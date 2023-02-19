https://ria.ru/20230219/makron-1852971682.html

Популярность Макрона достигла рекордного минимума, показал опрос

Популярность Макрона достигла рекордного минимума, показал опрос - РИА Новости, 19.02.2023

Популярность Макрона достигла рекордного минимума, показал опрос

Доля французов, поддерживающих действия президента Эммануэля Макрона, достигла рекордно низкого за последние три года уровня в 32%, сообщило издание Journal du... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:53

2023-02-19T14:53

2023-02-19T18:02

в мире

эммануэль макрон

жак ширак

николя саркози

франция

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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Доля французов, поддерживающих действия президента Эммануэля Макрона, достигла рекордно низкого за последние три года уровня в 32%, сообщило издание Journal du Dimanche. Как отмечает издание, популярность Макрона падает на фоне спорной пенсионной реформы, как и в случае с другими французскими президентами, реформировавшими пенсионную систему: Жаком Шираком в 1995 году или Николя Саркози в 2010 году. Отмечается, что популярность президента снизилась на 6 пунктов с сентября, а поддержка премьер-министра Элизабет Борн, которую поддерживают 29% французов, - на 3 процентных пункта. Макрон теряет поддержку всех категорий населения, кроме высококвалифицированных кадров, и всех политических партий, включая собственную. На 4 пункта снизилась его поддержка в рядах партии "Возрождение", на 12 пунктов – среди сторонников республиканской партии. Наименее популярен французский президент среди рабочего населения, 78% которого ответили, что недовольны его действиями. Опрос был проведен онлайн с 9 по 16 февраля среди 1952 человек в возрасте 18 лет и старше, представляющих разные социальные и профессиональные категории населения. Статистическая погрешность составила от 1 до 2,3 процентных пункта.

https://ria.ru/20221221/makron-1839922656.html

https://ria.ru/20221107/makron-1829519663.html

франция

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, эммануэль макрон, жак ширак, николя саркози, франция