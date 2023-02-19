https://ria.ru/20230219/mir-1852960191.html

"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене

"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене - РИА Новости, 19.02.2023

"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене

Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о дальнейшем обострении мировой обстановки, указал автор издания Politico Мэтью Карницниг. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:07

2023-02-19T13:07

2023-02-19T13:34

в мире

цены на нефть

германия

украина

мюнхен

олаф шольц

борис писториус

мюнхенская конференция по безопасности

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о дальнейшем обострении мировой обстановки, указал автор издания Politico Мэтью Карницниг.По мнению журналиста, участники конференции "нервничают", так как предчувствуют конец существующего миропорядка. Особым признаком обеспокоенности можно считать поведение Германии, готовой, по крайней мере, на словах, к дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Об этом свидетельствует изменившаяся риторика канцлера Олафа Шольца и заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, призывающего вооружать киевский режим."Немецкие чиновники, похоже, пытаются перещеголять друг друга, чтобы доказать, насколько ястребиными они стали. <...> Следует помнить, что в начале прошлого года ведущие социал-демократы все еще призывали США убрать все свои ядерные боеголовки с территории Германии. Другими словами, если даже немцы осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то сейчас вполне может наступить момент, когда действительно стоит начать беспокоиться", — отметил Карницниг.При этом автор статьи подчеркнул, что существует как минимум одна заинтересованная сторона, которая получает выгоду от развития геополитического кризиса.Мюнхенская конференция открылась в пятницу. В ней второй год подряд не участвует Россия, несмотря на опасения ряда политиков и экспертов, что выстраивание безопасности и стремление к миру без диалога с Москвой невозможны. Центральная тема конференции — кризис на Украине.

https://ria.ru/20230219/ukraina-1852937583.html

https://ria.ru/20230219/konferentsiya-1852883543.html

германия

украина

мюнхен

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Ольга Матыс

Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, цены на нефть, германия, украина, мюнхен, олаф шольц, борис писториус, мюнхенская конференция по безопасности