https://ria.ru/20230219/kitay-1852929584.html

Китай успешно преодолел пандемию COVID-19, заявил Ван И

Китай успешно преодолел пандемию COVID-19, заявил Ван И - РИА Новости, 19.02.2023

Китай успешно преодолел пандемию COVID-19, заявил Ван И

Китай успешно преодолел пандемию и готов к полному восстановлению контактов с Европой и миром, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T07:56

2023-02-19T07:56

2023-02-19T08:00

в мире

китай

европа

мюнхен

ван и (политик)

жозеп боррель

евросоюз

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ПЕКИН, 19 фев - РИА Новости. Китай успешно преодолел пандемию и готов к полному восстановлению контактов с Европой и миром, заявил глава канцелярии комиссии по иностранным делам Центрального комитета Компартии Китая (ЦК КПК), член Политбюро ЦК КПК Ван И в ходе встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем в Мюнхене в субботу. Ван И подчеркнул, что стороны могут активно готовиться к новым встречам лидеров Китая и ЕС, в полной мере использовать механизмы диалога на высоком уровне в различных областях для того, чтобы как можно скорее восстановить взаимодействие до допандемийного уровня. Китайский дипломат также отметил, что КНР и ЕС должны поддерживать открытое сотрудничество и совместно поддерживать стабильность глобальных цепочек производства и поставок. Ранее постоянный комитет политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК) заявил о достижении "решающей победы" в деле профилактики и контроля эпидемии COVID-19 в стране. Власти КНР в декабре прошлого года начали активно ослаблять антиковидную политику, которая почти три года оставалась самой жесткой в мире, негативно влияя на экономику, глобальные производственные и логистические цепочки, туризм и межгосударственные обмены. Значительная корректировка мер произошла после волны протестов в мегаполисах страны с требованием снять локдауны, прекратить регулярное масштабное ПЦР-тестирование, а также начать политику смягчения противоэпидемиологических мер. С 8 января в рамках отхода от политики "нулевой терпимости" к коронавирусу Китай полностью отменил карантин и ПЦР-тестирование для приезжающих из-за границы.

https://ria.ru/20220314/aviasoobschenie-1777977249.html

китай

европа

мюнхен

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в мире, китай, европа, мюнхен, ван и (политик), жозеп боррель, евросоюз