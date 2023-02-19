19:29 19.02.2023 (обновлено: 19:34 19.02.2023)
Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают
Глава Минобороны Словакии Надь: дарение МиГ-29 Украине не снизит обороноспособность страны
Истребители МиГ-29. Архивное фото
ПРАГА, 19 фев – РИА Новости. Имеющиеся в Словакии истребители МиГ-29 уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, сообщило в воскресенье братиславское сетевое издание Teraz со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя.
"Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, пилоты для них не готовятся, их складирование требует расходов. Дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, к тому же 50-60% стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских мировых механизмов", - цитирует издание министра.
"Если пойдет речь о том, что мы примем решение о дарении истребителей МиГ-29 Украине, и о том на каких условиях, то мы сначала обсудим это в парламенте", - пообещал Надь.
По словам Надя, в словацких ВВС есть лишь 4 пилота, умеющих управлять МиГ-29, а подготовка новых была прекращена еще решением социал-демократического правительства, действовавшего до парламентских выборов 2020 года.
Во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский официально попросил словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу.
Однако день спустя оппозиционная партия "Курс – социальная демократия" ("Курс") инициировала созыв внеочередного заседания парламента по поводу возможных поставок самолетов МиГ-29 Украине. По словам лидера партии "Курс" Роберта Фицо обещание Хегера подарить истребители МиГ-29 Украине является антиконституционным, поскольку нынешний кабмин после вынесения ему парламентом 15 декабря 2022 года вотума недоверия всего лишь исполняет свои обязанности по поручению президента страны Зузаны Чапутовой до досрочных выборов в парламент, которые назначены на 30 сентября.
Как сообщил глава минобороны в воскресенье, мнения экспертов по конституционному праву по поводу возможностей нынешнего кабмина расходятся, сейчас идет подготовка правового анализа. По словам Надя, существует также мнение, что решение правительства о передаче истребителей Украине можно было бы дополнительно подкрепить одобрением со стороны парламента.