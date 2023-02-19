https://ria.ru/20230219/kaliningrad-1852920796.html

В Калининграде циклон "Ульф" повредил 14 автомобилей

В Калининграде циклон "Ульф" повредил 14 автомобилей - РИА Новости, 19.02.2023

В Калининграде циклон "Ульф" повредил 14 автомобилей

Власти Калининграда подвели предварительные итоги ущерба от обрушившегося на регион в ночь на субботу циклона "Ульф", шторм повалил более 70 деревьев и повредил РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T02:21

2023-02-19T02:21

2023-02-19T02:24

калининград

россия

калининградская область

елена дятлова

антон алиханов

виктор пацаев

калининградский зоопарк

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости. Власти Калининграда подвели предварительные итоги ущерба от обрушившегося на регион в ночь на субботу циклона "Ульф", шторм повалил более 70 деревьев и повредил 14 автомобилей, сообщила на своей странице "ВКонтакте" глава администрации города Елена Дятлова. Накануне ГУМЧС РФ по региону сообщило, что в Калининградской области в ночь на 18 февраля ожидается усиление ветра до 30 - 33 м/с. Губернатор области Антон Алиханов обратился к главам муниципалитетов с просьбой перейти в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся штормом. По словам Алиханова, за ночь региональные службы убрали с дорог 36 упавших деревьев. Из-за непогоды был закрыт Калининградский зоопарк и отменен праздник "День тюленя" на Куршской косе. Музей Мирового океана сообщил, что для посетителей из-за шторма закрыты подводная лодка Б-413 и павильон "Куб воды", НИС "Космонавт Виктор Пацаев", ПМк "Ирбенский", СРТ-129 и маяк Заливино в Полесском районе. Пользователи в социальных сетях сообщали, что шторм сорвал крест с колокольни храма святых Кирилла и Мефодия в Калининграде. В МЧС просят жителей области по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Также в ведомстве рекомендуют не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов, и напоминают, что нельзя укрываться от шторма за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.

https://ria.ru/20230204/vilfand-1849684418.html

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калининград, россия, калининградская область, елена дятлова, антон алиханов, виктор пацаев, калининградский зоопарк, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)