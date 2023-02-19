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В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2023
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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20230219/koronavirus-1852947738.html
В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19
В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2023
В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19
За последние сутки в Москве выявлены 2547 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:20
2023-02-19T11:45
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
москва
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2547 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2547, госпитализированы 104 человека, выздоровели 2418 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 2854 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 399 490 случаев коронавируса, выздоровели 3 195 765 человек, умерли 48 102 человека.
https://ria.ru/20230219/koronavirus-1852945923.html
https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html
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общество, здоровье - общество, москва, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Москва, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:20 19.02.2023 (обновлено: 11:45 19.02.2023)
 
В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19

В Москве за сутки выявили 2547 новых случаев COVID-19, умерли 11 человек

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМедицинский сотрудник проводит компьютерную томографию в отделении для больных коронавирусом
Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию в отделении для больных коронавирусом - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Медицинский сотрудник проводит компьютерную томографию в отделении для больных коронавирусом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2547 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.
"Выявлено случаев за сутки - 2547, госпитализированы 104 человека, выздоровели 2418 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.
Медицинская сестра в инфекционном отделении для пациентов с Covid-19 краевой больницы №2 Краснодара - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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В России за сутки госпитализировали почти 800 человек с COVID-19
Накануне было выявлено 2854 новых случая заражения.
Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 399 490 случаев коронавируса, выздоровели 3 195 765 человек, умерли 48 102 человека.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 15.02.2023
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Распространение коронавирусаОбществоЗдоровье - ОбществоМоскваКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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