https://ria.ru/20230219/kherson-1852948736.html

В Херсоне украинские военные завладели автомобилем жителя города

В Херсоне украинские военные завладели автомобилем жителя города - РИА Новости, 19.02.2023

В Херсоне украинские военные завладели автомобилем жителя города

Украинские военнослужащие завладели автомобилем жителя Херсона, разыграв его похищение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:31

2023-02-19T11:31

2023-02-19T11:57

херсон

украина

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807b0ecf0796d78f7b86cd8ce5bb1f8b.jpg

ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие завладели автомобилем жителя Херсона, разыграв его похищение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По данным источника в нацполиции Украины, туда вчера поступило заявление от жителя Херсона Сергея Владимировича Н., 1990 года рождения, о пропаже автомобиля Wolksvagen Тransporter. Потерпевший рассказал, что был остановлен в селе Высунцы людьми в военной форме с оружием, в количестве четырех человек. После остановки последовало требование предъявить документы, после чего надели на него черную шапку на голову и увезли на военном пикапе в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства. Через некоторое время, по словам потерпевшего, боевики высадили его на трассе, он вернулся в село пешком, но своего автомобиля на прежнем месте не нашел.

https://ria.ru/20230218/kherson-1852834529.html

херсон

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

херсон, украина, происшествия