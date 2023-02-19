18:12 19.02.2023 (обновлено: 18:28 19.02.2023)
Пекин призвал задуматься о прекращении огня на Украине
Ван И: кризис на Украине не должен продолжаться, необходимо задуматься о прекращении огня
© AP Photo / Petr David JosekГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
© AP Photo / Petr David Josek
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны задуматься о том, как добиться прекращения огня, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в субботу в Мюнхене.
"Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны глубоко задуматься о том, как добиться прекращения огня и положить конец войне ", - приводит в воскресенье слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за содействие миру и проведению переговоров и будет продолжать прилагать конструктивные усилия.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, Ван И заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.