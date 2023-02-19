Рейтинг@Mail.ru
КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/khvason-15-1852918269.html
КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"
КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15" - РИА Новости, 19.02.2023
КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"
КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T01:33
2023-02-19T12:28
в мире
сша
пхеньян
южная корея
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852955257_0:109:3072:1837_1920x0_80_0_0_1add190d6d03d4899c19e7c72503b949.jpg
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Как отмечает агентство, пуск ракеты "Хвасон-15" состоялся в субботу из международного аэропорта Пхеньяна. По данным агентства, ракета достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд.Северная Корея в 17:21 субботы по японскому времени (11:21 мск) осуществила пуск баллистической ракеты, которая, по утверждению японских военных, принадлежит к классу межконтинентальных. Ракета была пущена вертикально, пролетела примерно 900 километров и упала в Японское море. Скорость и время полета пока не разглашаются. Разведывательные органы США и Южной Кореи анализируют детали пуска. Южнокорейские военные в "тесном сотрудничестве" с США поддерживают полную готовность, усилили наблюдение за КНДР и намерены еще больше укреплять оборону альянса, чтобы противостоять "провокациям" Северной Кореи, говорится в сообщении Объединенного комитета. Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РЗСО. Как отмечает агентство Рёнхап, пуск ракеты может быть реакцией Пхеньяна на предстоящие 22 февраля командно-штабные учения США и Южной Кореи по управлению инструментами расширенного сдерживания и намеченные на март масштабные совместные учения Freedom Shield, включающие полевые тренировки. Также США созвали закрытое заседание Совета Безопасности ООН по проблематике Северной Кореи 16 февраля.
https://ria.ru/20230218/g7-1852895180.html
https://ria.ru/20230218/raketa-1852858415.html
сша
пхеньян
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852955257_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_fda156c38259c6e5f85ae5839a355193.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, пхеньян, южная корея, оон
В мире, США, Пхеньян, Южная Корея, ООН
01:33 19.02.2023 (обновлено: 12:28 19.02.2023)
 
КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"

ЦТАК: КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"

© AFP 2023 / Anthony WallaceВыпуск новостей с записью испытания северокорейской ракеты на железнодорожной станции в Сеуле
Выпуск новостей с записью испытания северокорейской ракеты на железнодорожной станции в Сеуле - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / Anthony Wallace
Выпуск новостей с записью испытания северокорейской ракеты на железнодорожной станции в Сеуле
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отмечает агентство, пуск ракеты "Хвасон-15" состоялся в субботу из международного аэропорта Пхеньяна.
Пхеньян - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 20:01
Главы МИД G7 призвали к единому ответу на "безответственное поведение" КНДР
По данным агентства, ракета достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд.
Северная Корея в 17:21 субботы по японскому времени (11:21 мск) осуществила пуск баллистической ракеты, которая, по утверждению японских военных, принадлежит к классу межконтинентальных. Ракета была пущена вертикально, пролетела примерно 900 километров и упала в Японское море. Скорость и время полета пока не разглашаются.
Разведывательные органы США и Южной Кореи анализируют детали пуска. Южнокорейские военные в "тесном сотрудничестве" с США поддерживают полную готовность, усилили наблюдение за КНДР и намерены еще больше укреплять оборону альянса, чтобы противостоять "провокациям" Северной Кореи, говорится в сообщении Объединенного комитета.
Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РЗСО.
Как отмечает агентство Рёнхап, пуск ракеты может быть реакцией Пхеньяна на предстоящие 22 февраля командно-штабные учения США и Южной Кореи по управлению инструментами расширенного сдерживания и намеченные на март масштабные совместные учения Freedom Shield, включающие полевые тренировки. Также США созвали закрытое заседание Совета Безопасности ООН по проблематике Северной Кореи 16 февраля.
Люди возле экрана, транслирующего репортаж о запуске КНДР баллистической ракеты - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 15:04
Ракета КНДР способна достичь территории США, считают в Японии
 
В миреСШАПхеньянЮжная КореяООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала