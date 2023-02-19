https://ria.ru/20230219/kadyrov-1852983199.html

Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию

Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию - РИА Новости, 19.02.2023

Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю "Группы... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:09

2023-02-19T16:09

2023-02-19T16:28

рамзан кадыров

евгений пригожин

безопасность

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю "Группы Вагнера" Евгению Пригожину. Он выразил уверенность, что успешно реализует этот проект."Группа Вагнера" принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине с марта 2022 года. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал организацию в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20230213/tanki-1851670829.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

рамзан кадыров, евгений пригожин, безопасность