https://ria.ru/20230219/koronavirus-1852947738.html
В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2547 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:20
2023-02-19T11:20
2023-02-19T11:45
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2547 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2547, госпитализированы 104 человека, выздоровели 2418 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 2854 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 399 490 случаев коронавируса, выздоровели 3 195 765 человек, умерли 48 102 человека.
https://ria.ru/20230219/koronavirus-1852945923.html
https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:20 19.02.2023 (обновлено: 11:45 19.02.2023)
В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19
В Москве за сутки выявили 2547 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек