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Пекин призвал задуматься о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 19.02.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230219/kitay-1853001509.html
Пекин призвал задуматься о прекращении огня на Украине
Пекин призвал задуматься о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 19.02.2023
Пекин призвал задуматься о прекращении огня на Украине
Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны задуматься о том, как добиться прекращения огня, заявил член политбюро Центрального комитета РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T18:12
2023-02-19T18:28
специальная военная операция на украине
в мире
китай
украина
ван и (политик)
мюнхенская конференция по безопасности
александер шалленберг
австрия
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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны задуматься о том, как добиться прекращения огня, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в субботу в Мюнхене. Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за содействие миру и проведению переговоров и будет продолжать прилагать конструктивные усилия. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, Ван И заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
https://ria.ru/20230130/initsiator-1848329738.html
китай
украина
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в мире, китай, украина, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности, александер шалленберг, австрия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, Украина, Ван И (политик), Мюнхенская конференция по безопасности, Александер Шалленберг, Австрия
18:12 19.02.2023 (обновлено: 18:28 19.02.2023)
 
Пекин призвал задуматься о прекращении огня на Украине

Ван И: кризис на Украине не должен продолжаться, необходимо задуматься о прекращении огня

© AP Photo / Petr David JosekГлава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И выступает на Мюнхенской конференции по безопасности
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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны задуматься о том, как добиться прекращения огня, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в субботу в Мюнхене.
"Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны глубоко задуматься о том, как добиться прекращения огня и положить конец войне ", - приводит в воскресенье слова Ван И официальный сайт МИД КНР.
Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за содействие миру и проведению переговоров и будет продолжать прилагать конструктивные усилия.
Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, Ван И заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайУкраинаВан И (политик)Мюнхенская конференция по безопасностиАлександер ШалленбергАвстрия
 
 
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