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"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" - РИА Новости, 19.02.2023
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Новое оружие России
https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html
"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал"
"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" - РИА Новости, 19.02.2023
"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал"
"Ростех" увеличил объем выпускаемых гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T05:48
2023-02-19T10:12
сергей чемезов
ростех
безопасность
новое оружие россии
ракетный комплекс "кинжал"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев — РИА Новости. "Ростех" увеличил объем выпускаемых гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда". Чемезов добавил, что "Ростех" производит большое количество продукции для Минобороны. "Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях — более чем в 50 раз", — добавил глава госкорпорации, отметив, что большой рост в первую очередь касается боеприпасов.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Им оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
https://ria.ru/20221222/kinzhal-1840585394.html
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сергей чемезов, ростех, безопасность, ракетный комплекс "кинжал"
Сергей Чемезов, Ростех, Безопасность, Новое оружие России, Ракетный комплекс "Кинжал"
05:48 19.02.2023 (обновлено: 10:12 19.02.2023)
 
"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал"

Чемезов: "Ростех" увеличивает объем серийного производства гиперзвуковых ракет "Кинжал"

© РИА Новости / Министерство обороны России / Перейти в медиабанкИстребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал"
Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами Кинжал - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Министерство обороны России
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Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев — РИА Новости. "Ростех" увеличил объем выпускаемых гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда".

"На поток встал давно, просто первоначально не требовалось такого количества. Поэтому мы сейчас увеличиваем", — сказал он.

Чемезов добавил, что "Ростех" производит большое количество продукции для Минобороны.
"Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях — более чем в 50 раз", — добавил глава госкорпорации, отметив, что большой рост в первую очередь касается боеприпасов.
Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Им оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.
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Новое оружие РоссииСергей ЧемезовРостехБезопасностьРакетный комплекс "Кинжал"
 
 
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