мнению журналиста, участники конференции "нервничают", так как предчувствуют конец существующего миропорядка. Особым признаком обеспокоенности можно считать поведение Германии, готовой, по крайней мере, на словах, к дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Об этом свидетельствует изменившаяся риторика канцлера Олафа Шольца и заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, призывающего вооружать киевский режим."Немецкие чиновники, похоже, пытаются перещеголять друг друга, чтобы доказать, насколько ястребиными они стали. &lt;...&gt; Следует помнить, что в начале прошлого года ведущие социал-демократы все еще призывали США убрать все свои ядерные боеголовки с территории Германии. Другими словами, если даже немцы осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то сейчас вполне может наступить момент, когда действительно стоит начать беспокоиться", — отметил Карницниг.При этом автор статьи подчеркнул, что существует как минимум одна заинтересованная сторона, которая получает выгоду от развития геополитического кризиса.Мюнхенская конференция открылась в пятницу. В ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
https://ria.ru/20230219/ukraina-1852937583.html
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в мире, цены на нефть, германия, украина, мюнхен, олаф шольц, борис писториус, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Цены на нефть, Германия, Украина, Мюнхен, Олаф Шольц, Борис Писториус, Мюнхенская конференция по безопасности
13:07 19.02.2023 (обновлено: 13:34 19.02.2023)
 
"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене

Politico: на Западе заговорили о "конце мира" после Мюнхенской конференции по безопасности

© AP Photo / Michael ProbstСотрудники стоят перед отелем "Bayerischer Hof" в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
Сотрудники стоят перед отелем Bayerischer Hof в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Michael Probst
Сотрудники стоят перед отелем "Bayerischer Hof" в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о дальнейшем обострении мировой обстановки, указал автор издания Politico Мэтью Карницниг.
По мнению журналиста, участники конференции "нервничают", так как предчувствуют конец существующего миропорядка. Особым признаком обеспокоенности можно считать поведение Германии, готовой, по крайней мере, на словах, к дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Об этом свидетельствует изменившаяся риторика канцлера Олафа Шольца и заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, призывающего вооружать киевский режим.
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"Немецкие чиновники, похоже, пытаются перещеголять друг друга, чтобы доказать, насколько ястребиными они стали. <...> Следует помнить, что в начале прошлого года ведущие социал-демократы все еще призывали США убрать все свои ядерные боеголовки с территории Германии. Другими словами, если даже немцы осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то сейчас вполне может наступить момент, когда действительно стоит начать беспокоиться", — отметил Карницниг.
При этом автор статьи подчеркнул, что существует как минимум одна заинтересованная сторона, которая получает выгоду от развития геополитического кризиса.

"Единственные, кто улыбается на конференции по безопасности в этом году, — это оборонные подрядчики. По всем признакам, продажи оружия процветают", — посетовал журналист.

Мюнхенская конференция открылась в пятницу. В ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.
Сотрудники стоят перед отелем Bayerischer Hof в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
08:00
Мюнхен уже не тот
 
В миреЦены на нефтьГерманияУкраинаМюнхенОлаф ШольцБорис ПисториусМюнхенская конференция по безопасности
 
 
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