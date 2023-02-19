https://ria.ru/20230219/knr-1852926897.html

Пекин готов взаимодействовать с ЕС для урегулирования кризиса на Украине

Пекин готов взаимодействовать с ЕС для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 19.02.2023

Пекин готов взаимодействовать с ЕС для урегулирования кризиса на Украине

Пекин готов усиливать взаимодействие с ЕС для поиска пути политического урегулирования украинского кризиса, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T07:09

2023-02-19T07:09

2023-02-19T07:12

в мире

китай

пекин

мюнхен

ван и (политик)

жозеп боррель

евросоюз

мюнхенская конференция по безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800902089_0:0:2876:1619_1920x0_80_0_0_9f7a515bf4a21a84f9995bd2dad25b13.jpg

ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Пекин готов усиливать взаимодействие с ЕС для поиска пути политического урегулирования украинского кризиса, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Мюнхене в субботу. Ван И также подчеркнул, что Китай и ЕС должны укреплять сотрудничество, чтобы "привнести в мир больше стабильности". Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, Ван И заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230218/kitay-1852853935.html

китай

пекин

мюнхен

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, пекин, мюнхен, ван и (политик), жозеп боррель, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности