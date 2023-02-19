https://ria.ru/20230219/kadyrov-1852983199.html
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию - РИА Новости, 19.02.2023
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю "Группы... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:09
2023-02-19T16:09
2023-02-19T16:28
рамзан кадыров
евгений пригожин
безопасность
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что планирует создать частную военную компанию после завершения работы на госслужбе, составив конкуренцию основателю "Группы Вагнера" Евгению Пригожину. Он выразил уверенность, что успешно реализует этот проект."Группа Вагнера" принимает активное участие в спецоперации в Донбассе и на Украине с марта 2022 года. Евгений Пригожин ранее признал, что это он создал организацию в 2014 году. По его словам, благодаря отваге бойцов группы коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, евгений пригожин, безопасность
Рамзан Кадыров, Евгений Пригожин, Безопасность
16:09 19.02.2023 (обновлено: 16:28 19.02.2023)
Кадыров заявил о планах создать частную военную компанию
Глава Чечни Кадыров сообщил о планах создать ЧВК после завершения работы на госслужбе