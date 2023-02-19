https://ria.ru/20230219/kitay-1852930202.html

Ван И призвал Великобританию объективно относиться к развитию Китая

Ван И призвал Великобританию объективно относиться к развитию Китая - РИА Новости, 19.02.2023

Ван И призвал Великобританию объективно относиться к развитию Китая

Великобритания должна объективно и справедливо относиться к развитию Китая, так как оно является благом для всего мира, заявил глава канцелярии комиссии по... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T08:09

2023-02-19T08:09

2023-02-19T08:09

в мире

китай

великобритания

мюнхен

джеймс клеверли

ван и (политик)

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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Великобритания должна объективно и справедливо относиться к развитию Китая, так как оно является благом для всего мира, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой МИД Великобритании Джеймсом Клеверли в Мюнхене в субботу. "Великобритания должна смотреть на развитие Китая объективно и справедливо. Модернизация крупной страны с населением в 1,4 миллиарда человек — это большой прогресс человеческой цивилизации, и это большая польза для мира, а не угроза", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР в воскресенье. Ван И также подчеркнул, что Пекин и Лондон должны "придерживаться правильного направления и способствовать здоровому развитию двусторонних отношений".

https://ria.ru/20230219/knr-1852926394.html

китай

великобритания

мюнхен

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, великобритания, мюнхен, джеймс клеверли, ван и (политик)