https://ria.ru/20230219/makron-1852914254.html

Макрон заявил, что Франция никогда не поддержит идею "разгрома" России

Макрон заявил, что Франция никогда не поддержит идею "разгрома" России - РИА Новости, 19.02.2023

Макрон заявил, что Франция никогда не поддержит идею "разгрома" России

Франция никогда не хотела "разгрома" России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских государств, заявил президент Франции... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T00:20

2023-02-19T00:20

2023-02-19T09:13

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россия

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эммануэль макрон

евросоюз

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ПАРИЖ, 19 фев – РИА Новости. Франция никогда не хотела "разгрома" России и никогда не поддержит такую позицию, в отличие от ряда восточноевропейских государств, заявил президент Франции Эммануэль Макрон в совместном интервью изданиям Journal du Dimanche, Figaro и радиостанции France Inter. Макрон отметил, что несмотря на военную поддержку Украины Францией, он "убежден, что конфликт не закончится военным путем". "Я не думаю, как некоторые, что необходимо полностью сокрушить Россию, атаковать ее на ее территории. Эти наблюдатели, прежде всего, хотят разгрома России. Франция никогда не занимала и никогда не будет занимать такую позицию", - сказал он. Как уточняют СМИ, под "наблюдателями" Макрон имел в виду страны Восточной Европы, входящие в НАТО и в ЕС, которым не понравились его слова о том, что "нельзя унижать Россию". Макрон вновь напомнил о необходимости возвращения за стол переговоров, так как, по его мнению, Украина не в состоянии самостоятельно вернуть прежние границы в условиях, когда союзники не собираются отправлять свои войска на помощь Киеву. "Ни Украина, ни Россия - ни одна из сторон не смогут полностью выиграть", - отметил он. При этом Макрон отметил, что от затягивания конфликта на Украине пострадают, прежде всего, европейцы.

https://ria.ru/20230214/sanktsii-1851985222.html

https://ria.ru/20230209/zelenskiy-1850845158.html

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в мире, франция, россия, украина, нато, эммануэль макрон, евросоюз