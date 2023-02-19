01:33 19.02.2023 (обновлено: 12:28 19.02.2023)
КНДР провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"
ЦТАК: КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15"
© AFP 2023 / Anthony WallaceВыпуск новостей с записью испытания северокорейской ракеты на железнодорожной станции в Сеуле
Выпуск новостей с записью испытания северокорейской ракеты на железнодорожной станции в Сеуле
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. КНДР в субботу провела пуск межконтинентальной баллистической ракеты "Хвасон-15", передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Как отмечает агентство, пуск ракеты "Хвасон-15" состоялся в субботу из международного аэропорта Пхеньяна.
По данным агентства, ракета достигла высоты 5768 километров и пролетела 989 километров за 4015 секунд.
Северная Корея в 17:21 субботы по японскому времени (11:21 мск) осуществила пуск баллистической ракеты, которая, по утверждению японских военных, принадлежит к классу межконтинентальных. Ракета была пущена вертикально, пролетела примерно 900 километров и упала в Японское море. Скорость и время полета пока не разглашаются.
Разведывательные органы США и Южной Кореи анализируют детали пуска. Южнокорейские военные в "тесном сотрудничестве" с США поддерживают полную готовность, усилили наблюдение за КНДР и намерены еще больше укреплять оборону альянса, чтобы противостоять "провокациям" Северной Кореи, говорится в сообщении Объединенного комитета.
Это уже второй пуск КНДР ракеты в 2023 году. До этого 1 января КНДР пустила одну ракету из сверхкрупной РЗСО.
Как отмечает агентство Рёнхап, пуск ракеты может быть реакцией Пхеньяна на предстоящие 22 февраля командно-штабные учения США и Южной Кореи по управлению инструментами расширенного сдерживания и намеченные на март масштабные совместные учения Freedom Shield, включающие полевые тренировки. Также США созвали закрытое заседание Совета Безопасности ООН по проблематике Северной Кореи 16 февраля.