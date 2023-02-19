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Ван И призвал Великобританию объективно относиться к развитию Китая - РИА Новости, 19.02.2023
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Ван И призвал Великобританию объективно относиться к развитию Китая
Ван И призвал Великобританию объективно относиться к развитию Китая - РИА Новости, 19.02.2023
Ван И призвал Великобританию объективно относиться к развитию Китая
Великобритания должна объективно и справедливо относиться к развитию Китая, так как оно является благом для всего мира, заявил глава канцелярии комиссии по... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T08:09
2023-02-19T08:09
в мире
китай
великобритания
мюнхен
джеймс клеверли
ван и (политик)
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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Великобритания должна объективно и справедливо относиться к развитию Китая, так как оно является благом для всего мира, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Мюнхене в субботу. "Великобритания должна смотреть на развитие Китая объективно и справедливо. Модернизация крупной страны с населением в 1,4 миллиарда человек — это большой прогресс человеческой цивилизации, и это большая польза для мира, а не угроза", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР в воскресенье. Ван И также подчеркнул, что Пекин и Лондон должны "придерживаться правильного направления и способствовать здоровому развитию двусторонних отношений".
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китай
великобритания
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в мире, китай, великобритания, мюнхен, джеймс клеверли, ван и (политик)
В мире, Китай, Великобритания, Мюнхен, Джеймс Клеверли, Ван И (политик)
08:09 19.02.2023
 
Ван И призвал Великобританию объективно относиться к развитию Китая

Ван И призвал Великобританию объективно и справедливо относиться к развитию Китая

© AP Photo / Petros GiannakourisВан И
Ван И - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Petros Giannakouris
Ван И. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Великобритания должна объективно и справедливо относиться к развитию Китая, так как оно является благом для всего мира, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Мюнхене в субботу.
"Великобритания должна смотреть на развитие Китая объективно и справедливо. Модернизация крупной страны с населением в 1,4 миллиарда человек — это большой прогресс человеческой цивилизации, и это большая польза для мира, а не угроза", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР в воскресенье.
Ван И также подчеркнул, что Пекин и Лондон должны "придерживаться правильного направления и способствовать здоровому развитию двусторонних отношений".
Министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в рамках совета министров иностранных дел Группы двадцати в Индонезии - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
06:54
Ван И призвал США изменить курс в отношениях с Китаем
 
В миреКитайВеликобританияМюнхенДжеймс КлеверлиВан И (политик)
 
 
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