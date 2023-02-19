https://ria.ru/20230219/makron-1853034398.html

Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене

Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене - РИА Новости, 19.02.2023

Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене

Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье заверил Владимира Зеленского, что Франция поддержит мирный план Киева на... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T23:27

2023-02-19T23:27

2023-02-19T23:27

в мире

киев

франция

украина

владимир зеленский

эммануэль макрон

владимир путин

евросоюз

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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье заверил Владимира Зеленского, что Франция поддержит мирный план Киева на международной арене, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на информацию Елисейского дворца. В ходе телефонного разговора они также затронули необходимость усилить военную поддержку Украины, которая была озвучена лидерами ЕС и НАТО в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся в воскресенье, сообщило СМИ. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20230216/ukraina-1852494130.html

киев

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, киев, франция, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, нато