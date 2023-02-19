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Главная криминалистка советского кино: что стало с актрисой Эльзой Леждей - РИА Новости, 19.02.2023
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Культура
https://ria.ru/20230219/kino-1852521944.html
Главная криминалистка советского кино: что стало с актрисой Эльзой Леждей
Главная криминалистка советского кино: что стало с актрисой Эльзой Леждей - РИА Новости, 19.02.2023
Главная криминалистка советского кино: что стало с актрисой Эльзой Леждей
Одна из главных красавиц советского кино актриса Эльза Леждей прославилась ролью криминалистки Зины Кибрит в знаменитом сериале "Следствие ведут знатоки". Но... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T09:00
2023-02-19T09:00
ссср
владимир наумов
василий лановой
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Одна из главных красавиц советского кино актриса Эльза Леждей прославилась ролью криминалистки Зины Кибрит в знаменитом сериале "Следствие ведут знатоки". Но именно это амплуа принесло ей несчастья.Леждей родилась в Севастополе, отец был моряком. Но Эльза с детства мечтала стать актрисой. Интересно, что свое необычное для СССР имя она не любила и часто просила называть ее Эллой.Уже в 11 лет она решила устроиться работать артисткой и самостоятельно отправилась в севастопольское гастрольное объединение. Там ее выслушали, покачали головой и, улыбнувшись, отказали.Это не остановило решительную девушку: окончив школу, она поехала покорять столицу. И несмотря на конкуренцию, поступила сразу в два вуза: Щукинское и Щепкинское училища. Подумав, Леждей сделала выбор в пользу Щепки.Еще до окончания училища состоялся ее дебют в кино: она сыграла в исторической драме Юрия Егорова "Море студеное". Дочь моряка аутентично смотрелась в фильме о жизни поморов XVIII века. Уже тогда ее приметили и зрители, и коллеги.После Щепки Эльзу приняли в Театр-студию киноактера, а потом она вышла замуж за начинающего режиссера Владимира Наумова. Он часто снимал супругу в своих картинах.Пожалуй, самыми яркими и запоминающимися стали смелый образ девушки легкого поведения Мари в фильме "Ветер" и супруги главного героя в "Павле Корчагине" по роману "Как закалялась сталь". В последнем Эльза играла с Василием Лановым, который очень тепло отзывался о работе с ней.На съемках спортивной драмы "Хоккеисты" у Леждей начался роман с Вячеславом Шалевичем, они вместе сыграли в картине "Эскадра уходит на запад".Этот проект стал большим успехом для артистки: она воплотила образ француженки-революционерки Жанны Лябурб. Чтобы полностью погрузиться в роль, даже выучила французский.Но настоящей звездой Леждей стала после выхода первой части серии детективов "Следствие ведут знатоки". Она перевоплотилась в эксперта-криминалиста Зинаиду Кибрит, ее напарниками стали Георгий Мартынюк и Леонид Каневский. Проект быстро стал популярным телесериалом.Эльза так убедительно сыграла, что многие думали, будто криминалистика — ее основная профессия, а кино — хобби.Ей присылали горы писем, в которых просили разгадать "зависшие" расследования.Но была и другая сторона успеха: Леджей, которая теперь ассоциировалась только со своей героиней из детективов, перестали приглашать в другие проекты. Эльза мечтала о новых ролях, но они доставались другим актрисам. А ее брали лишь в эпизоды. К последней части "Знатоков" у нее начались серьезные проблемы со здоровьем и она появилась только в некоторых сценах.После смерти второго мужа Всеволода Сафронова Эльза замкнулась в себе, редко выходила из квартиры и больше не снималась в кино. Будучи звездой, Леждей никогда не любила светские рауты и общение со СМИ, а после роковых "Знатоков" тем более избегала интервью.
https://ria.ru/20230211/kino-1850276008.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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ссср, владимир наумов, василий лановой, вячеслав шалевич, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры
СССР, Владимир Наумов, Василий Лановой, Вячеслав Шалевич, Культура, Кино и сериалы, Знаменитости, Новости культуры
09:00 19.02.2023
 
Главная криминалистка советского кино: что стало с актрисой Эльзой Леждей

Главной ролью Эльзы Леждей стала криминалистка Зина в сериале "Следствие ведут знатоки"

© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов / Перейти в медиабанкАктриса Эльза Леждей
Актриса Эльза Леждей - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Георгий Тер-Ованесов
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Одна из главных красавиц советского кино актриса Эльза Леждей прославилась ролью криминалистки Зины Кибрит в знаменитом сериале "Следствие ведут знатоки". Но именно это амплуа принесло ей несчастья.
Леждей родилась в Севастополе, отец был моряком. Но Эльза с детства мечтала стать актрисой. Интересно, что свое необычное для СССР имя она не любила и часто просила называть ее Эллой.
Уже в 11 лет она решила устроиться работать артисткой и самостоятельно отправилась в севастопольское гастрольное объединение. Там ее выслушали, покачали головой и, улыбнувшись, отказали.
Это не остановило решительную девушку: окончив школу, она поехала покорять столицу. И несмотря на конкуренцию, поступила сразу в два вуза: Щукинское и Щепкинское училища. Подумав, Леждей сделала выбор в пользу Щепки.
© Киностудия им. М. Горького (1954)Кадр из фильма "Море студеное"
Кадр из фильма Море студеное
© Киностудия им. М. Горького (1954)
Кадр из фильма "Море студеное"
Еще до окончания училища состоялся ее дебют в кино: она сыграла в исторической драме Юрия Егорова "Море студеное". Дочь моряка аутентично смотрелась в фильме о жизни поморов XVIII века. Уже тогда ее приметили и зрители, и коллеги.
После Щепки Эльзу приняли в Театр-студию киноактера, а потом она вышла замуж за начинающего режиссера Владимира Наумова. Он часто снимал супругу в своих картинах.
© Киностудия им. М. Горького (1954)Кадр из фильма "Море студеное"
Кадр из фильма Море студеное
1 из 2
Кадр из фильма "Море студеное"
© Киностудия им. М. Горького (1954)
© Киностудия им. М. Горького (1954)

Сцена из фильма "Море студеное"

Кадр из фильма Море студеное
2 из 2

Сцена из фильма "Море студеное"

© Киностудия им. М. Горького (1954)
1 из 2
Кадр из фильма "Море студеное"
© Киностудия им. М. Горького (1954)
2 из 2

Сцена из фильма "Море студеное"

© Киностудия им. М. Горького (1954)
Пожалуй, самыми яркими и запоминающимися стали смелый образ девушки легкого поведения Мари в фильме "Ветер" и супруги главного героя в "Павле Корчагине" по роману "Как закалялась сталь". В последнем Эльза играла с Василием Лановым, который очень тепло отзывался о работе с ней.
На съемках спортивной драмы "Хоккеисты" у Леждей начался роман с Вячеславом Шалевичем, они вместе сыграли в картине "Эскадра уходит на запад".
© Одесская киностудия (1965)Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"
Кадр из фильма Эскадра уходит на Запад
© Одесская киностудия (1965)
Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"
Этот проект стал большим успехом для артистки: она воплотила образ француженки-революционерки Жанны Лябурб. Чтобы полностью погрузиться в роль, даже выучила французский.
© Одесская киностудия (1965)

Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"

Кадр из фильма Эскадра уходит на Запад
1 из 2

Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"

© Одесская киностудия (1965)
© Одесская киностудия (1965)

Сцена из фильма "Эскадра уходит на запад"

Кадр из фильма Эскадра уходит на Запад
2 из 2

Сцена из фильма "Эскадра уходит на запад"

© Одесская киностудия (1965)
1 из 2

Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"

© Одесская киностудия (1965)
2 из 2

Сцена из фильма "Эскадра уходит на запад"

© Одесская киностудия (1965)
Но настоящей звездой Леждей стала после выхода первой части серии детективов "Следствие ведут знатоки". Она перевоплотилась в эксперта-криминалиста Зинаиду Кибрит, ее напарниками стали Георгий Мартынюк и Леонид Каневский. Проект быстро стал популярным телесериалом.
Эльза так убедительно сыграла, что многие думали, будто криминалистика — ее основная профессия, а кино — хобби.
© Центральное телевидение СССР (1971-1989)Кадр из сериала "Следствие ведут знатоки"
Кадр из сериала Следствие ведут ЗнаТоКи
© Центральное телевидение СССР (1971-1989)
Кадр из сериала "Следствие ведут знатоки"
Ей присылали горы писем, в которых просили разгадать "зависшие" расследования.
Но была и другая сторона успеха: Леджей, которая теперь ассоциировалась только со своей героиней из детективов, перестали приглашать в другие проекты. Эльза мечтала о новых ролях, но они доставались другим актрисам. А ее брали лишь в эпизоды. К последней части "Знатоков" у нее начались серьезные проблемы со здоровьем и она появилась только в некоторых сценах.
© Центральное телевидение СССР (1971-1989)Кадр из сериала "Следствие ведут знатоки"
Кадр из сериала Следствие ведут ЗнаТоКи
© Центральное телевидение СССР (1971-1989)
Кадр из сериала "Следствие ведут знатоки"
После смерти второго мужа Всеволода Сафронова Эльза замкнулась в себе, редко выходила из квартиры и больше не снималась в кино. Будучи звездой, Леждей никогда не любила светские рауты и общение со СМИ, а после роковых "Знатоков" тем более избегала интервью.
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