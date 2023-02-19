Рейтинг@Mail.ru
В Херсоне украинские военные завладели автомобилем жителя города - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/kherson-1852948736.html
В Херсоне украинские военные завладели автомобилем жителя города
В Херсоне украинские военные завладели автомобилем жителя города - РИА Новости, 19.02.2023
В Херсоне украинские военные завладели автомобилем жителя города
Украинские военнослужащие завладели автомобилем жителя Херсона, разыграв его похищение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:31
2023-02-19T11:57
херсон
украина
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_807b0ecf0796d78f7b86cd8ce5bb1f8b.jpg
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие завладели автомобилем жителя Херсона, разыграв его похищение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией. "По данным источника в нацполиции Украины, туда вчера поступило заявление от жителя Херсона Сергея Владимировича Н., 1990 года рождения, о пропаже автомобиля Wolksvagen Тransporter. Потерпевший рассказал, что был остановлен в селе Высунцы людьми в военной форме с оружием, в количестве четырех человек. После остановки последовало требование предъявить документы, после чего надели на него черную шапку на голову и увезли на военном пикапе в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства. Через некоторое время, по словам потерпевшего, боевики высадили его на трассе, он вернулся в село пешком, но своего автомобиля на прежнем месте не нашел.
https://ria.ru/20230218/kherson-1852834529.html
херсон
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1d/1848176001_91:0:2822:2048_1920x0_80_0_0_19f47267eebdeb955e5b9a1dadb8d766.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсон, украина, происшествия
Херсон, Украина, Происшествия
11:31 19.02.2023 (обновлено: 11:57 19.02.2023)
 
В Херсоне украинские военные завладели автомобилем жителя города

В Херсоне украинские военные инсценировали похищение человека, чтобы забрать его машину

© AP Photo / Andriy DubchakСолдаты ВСУ на БТР
Солдаты ВСУ на БТР - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / Andriy Dubchak
Солдаты ВСУ на БТР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК (Херсонская область), 19 фев – РИА Новости. Украинские военнослужащие завладели автомобилем жителя Херсона, разыграв его похищение, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"По данным источника в нацполиции Украины, туда вчера поступило заявление от жителя Херсона Сергея Владимировича Н., 1990 года рождения, о пропаже автомобиля Wolksvagen Тransporter. Потерпевший рассказал, что был остановлен в селе Высунцы людьми в военной форме с оружием, в количестве четырех человек. После остановки последовало требование предъявить документы, после чего надели на него черную шапку на голову и увезли на военном пикапе в неизвестном направлении", - рассказал собеседник агентства.
Через некоторое время, по словам потерпевшего, боевики высадили его на трассе, он вернулся в село пешком, но своего автомобиля на прежнем месте не нашел.
Автомобиль скорой помощи Украины - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Вчера, 11:12
В Херсоне украинский военный за рулем пикапа задавил женщину
 
ХерсонУкраинаПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала