https://ria.ru/20230219/koronavirus-1852945923.html

В России за сутки госпитализировали почти 800 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализировали почти 800 человек с COVID-19 - РИА Новости, 19.02.2023

В России за сутки госпитализировали почти 800 человек с COVID-19

В России за сутки госпитализированы 799 пациентов с COVID-19, на 46,9% меньше, чем накануне, выздоровели 9316 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:06

2023-02-19T11:06

2023-02-19T11:10

распространение коронавируса

общество

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россия

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коронавирус covid-19

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. В России за сутки госпитализированы 799 пациентов с COVID-19, на 46,9% меньше, чем накануне, выздоровели 9316 человек, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 19 февраля 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 799 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 46,9% ... Выздоровели за сутки 9316 человек, или на 18,6% меньше в сравнении с 18 февраля 2023 годом", - говорится в сообщении. "Выявлено 14 233 нового случая COVID-19. Умерло за сутки 36 человек", - говорится в сообщении.Рост числа госпитализаций произошел в 12 субъектах РФ, снижение - в 70 регионах, ситуация не изменилась в трех субъектах страны.

https://ria.ru/20230217/covid-1852565080.html

https://ria.ru/20230215/koronavirus-1852137536.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

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