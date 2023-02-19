02:21 19.02.2023 (обновлено: 02:24 19.02.2023)
В Калининграде циклон "Ульф" повредил 14 автомобилей
Глава администрации Калининграда Дятлова: в городе циклон "Ульф" повредил 14 автомобилей
Калининград. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 19 фев - РИА Новости. Власти Калининграда подвели предварительные итоги ущерба от обрушившегося на регион в ночь на субботу циклона "Ульф", шторм повалил более 70 деревьев и повредил 14 автомобилей, сообщила на своей странице "ВКонтакте" глава администрации города Елена Дятлова.
"Можно уже подводить предварительные итоги ненастья, которое обрушилось с ночи на город, "штормовое" только-только отменили, но ветер все ещё сильный. Почти 70 упавших деревьев, это только те о которых сообщили в ЕДДС. Увы, статистика ещё подрастет в течение ближайших суток-двух", - сообщила Дятлова.
Накануне ГУМЧС РФ по региону сообщило, что в Калининградской области в ночь на 18 февраля ожидается усиление ветра до 30 - 33 м/с.
Губернатор области Антон Алиханов обратился к главам муниципалитетов с просьбой перейти в режим повышенной готовности в связи с надвигающимся штормом.
По словам Алиханова, за ночь региональные службы убрали с дорог 36 упавших деревьев.
Из-за непогоды был закрыт Калининградский зоопарк и отменен праздник "День тюленя" на Куршской косе. Музей Мирового океана сообщил, что для посетителей из-за шторма закрыты подводная лодка Б-413 и павильон "Куб воды", НИС "Космонавт Виктор Пацаев", ПМк "Ирбенский", СРТ-129 и маяк Заливино в Полесском районе.
Пользователи в социальных сетях сообщали, что шторм сорвал крест с колокольни храма святых Кирилла и Мефодия в Калининграде.
В МЧС просят жителей области по возможности оставаться дома и не выходить на улицу. Также в ведомстве рекомендуют не прятаться от сильного ветра около стен домов, так как с крыш возможно падение кровельных материалов, и напоминают, что нельзя укрываться от шторма за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями и под деревьями.