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Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста - РИА Новости, 19.02.2023
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Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста
Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста - РИА Новости, 19.02.2023
Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста
Посольство США в Молдавии призвала находящихся в Молдавии американских граждан избегать в воскресенье посещение центра Кишинева, где будет проходить... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:02
2023-02-19T11:02
в мире
молдавия
сша
кишинев
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КИШИНЕВ, 19 фев – РИА Новости. Посольство США в Молдавии призвала находящихся в Молдавии американских граждан избегать в воскресенье посещение центра Кишинева, где будет проходить антиправительственный митинг, соответствующее сообщение опубликовано на страницах дипмиссии в социальных сетях. Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста запланирована на 19 февраля. "Ожидается дополнительное присутствие полиции и пробки на дорогах в связи с перекрытием улиц из-за протеста. Также ожидается, что участок бульвара Штефана чел Маре возле парламента будет закрыт для движения транспортных средств, от улицы Михаила Витязула до улицы Бэнулеску-Бодони. Даже мирные демонстрации могут в любой момент стать опасными. Гражданам США рекомендуется избегать нахождения в этом районе", - отмечается в сообщении посольства. Ранее полиция Молдавии, несмотря на постоянные заявления организаторов антиправительственного митинга о его мирном характере, предупредила, что не потерпит никаких провокаций на акции протеста, в "том числе в отношении своих сотрудников". Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с ПСРМ. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
https://ria.ru/20230219/moldaviya-1852943499.html
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в мире, молдавия, сша, кишинев
В мире, Молдавия, США, Кишинев
11:02 19.02.2023
 
Посольство США в Молдавии выпустило предупреждение из-за акции протеста

Посольство США призвало американцев не посещать центр Кишинева из-за акции протеста

© Sputnik / Родион Прока / Перейти в медиабанкАкция протеста оппозиции в Кишиневе
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Акция протеста оппозиции в Кишиневе. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 19 фев – РИА Новости. Посольство США в Молдавии призвала находящихся в Молдавии американских граждан избегать в воскресенье посещение центра Кишинева, где будет проходить антиправительственный митинг, соответствующее сообщение опубликовано на страницах дипмиссии в социальных сетях.
Ранее оппозиционная партия "Шор" заявила, что возобновляет акции протеста против роста тарифов на электроэнергию и роста цен. Организаторы обратились к партиям социалистов и коммунистов, а также "национальному альтернативному движению" мэра Кишинева Иона Чебана с призывом поддержать протесты. Первая акция протеста запланирована на 19 февраля.
Участницы акции протеста оппозиции против роста тарифов на электроэнергию и роста цен у здания парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
10:42
В Совфеде предупредили о последствиях раскручивания США события в Молдавии
"Ожидается дополнительное присутствие полиции и пробки на дорогах в связи с перекрытием улиц из-за протеста. Также ожидается, что участок бульвара Штефана чел Маре возле парламента будет закрыт для движения транспортных средств, от улицы Михаила Витязула до улицы Бэнулеску-Бодони. Даже мирные демонстрации могут в любой момент стать опасными. Гражданам США рекомендуется избегать нахождения в этом районе", - отмечается в сообщении посольства.
Ранее полиция Молдавии, несмотря на постоянные заявления организаторов антиправительственного митинга о его мирном характере, предупредила, что не потерпит никаких провокаций на акции протеста, в "том числе в отношении своих сотрудников".
Партия "Шор" проводила в прошлом году массовые антиправительственные акции совместно с коммунистами, которые в парламенте входят единый блок с ПСРМ. Возмущение манифестантов вызывают беспрецедентное увеличение цен на газ, другие энергоресурсы и продукты питания, а также высокая инфляция и падение уровня жизни. Протестующие обвиняли власти в неспособности справиться с кризисом, указывали на рекордную за последние 20 лет инфляцию, которая в сентябре составила 33,97% в годовом исчислении. Руководство страны критикуют за нежелание вести переговоры с Россией о более выгодных ценах на газ, а также за политическое давление на представителей оппозиции. Власти Молдавии неоднократно высказывались за ликвидацию партии "Шор", выдвигая ей обвинение в незаконном финансировании.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 12:10
Россия готова к сотрудничеству с Молдавией, заявила Захарова
 
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