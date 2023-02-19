https://ria.ru/20230219/kishinev-1852945162.html

Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста

Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста - РИА Новости, 19.02.2023

Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста

Посольство США в Молдавии призвала находящихся в Молдавии американских граждан избегать в воскресенье посещение центра Кишинева, где будет проходить... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:02

2023-02-19T11:02

2023-02-19T11:02

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КИШИНЕВ, 19 фев – РИА Новости. Посольство США в Молдавии призвала находящихся в Молдавии американских граждан избегать в воскресенье посещение центра Кишинева, где будет проходить антиправительственный митинг, соответствующее сообщение опубликовано на страницах дипмиссии в социальных сетях. Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста запланирована на 19 февраля. "Ожидается дополнительное присутствие полиции и пробки на дорогах в связи с перекрытием улиц из-за протеста. Также ожидается, что участок бульвара Штефана чел Маре возле парламента будет закрыт для движения транспортных средств, от улицы Михаила Витязула до улицы Бэнулеску-Бодони. Даже мирные демонстрации могут в любой момент стать опасными. Гражданам США рекомендуется избегать нахождения в этом районе", - отмечается в сообщении посольства. Ранее полиция Молдавии, несмотря на постоянные заявления организаторов антиправительственного митинга о его мирном характере, предупредила, что не потерпит никаких провокаций на акции протеста, в "том числе в отношении своих сотрудников". Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с ПСРМ. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.

https://ria.ru/20230219/moldaviya-1852943499.html

https://ria.ru/20230218/moldaviya-1852840684.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, молдавия, сша, кишинев