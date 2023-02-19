https://ria.ru/20230219/koronavirus-1852947738.html

В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2023

В Москве за сутки госпитализировали 104 человека с COVID-19

За последние сутки в Москве выявлены 2547 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:20

2023-02-19T11:20

2023-02-19T11:45

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. За последние сутки в Москве выявлены 2547 случаев COVID-19, 11 человек умерли, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. "Выявлено случаев за сутки - 2547, госпитализированы 104 человека, выздоровели 2418 человек, 11 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице. Накануне было выявлено 2854 новых случая заражения. Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 399 490 случаев коронавируса, выздоровели 3 195 765 человек, умерли 48 102 человека.

https://ria.ru/20230219/koronavirus-1852945923.html

https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

москва

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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