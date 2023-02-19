https://ria.ru/20230219/izrail-1852921312.html
В Израиле почти 250 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы
В Израиле почти 250 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы - РИА Новости, 19.02.2023
В Израиле почти 250 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы
Почти 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на акцию протеста против судебной реформы, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на организаторов... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T02:55
2023-02-19T02:55
2023-02-19T02:55
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Почти 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на акцию протеста против судебной реформы, сообщает газета Jerusalem Post со ссылкой на организаторов демонстраций. Как отмечают организаторы, почти 135 тысяч человек вышли на акцию протеста в Тель-Авиве. Ранее газета Times of Israel сообщала, что законопроект по судебной реформе будет рассмотрен на пленуме Кнессета 20 февраля. В минюсте заверили, что правительство не планирует приостанавливать или откладывать продвижение судебной реформы, несмотря на соответствующий призыв президента страны Ицхака Герцога и многотысячных протестов против нее. В понедельник законодательная комиссия парламента Кнессета одобрила первый этап судебной реформы для дальнейшего рассмотрения в первом чтении. Законопроект, как ожидается, призван повысить контроль правительства над отборочной комиссией судей и ограничит Верховный суд в использовании судебного надзора в отношении основных законов.
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в мире, израиль, тель-авив, ицхак герцог, кнессет израиля
В мире, Израиль, Тель-Авив, Ицхак Герцог, Кнессет Израиля
В Израиле почти 250 тысяч человек вышли на протест против судебной реформы
JP: почти 250 тысяч человек по всему Израилю вышли на протест против судебной реформы