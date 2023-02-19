https://ria.ru/20230219/koronavirus-1852945923.html
В России за сутки госпитализировали почти 800 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализировали почти 800 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2023
В России за сутки госпитализировали почти 800 человек с COVID-19
В России за сутки госпитализированы 799 пациентов с COVID-19, на 46,9% меньше, чем накануне, выздоровели 9316 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:06
2023-02-19T11:06
2023-02-19T11:10
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 799 пациентов с COVID-19, на 46,9% меньше, чем накануне, выздоровели 9316 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 19 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 799 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,9% ... Выздоровели за сутки 9316 человек, или на 18,6% меньше в сравнении с 18 февраля 2023 годом", - говорится в сообщении. "Выявлено 14 233 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 12 субъектах РФ, снижение - в 70 регионах, ситуация не изменилась в трех субъектах страны.
https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html
https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, россия, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Общество, Здоровье - Общество, Россия, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
11:06 19.02.2023 (обновлено: 11:10 19.02.2023)
В России за сутки госпитализировали почти 800 человек с COVID-19
В России за сутки выявили 14 233 случая COVID-19, умерли 36 человек
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 799 пациентов с COVID-19, на 46,9% меньше, чем накануне, выздоровели 9316 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 19 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 799 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,9% ... Выздоровели за сутки 9316 человек, или на 18,6% меньше в сравнении с 18 февраля 2023 годом", - говорится в сообщении.
"Выявлено 14 233 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 12 субъектах РФ, снижение - в 70 регионах, ситуация не изменилась в трех субъектах страны.