https://ria.ru/20230219/kino-1852521944.html

Главная криминалистка советского кино: что стало с актрисой Эльзой Леждей

Главная криминалистка советского кино: что стало с актрисой Эльзой Леждей - РИА Новости, 19.02.2023

Главная криминалистка советского кино: что стало с актрисой Эльзой Леждей

Одна из главных красавиц советского кино актриса Эльза Леждей прославилась ролью криминалистки Зины Кибрит в знаменитом сериале "Следствие ведут знатоки". Но... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T09:00

2023-02-19T09:00

2023-02-19T09:00

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Одна из главных красавиц советского кино актриса Эльза Леждей прославилась ролью криминалистки Зины Кибрит в знаменитом сериале "Следствие ведут знатоки". Но именно это амплуа принесло ей несчастья.Леждей родилась в Севастополе, отец был моряком. Но Эльза с детства мечтала стать актрисой. Интересно, что свое необычное для СССР имя она не любила и часто просила называть ее Эллой.Уже в 11 лет она решила устроиться работать артисткой и самостоятельно отправилась в севастопольское гастрольное объединение. Там ее выслушали, покачали головой и, улыбнувшись, отказали.Это не остановило решительную девушку: окончив школу, она поехала покорять столицу. И несмотря на конкуренцию, поступила сразу в два вуза: Щукинское и Щепкинское училища. Подумав, Леждей сделала выбор в пользу Щепки.Еще до окончания училища состоялся ее дебют в кино: она сыграла в исторической драме Юрия Егорова "Море студеное". Дочь моряка аутентично смотрелась в фильме о жизни поморов XVIII века. Уже тогда ее приметили и зрители, и коллеги.После Щепки Эльзу приняли в Театр-студию киноактера, а потом она вышла замуж за начинающего режиссера Владимира Наумова. Он часто снимал супругу в своих картинах.Пожалуй, самыми яркими и запоминающимися стали смелый образ девушки легкого поведения Мари в фильме "Ветер" и супруги главного героя в "Павле Корчагине" по роману "Как закалялась сталь". В последнем Эльза играла с Василием Лановым, который очень тепло отзывался о работе с ней.На съемках спортивной драмы "Хоккеисты" у Леждей начался роман с Вячеславом Шалевичем, они вместе сыграли в картине "Эскадра уходит на запад".Этот проект стал большим успехом для артистки: она воплотила образ француженки-революционерки Жанны Лябурб. Чтобы полностью погрузиться в роль, даже выучила французский.Но настоящей звездой Леждей стала после выхода первой части серии детективов "Следствие ведут знатоки". Она перевоплотилась в эксперта-криминалиста Зинаиду Кибрит, ее напарниками стали Георгий Мартынюк и Леонид Каневский. Проект быстро стал популярным телесериалом.Эльза так убедительно сыграла, что многие думали, будто криминалистика — ее основная профессия, а кино — хобби.Ей присылали горы писем, в которых просили разгадать "зависшие" расследования.Но была и другая сторона успеха: Леджей, которая теперь ассоциировалась только со своей героиней из детективов, перестали приглашать в другие проекты. Эльза мечтала о новых ролях, но они доставались другим актрисам. А ее брали лишь в эпизоды. К последней части "Знатоков" у нее начались серьезные проблемы со здоровьем и она появилась только в некоторых сценах.После смерти второго мужа Всеволода Сафронова Эльза замкнулась в себе, редко выходила из квартиры и больше не снималась в кино. Будучи звездой, Леждей никогда не любила светские рауты и общение со СМИ, а после роковых "Знатоков" тем более избегала интервью.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, владимир наумов, василий лановой, вячеслав шалевич, кино и сериалы, знаменитости, новости культуры