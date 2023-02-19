Главная криминалистка советского кино: что стало с актрисой Эльзой Леждей
Главной ролью Эльзы Леждей стала криминалистка Зина в сериале "Следствие ведут знатоки"
Одна из главных красавиц советского кино актриса Эльза Леждей прославилась ролью криминалистки Зины Кибрит в знаменитом сериале "Следствие ведут знатоки". Но именно это амплуа принесло ей несчастья.
Леждей родилась в Севастополе, отец был моряком. Но Эльза с детства мечтала стать актрисой. Интересно, что свое необычное для СССР имя она не любила и часто просила называть ее Эллой.
Уже в 11 лет она решила устроиться работать артисткой и самостоятельно отправилась в севастопольское гастрольное объединение. Там ее выслушали, покачали головой и, улыбнувшись, отказали.
Это не остановило решительную девушку: окончив школу, она поехала покорять столицу. И несмотря на конкуренцию, поступила сразу в два вуза: Щукинское и Щепкинское училища. Подумав, Леждей сделала выбор в пользу Щепки.
© Киностудия им. М. Горького (1954)Кадр из фильма "Море студеное"
© Киностудия им. М. Горького (1954)
Кадр из фильма "Море студеное"
Еще до окончания училища состоялся ее дебют в кино: она сыграла в исторической драме Юрия Егорова "Море студеное". Дочь моряка аутентично смотрелась в фильме о жизни поморов XVIII века. Уже тогда ее приметили и зрители, и коллеги.
После Щепки Эльзу приняли в Театр-студию киноактера, а потом она вышла замуж за начинающего режиссера Владимира Наумова. Он часто снимал супругу в своих картинах.
© Киностудия им. М. Горького (1954)Кадр из фильма "Море студеное"
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Кадр из фильма "Море студеное"
© Киностудия им. М. Горького (1954)
© Киностудия им. М. Горького (1954)
Сцена из фильма "Море студеное"
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Сцена из фильма "Море студеное"
© Киностудия им. М. Горького (1954)
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Кадр из фильма "Море студеное"
© Киностудия им. М. Горького (1954)
2 из 2
Сцена из фильма "Море студеное"
© Киностудия им. М. Горького (1954)
Пожалуй, самыми яркими и запоминающимися стали смелый образ девушки легкого поведения Мари в фильме "Ветер" и супруги главного героя в "Павле Корчагине" по роману "Как закалялась сталь". В последнем Эльза играла с Василием Лановым, который очень тепло отзывался о работе с ней.
На съемках спортивной драмы "Хоккеисты" у Леждей начался роман с Вячеславом Шалевичем, они вместе сыграли в картине "Эскадра уходит на запад".
© Одесская киностудия (1965)Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"
© Одесская киностудия (1965)
Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"
Этот проект стал большим успехом для артистки: она воплотила образ француженки-революционерки Жанны Лябурб. Чтобы полностью погрузиться в роль, даже выучила французский.
© Одесская киностудия (1965)
Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"
1 из 2
Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"
© Одесская киностудия (1965)
© Одесская киностудия (1965)
Сцена из фильма "Эскадра уходит на запад"
2 из 2
Сцена из фильма "Эскадра уходит на запад"
© Одесская киностудия (1965)
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Кадр из фильма "Эскадра уходит на запад"
© Одесская киностудия (1965)
2 из 2
Сцена из фильма "Эскадра уходит на запад"
© Одесская киностудия (1965)
Но настоящей звездой Леждей стала после выхода первой части серии детективов "Следствие ведут знатоки". Она перевоплотилась в эксперта-криминалиста Зинаиду Кибрит, ее напарниками стали Георгий Мартынюк и Леонид Каневский. Проект быстро стал популярным телесериалом.
Эльза так убедительно сыграла, что многие думали, будто криминалистика — ее основная профессия, а кино — хобби.
© Центральное телевидение СССР (1971-1989)Кадр из сериала "Следствие ведут знатоки"
© Центральное телевидение СССР (1971-1989)
Кадр из сериала "Следствие ведут знатоки"
Ей присылали горы писем, в которых просили разгадать "зависшие" расследования.
Но была и другая сторона успеха: Леджей, которая теперь ассоциировалась только со своей героиней из детективов, перестали приглашать в другие проекты. Эльза мечтала о новых ролях, но они доставались другим актрисам. А ее брали лишь в эпизоды. К последней части "Знатоков" у нее начались серьезные проблемы со здоровьем и она появилась только в некоторых сценах.
© Центральное телевидение СССР (1971-1989)Кадр из сериала "Следствие ведут знатоки"
© Центральное телевидение СССР (1971-1989)
Кадр из сериала "Следствие ведут знатоки"
После смерти второго мужа Всеволода Сафронова Эльза замкнулась в себе, редко выходила из квартиры и больше не снималась в кино. Будучи звездой, Леждей никогда не любила светские рауты и общение со СМИ, а после роковых "Знатоков" тем более избегала интервью.