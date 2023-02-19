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Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене - РИА Новости, 19.02.2023
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Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене
Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене - РИА Новости, 19.02.2023
Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене
Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье заверил Владимира Зеленского, что Франция поддержит мирный план Киева на... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T23:27
2023-02-19T23:27
в мире
киев
франция
украина
владимир зеленский
эммануэль макрон
владимир путин
евросоюз
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье заверил Владимира Зеленского, что Франция поддержит мирный план Киева на международной арене, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на информацию Елисейского дворца. В ходе телефонного разговора они также затронули необходимость усилить военную поддержку Украины, которая была озвучена лидерами ЕС и НАТО в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся в воскресенье, сообщило СМИ. Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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в мире, киев, франция, украина, владимир зеленский, эммануэль макрон, владимир путин, евросоюз, нато
В мире, Киев, Франция, Украина, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон, Владимир Путин, Евросоюз, НАТО
23:27 19.02.2023
 
Макрон пообещал поддержать мирный план Украины на международной арене

Макрон заверил Зеленского, что Франция поддержит мирный план Киева на международной арене

© AP Photo / Sarah MeyssonnierПрезидент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Sarah Meyssonnier
Президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора в воскресенье заверил Владимира Зеленского, что Франция поддержит мирный план Киева на международной арене, сообщило агентство Франс Пресс со ссылкой на информацию Елисейского дворца.
"Макрон вновь подтвердил приверженность мирному плану из 10 пунктов, предложенному Зеленским, и заверил его, что поддержит этот план на международной арене в ходе будущих дипломатических встреч", - говорится в заявлении.
В ходе телефонного разговора они также затронули необходимость усилить военную поддержку Украины, которая была озвучена лидерами ЕС и НАТО в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, завершившейся в воскресенье, сообщило СМИ.
Зеленский в ноябре 2022 года заявил, что у Киева есть свой "план достижения мира", состоящий из 10 пунктов. Среди них - обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины. Зеленский вновь напомнил, что Киев настаивает на предоставлении ему международных гарантий безопасности и разработал проект соответствующего документа. Украинский лидер добавил, что Киев хочет добиться создания международного механизма для возмещения стране убытков от боевых действий за счет российских активов.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Флаг ООН на территории Дворца мира в Гааге - РИА Новости, 1920, 16.02.2023
16 февраля, 18:01
Израиль поддержит мирный план Украины в ООН на следующей неделе
 
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