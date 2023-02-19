https://ria.ru/20230219/krizis-1852982587.html

Пекин признался в нежелании затягивания и разрастания украинского кризиса

Пекин признался в нежелании затягивания и разрастания украинского кризиса - РИА Новости, 19.02.2023

Пекин признался в нежелании затягивания и разрастания украинского кризиса

Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:06

2023-02-19T16:06

2023-02-19T17:44

ван и (политик)

в мире

китай

украина

дмитрий кулеба

мид украины

мюнхенская конференция по безопасности

мюнхен

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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Китай не желает затягивания и расширения украинского кризиса, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой в субботу в Мюнхене.Ван И подчеркнул, что в украинском вопросе Китай всегда стоял на стороне мира и диалога и всегда выступал за содействие миру и проведению переговоров.Китайский дипломат отметил, что Китай и Украина являются стратегическими партнерами, а народы двух стран поддерживают давние дружеские связи. "Надеюсь, что отношения между двумя странами будут и впредь стабильно развиваться", - добавил Ван И.

https://ria.ru/20230130/initsiator-1848329738.html

китай

украина

мюнхен

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ван и (политик), в мире, китай, украина, дмитрий кулеба, мид украины, мюнхенская конференция по безопасности, мюнхен