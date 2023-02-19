https://ria.ru/20230219/kitay-1853001509.html

Пекин призвал задуматься о прекращении огня на Украине

Пекин призвал задуматься о прекращении огня на Украине - РИА Новости, 19.02.2023

Пекин призвал задуматься о прекращении огня на Украине

Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны задуматься о том, как добиться прекращения огня, заявил член политбюро Центрального комитета РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T18:12

2023-02-19T18:12

2023-02-19T18:28

специальная военная операция на украине

в мире

китай

украина

ван и (политик)

мюнхенская конференция по безопасности

александер шалленберг

австрия

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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Украинский кризис не должен больше продолжаться, все стороны должны задуматься о том, как добиться прекращения огня, заявил член политбюро Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), глава канцелярии комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ван И в ходе встречи с министром иностранных дел Австрии Александером Шалленбергом в субботу в Мюнхене. Ван И подчеркнул, что Китай всегда выступал за содействие миру и проведению переговоров и будет продолжать прилагать конструктивные усилия. Выступая на Мюнхенской конференции по безопасности в субботу, Ван И заявил, что Китай подготовит к концу февраля документ с изложением позиции по политическому урегулированию конфликта на Украине.

https://ria.ru/20230130/initsiator-1848329738.html

китай

украина

австрия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, китай, украина, ван и (политик), мюнхенская конференция по безопасности, александер шалленберг, австрия