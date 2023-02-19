13:07 19.02.2023 (обновлено: 13:34 19.02.2023)
"Конец мира, каким мы его знали": Запад ужаснулся конференции в Мюнхене
Politico: на Западе заговорили о "конце мира" после Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Michael ProbstСотрудники стоят перед отелем "Bayerischer Hof" в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности
© AP Photo / Michael Probst
Сотрудники стоят перед отелем "Bayerischer Hof" в Мюнхене, где проходит Мюнхенская конференция по безопасности. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Происходящее на Мюнхенской конференции по безопасности говорит о дальнейшем обострении мировой обстановки, указал автор издания Politico Мэтью Карницниг.
По мнению журналиста, участники конференции "нервничают", так как предчувствуют конец существующего миропорядка. Особым признаком обеспокоенности можно считать поведение Германии, готовой, по крайней мере, на словах, к дальнейшей эскалации ситуации на Украине. Об этом свидетельствует изменившаяся риторика канцлера Олафа Шольца и заявления министра обороны Германии Бориса Писториуса, призывающего вооружать киевский режим.
"Немецкие чиновники, похоже, пытаются перещеголять друг друга, чтобы доказать, насколько ястребиными они стали. <...> Следует помнить, что в начале прошлого года ведущие социал-демократы все еще призывали США убрать все свои ядерные боеголовки с территории Германии. Другими словами, если даже немцы осознали опасность нынешнего геополитического положения в мире, то сейчас вполне может наступить момент, когда действительно стоит начать беспокоиться", — отметил Карницниг.
При этом автор статьи подчеркнул, что существует как минимум одна заинтересованная сторона, которая получает выгоду от развития геополитического кризиса.
"Единственные, кто улыбается на конференции по безопасности в этом году, — это оборонные подрядчики. По всем признакам, продажи оружия процветают", — посетовал журналист.
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