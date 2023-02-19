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Сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Северной Кореи не нацелены на Сеул
Сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Северной Кореи не нацелены на Сеул - РИА Новости, 19.02.2023
Сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Северной Кореи не нацелены на Сеул
Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Северной Кореи никогда не... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T04:55
2023-02-19T04:55
2023-02-19T04:55
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ким е чжон
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СЕУЛ, 19 фев – РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею, а у Пхеньяна нет желания иметь дело с Сеулом, но обвинила США и Южную Корею в обострении обстановки в регионе и пригрозила "подавляющими мерами" в ответ на каждый враждебный шаг против КНДР, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). В то же время она отметила, что США стоит прекратить обманывать мир "болтовней" о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу, отказаться от актов угрозы безопасности Северной Корее, попыток исказить ее имидж и "выиграть время на поле диалога". Ким Ё Чжон посоветовала Вашингтону всегда быть "разумным" для их собственной безопасности. Сеулу сестра Ким Чен Ына предложила "не совать нос куда не надо", выдавая это за смелость, а подумать о последствиях. "США и Южная Корея, и днем, и ночью болтая о расширенном сдерживании и совместной оборонной готовности под предлогом подготовки к какой-то угрозе, откровенно обнаруживают опасную непомерную алчность и намерения, направленные на приобретение военного превосходства и доминирующей позиции на Корейском полуостров. Это день ото дня, час от часу нарушает стабильность в регионе и обостряет обстановку", - заявила Ким Ё Чжон. Также она "по поручению" высказала предупреждение, что КНДР всегда будет следить за действиями противника и предпринимать соответствующие "крайне мощные подавляющие меры" в ответ на каждое враждебное действие. Она также описала действия США в Совете Безопасности ООН как "произвол". "Если они поистине озабочены сложившейся ситуацией и желают мира и стабильности на Корейском полуострове, то все страны ни в коем случае не должны допустить своеволия и произвола США, пытающихся превратить Совет Безопасности ООН, на котором лежит важная ответственность за обеспечение глобального мира и безопасности, в инструмент реализации своей жестокой враждебной политики против КНДР", - подчеркнула Ким Ё Чжон. Северная Корея КНДР в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд. Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РЗСО. Как отмечало агентство Рёнхап, пуск ракеты может быть реакцией Пхеньяна на предстоящие 22 февраля командно-штабные учения США и Южной Кореи по управлению инструментами расширенного сдерживания и намеченные на март масштабные совместные учения Freedom Shield, включающие полевые тренировки. Также США созывали 16 февраля закрытое заседание Совета Безопасности ООН по проблематике Северной Кореи.
https://ria.ru/20230218/ispytaniya-1852886677.html
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в мире, сша, южная корея, пхеньян, ким е чжон, ким чен ын, оон
В мире, США, Южная Корея, Пхеньян, Ким Е Чжон, Ким Чен Ын, ООН
Сестра Ким Чен Ына заявила, что ракеты Северной Кореи не нацелены на Сеул
ЦТАК: сестра Ким Чен Ына заявила, что МБР Северной Кореи никогда не будут нацелены на Сеул
СЕУЛ, 19 фев – РИА Новости. Сестра Ким Чен Ына и замглавы отдела ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон заявила, что межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Северной Кореи никогда не будут нацелены на Южную Корею, а у Пхеньяна нет желания иметь дело с Сеулом, но обвинила США и Южную Корею в обострении обстановки в регионе и пригрозила "подавляющими мерами" в ответ на каждый враждебный шаг против КНДР, передает Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).
"Для глупых довожу до сведения: никогда наши МБР не возьмут на прицел Сеул. У нас по-прежнему нет желания иметь дело с отребьем Южной Кореи", - заявила Ким Ё Чжон.
В то же время она отметила, что США стоит прекратить обманывать мир "болтовней" о том, что они не враждебны КНДР и готовы к диалогу, отказаться от актов угрозы безопасности Северной Корее, попыток исказить ее имидж и "выиграть время на поле диалога". Ким Ё Чжон посоветовала Вашингтону
всегда быть "разумным" для их собственной безопасности. Сеулу сестра Ким Чен Ына предложила "не совать нос куда не надо", выдавая это за смелость, а подумать о последствиях.
"США и Южная Корея, и днем, и ночью болтая о расширенном сдерживании и совместной оборонной готовности под предлогом подготовки к какой-то угрозе, откровенно обнаруживают опасную непомерную алчность и намерения, направленные на приобретение военного превосходства и доминирующей позиции на Корейском полуостров
. Это день ото дня, час от часу нарушает стабильность в регионе и обостряет обстановку", - заявила Ким Ё Чжон.
Также она "по поручению" высказала предупреждение, что КНДР всегда будет следить за действиями противника и предпринимать соответствующие "крайне мощные подавляющие меры" в ответ на каждое враждебное действие.
Она также описала действия США в Совете Безопасности ООН
как "произвол".
"Если они поистине озабочены сложившейся ситуацией и желают мира и стабильности на Корейском полуострове, то все страны ни в коем случае не должны допустить своеволия и произвола США, пытающихся превратить Совет Безопасности ООН, на котором лежит важная ответственность за обеспечение глобального мира и безопасности, в инструмент реализации своей жестокой враждебной политики против КНДР", - подчеркнула Ким Ё Чжон.
Северная Корея КНДР в субботу запустила межконтинентальную баллистическую ракету "Хвасон-15", она достигла высоты 5768 км и пролетела 989 км за 4015 секунд. Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РЗСО.
Как отмечало агентство Рёнхап, пуск ракеты может быть реакцией Пхеньяна на предстоящие 22 февраля командно-штабные учения США и Южной Кореи по управлению инструментами расширенного сдерживания и намеченные на март масштабные совместные учения Freedom Shield, включающие полевые тренировки. Также США созывали 16 февраля закрытое заседание Совета Безопасности ООН по проблематике Северной Кореи.