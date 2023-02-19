https://ria.ru/20230219/knr-1852926897.html
Пекин готов взаимодействовать с ЕС для урегулирования кризиса на Украине
Пекин готов взаимодействовать с ЕС для урегулирования кризиса на Украине - РИА Новости, 19.02.2023
Пекин готов взаимодействовать с ЕС для урегулирования кризиса на Украине
Пекин готов усиливать взаимодействие с ЕС для поиска пути политического урегулирования украинского кризиса, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T07:09
2023-02-19T07:09
2023-02-19T07:12
в мире
китай
пекин
мюнхен
ван и (политик)
жозеп боррель
евросоюз
мюнхенская конференция по безопасности
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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Пекин готов усиливать взаимодействие с ЕС для поиска пути политического урегулирования украинского кризиса, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Мюнхене в субботу. Ван И также подчеркнул, что Китай и ЕС должны укреплять сотрудничество, чтобы "привнести в мир больше стабильности". Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, Ван И заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230218/kitay-1852853935.html
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в мире, китай, пекин, мюнхен, ван и (политик), жозеп боррель, евросоюз, мюнхенская конференция по безопасности
В мире, Китай, Пекин, Мюнхен, Ван И (политик), Жозеп Боррель, Евросоюз, Мюнхенская конференция по безопасности
07:09 19.02.2023 (обновлено: 07:12 19.02.2023)
Пекин готов взаимодействовать с ЕС для урегулирования кризиса на Украине
Ван И: Пекин готов усиливать взаимодействие с ЕС для урегулирования кризиса на Украине