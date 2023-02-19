https://ria.ru/20230219/istrebiteli-1853009712.html

Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают

Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают - РИА Новости, 19.02.2023

Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают

Имеющиеся в Словакии истребители МиГ-29 уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T19:29

2023-02-19T19:29

2023-02-19T19:34

в мире

украина

словакия

брюссель

владимир зеленский

роберт фицо

зузана чапутова

евросоюз

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/1c/1570709783_0:77:1930:1162_1920x0_80_0_0_e5e96be5fea67e1afab18493ef5218a6.jpg

ПРАГА, 19 фев – РИА Новости. Имеющиеся в Словакии истребители МиГ-29 уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, сообщило в воскресенье братиславское сетевое издание Teraz со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя. "Если пойдет речь о том, что мы примем решение о дарении истребителей МиГ-29 Украине, и о том на каких условиях, то мы сначала обсудим это в парламенте", - пообещал Надь. По словам Надя, в словацких ВВС есть лишь 4 пилота, умеющих управлять МиГ-29, а подготовка новых была прекращена еще решением социал-демократического правительства, действовавшего до парламентских выборов 2020 года. Во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский официально попросил словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу. Однако день спустя оппозиционная партия "Курс – социальная демократия" ("Курс") инициировала созыв внеочередного заседания парламента по поводу возможных поставок самолетов МиГ-29 Украине. По словам лидера партии "Курс" Роберта Фицо обещание Хегера подарить истребители МиГ-29 Украине является антиконституционным, поскольку нынешний кабмин после вынесения ему парламентом 15 декабря 2022 года вотума недоверия всего лишь исполняет свои обязанности по поручению президента страны Зузаны Чапутовой до досрочных выборов в парламент, которые назначены на 30 сентября. Как сообщил глава минобороны в воскресенье, мнения экспертов по конституционному праву по поводу возможностей нынешнего кабмина расходятся, сейчас идет подготовка правового анализа. По словам Надя, существует также мнение, что решение правительства о передаче истребителей Украине можно было бы дополнительно подкрепить одобрением со стороны парламента. В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран – Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать закупленные в США истребители F-16.

https://ria.ru/20230219/istrebiteli-1853005040.html

https://ria.ru/20230219/f-16-1852917935.html

украина

словакия

брюссель

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, словакия, брюссель, владимир зеленский, роберт фицо, зузана чапутова, евросоюз, миг-29, f-16