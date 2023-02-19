https://ria.ru/20230219/khvason-15-1852918269.html

КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"

КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" - РИА Новости, 19.02.2023

КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"

КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T01:33

2023-02-19T01:33

2023-02-19T12:28

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечает агентство, пуск ракеты "Хвасон-15" состоялся в субботу из международного аэропорта Пхеньяна. По данным агентства, ракета достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд.Северная Корея в 17:21 субботы по японскому времени (11:21 мск) осуществила пуск баллистической ракеты, которая, по утверждению японских военных, принадлежит к классу межконтинентальных. Ракета была пущена вертикально, пролетела примерно 900 километров и упала в Японское море. Скорость и время полета пока не разглашаются. Разведывательные органы США и Южной Кореи анализируют детали пуска. Южнокорейские военные в "тесном сотрудничестве" с США поддерживают полную готовность, усилили наблюдение за КНДР и намерены еще больше укреплять оборону альянса, чтобы противостоять "провокациям" Северной Кореи, говорится в сообщении Объединенного комитета. Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РЗСО. Как отмечает агентство Рёнхап, пуск ракеты может быть реакцией Пхеньяна на предстоящие 22 февраля командно-штабные учения США и Южной Кореи по управлению инструментами расширенного сдерживания и намеченные на март масштабные совместные учения Freedom Shield, включающие полевые тренировки. Также США созвали закрытое заседание Совета Безопасности ООН по проблематике Северной Кореи 16 февраля.

https://ria.ru/20230218/g7-1852895180.html

https://ria.ru/20230218/raketa-1852858415.html

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