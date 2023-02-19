14:53 19.02.2023 (обновлено: 18:02 19.02.2023)
Популярность Макрона достигла рекордного минимума, показал опрос
Опрос Journal du Dimanche: популярность Макрона достигла рекордного минимума за три года
© AFP 2023 / Odd AndersenПрезидент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
Президент Франции Эммануэль Макрон на Мюнхенской конференции по безопасности
ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Доля французов, поддерживающих действия президента Эммануэля Макрона, достигла рекордно низкого за последние три года уровня в 32%, сообщило издание Journal du Dimanche.
"На фоне напряженности из-за пенсионной реформы, популярность тандема президент – премьер-министр, согласно опросу IFOP, продолжает снижаться. Только 32% французов поддерживают действия Макрона, что является рекордно низким уровнем с февраля 2020 года, до пандемии коронавируса", - сообщило СМИ.
Как отмечает издание, популярность Макрона падает на фоне спорной пенсионной реформы, как и в случае с другими французскими президентами, реформировавшими пенсионную систему: Жаком Шираком в 1995 году или Николя Саркози в 2010 году.
Отмечается, что популярность президента снизилась на 6 пунктов с сентября, а поддержка премьер-министра Элизабет Борн, которую поддерживают 29% французов, - на 3 процентных пункта.
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Макрон теряет поддержку всех категорий населения, кроме высококвалифицированных кадров, и всех политических партий, включая собственную. На 4 пункта снизилась его поддержка в рядах партии "Возрождение", на 12 пунктов – среди сторонников республиканской партии. Наименее популярен французский президент среди рабочего населения, 78% которого ответили, что недовольны его действиями.
Опрос был проведен онлайн с 9 по 16 февраля среди 1952 человек в возрасте 18 лет и старше, представляющих разные социальные и профессиональные категории населения. Статистическая погрешность составила от 1 до 2,3 процентных пункта.
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