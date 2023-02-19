https://ria.ru/20230219/kinzhal-1852925022.html

"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал"

"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал" - РИА Новости, 19.02.2023

"Ростех" увеличил объем выпуска гиперзвуковых ракет "Кинжал"

"Ростех" увеличил объем выпускаемых гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T05:48

2023-02-19T05:48

2023-02-19T10:12

сергей чемезов

ростех

безопасность

новое оружие россии

ракетный комплекс "кинжал"

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев — РИА Новости. "Ростех" увеличил объем выпускаемых гиперзвуковых ракетных комплексов "Кинжал", заявил глава госкорпорации Сергей Чемезов в эфире программы "Военная приемка" на телеканале "Звезда". Чемезов добавил, что "Ростех" производит большое количество продукции для Минобороны. "Объемы производств военной продукции выросли значительно, в некоторых случаях — более чем в 50 раз", — добавил глава госкорпорации, отметив, что большой рост в первую очередь касается боеприпасов.Ракета гиперзвукового комплекса "Кинжал", по заявлению разработчиков, гарантированно преодолевает все существующие системы противовоздушной и противоракетной обороны, доставляя на дальность до двух тысяч километров ядерные и обычные боезаряды. Им оснащаются истребители-перехватчики МиГ-31К.

https://ria.ru/20221222/kinzhal-1840585394.html

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сергей чемезов, ростех, безопасность, ракетный комплекс "кинжал"