https://ria.ru/20230219/kitay-1852929584.html
Китай успешно преодолел пандемию COVID-19, заявил Ван И
Китай успешно преодолел пандемию COVID-19, заявил Ван И - РИА Новости, 19.02.2023
Китай успешно преодолел пандемию COVID-19, заявил Ван И
Китай успешно преодолел пандемию и готов к полному восстановлению контактов с Европой и миром, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T07:56
2023-02-19T07:56
2023-02-19T08:00
в мире
китай
европа
мюнхен
ван и (политик)
жозеп боррель
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741212185_0:135:3162:1914_1920x0_80_0_0_a8c6725354e17e4c882e9a9a1d4fd5be.jpg
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Китай успешно преодолел пандемию и готов к полному восстановлению контактов с Европой и миром, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Мюнхене в субботу. Ван И подчеркнул, что стороны могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС, в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях для того, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие до допандемийного уровня. Китайский дипломат также отметил, что КНР и ЕС должны поддерживать открытое сотрудничество и совместно поддерживать стабильность глобальных цепочек производства и поставок. Ранее постоянный комитет политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) заявил о достижении "решающей победы" в деле профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в стране. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.
https://ria.ru/20220314/aviasoobschenie-1777977249.html
китай
европа
мюнхен
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/0e/1741212185_216:0:2947:2048_1920x0_80_0_0_6a3c5bc65f8a566808cee4f60a80b4d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, европа, мюнхен, ван и (политик), жозеп боррель, евросоюз
В мире, Китай, Европа, Мюнхен, Ван И (политик), Жозеп Боррель, Евросоюз
07:56 19.02.2023 (обновлено: 08:00 19.02.2023)
Китай успешно преодолел пандемию COVID-19, заявил Ван И
Ван И заявил, что Китай преодолел пандемию и готов к восстановлению контактов с миром
ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Китай успешно преодолел пандемию и готов к полному восстановлению контактов с Европой и миром, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Мюнхене в субботу.
"Китай успешно вышел из стадии пандемии и готов полностью возобновить контакты с Европой и миром", - приводит слова Ван И официальный сайт МИД КНР в воскресенье.
Ван И подчеркнул, что стороны могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС, в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях для того, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие до допандемийного уровня.
Китайский дипломат также отметил, что КНР и ЕС должны поддерживать открытое сотрудничество и совместно поддерживать стабильность глобальных цепочек производства и поставок.
Ранее постоянный комитет политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) заявил о достижении "решающей победы" в деле профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в стране.
Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.