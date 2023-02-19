16:06 19.02.2023 (обновлено: 17:44 19.02.2023)
Пекин признался в нежелании затягивания и разрастания украинского кризиса
Ван И заявил Кулебе, что Китай не желает затягивания и разрастания украинского кризиса
© AP Photo / Petr David JosekГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Petr David Josek
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в субботу в Мюнхене.
"Мы не хотим, чтобы украинский кризис затягивался и расширялся, и мы готовы работать с международным сообществом для того, чтобы избежать дальнейшего ухудшения ситуации и неуклонно стремиться к миру", - приводит в воскресенье слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что в украинском вопросе Китай всегда стоял на стороне мира и диалога и всегда выступал за содействие миру и проведению переговоров.
Китайский дипломат отметил, что Китай и Украина являются стратегическими партнерами, а народы двух стран поддерживают давние дружеские связи. "Надеюсь, что отношения между двумя странами будут и впредь стабильно развиваться", - добавил Ван И.