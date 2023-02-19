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Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают - РИА Новости, 19.02.2023
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Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают
Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают - РИА Новости, 19.02.2023
Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают
Имеющиеся в Словакии истребители МиГ-29 уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:29
2023-02-19T19:34
в мире
украина
словакия
брюссель
владимир зеленский
роберт фицо
зузана чапутова
евросоюз
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ПРАГА, 19 фев – РИА Новости. Имеющиеся в Словакии истребители МиГ-29 уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, сообщило в воскресенье братиславское сетевое издание Teraz со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя. "Если пойдет речь о том, что мы примем решение о дарении истребителей МиГ-29 Украине, и о том на каких условиях, то мы сначала обсудим это в парламенте", - пообещал Надь. По словам Надя, в словацких ВВС есть лишь 4 пилота, умеющих управлять МиГ-29, а подготовка новых была прекращена еще решением социал-демократического правительства, действовавшего до парламентских выборов 2020 года. Во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский официально попросил словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу. Однако день спустя оппозиционная партия "Курс – социальная демократия" ("Курс") инициировала созыв внеочередного заседания парламента по поводу возможных поставок самолетов МиГ-29 Украине. По словам лидера партии "Курс" Роберта Фицо обещание Хегера подарить истребители МиГ-29 Украине является антиконституционным, поскольку нынешний кабмин после вынесения ему парламентом 15 декабря 2022 года вотума недоверия всего лишь исполняет свои обязанности по поручению президента страны Зузаны Чапутовой до досрочных выборов в парламент, которые назначены на 30 сентября. Как сообщил глава минобороны в воскресенье, мнения экспертов по конституционному праву по поводу возможностей нынешнего кабмина расходятся, сейчас идет подготовка правового анализа. По словам Надя, существует также мнение, что решение правительства о передаче истребителей Украине можно было бы дополнительно подкрепить одобрением со стороны парламента. В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран – Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать закупленные в США истребители F-16.
https://ria.ru/20230219/istrebiteli-1853005040.html
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в мире, украина, словакия, брюссель, владимир зеленский, роберт фицо, зузана чапутова, евросоюз, миг-29, f-16
В мире, Украина, Словакия, Брюссель, Владимир Зеленский, Роберт Фицо, Зузана Чапутова, Евросоюз, МиГ-29, F-16
19:29 19.02.2023 (обновлено: 19:34 19.02.2023)
 
Словакия хочет подарить Украине истребители, которые больше не летают

Глава Минобороны Словакии Надь: дарение МиГ-29 Украине не снизит обороноспособность страны

© РИА Новости / Михаил Голенков / Перейти в медиабанкИстребители МиГ-29
Истребители МиГ-29 - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Михаил Голенков
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Истребители МиГ-29. Архивное фото
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ПРАГА, 19 фев – РИА Новости. Имеющиеся в Словакии истребители МиГ-29 уже не будут летать, пилоты для них не готовятся, их складирование приводит к ненужным расходам, а дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, сообщило в воскресенье братиславское сетевое издание Teraz со ссылкой на главу минобороны Ярослава Надя.
"Словацкие истребители МиГ-29 уже не летают, пилоты для них не готовятся, их складирование требует расходов. Дарение этих самолетов Украине не снизило бы обороноспособность республики, к тому же 50-60% стоимости истребителей было бы компенсировано Словакии посредством европейских мировых механизмов", - цитирует издание министра.
"Если пойдет речь о том, что мы примем решение о дарении истребителей МиГ-29 Украине, и о том на каких условиях, то мы сначала обсудим это в парламенте", - пообещал Надь.
По словам Надя, в словацких ВВС есть лишь 4 пилота, умеющих управлять МиГ-29, а подготовка новых была прекращена еще решением социал-демократического правительства, действовавшего до парламентских выборов 2020 года.
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Во время переговоров 9 февраля на полях саммита ЕС в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский официально попросил словацкого премьера Эдуарда Хегера о поставке Украине словацких истребителей МиГ-29. Хегер ответил ему, что Словакия сделает максимум для того, чтобы выполнить эту просьбу.
Однако день спустя оппозиционная партия "Курс – социальная демократия" ("Курс") инициировала созыв внеочередного заседания парламента по поводу возможных поставок самолетов МиГ-29 Украине. По словам лидера партии "Курс" Роберта Фицо обещание Хегера подарить истребители МиГ-29 Украине является антиконституционным, поскольку нынешний кабмин после вынесения ему парламентом 15 декабря 2022 года вотума недоверия всего лишь исполняет свои обязанности по поручению президента страны Зузаны Чапутовой до досрочных выборов в парламент, которые назначены на 30 сентября.
Как сообщил глава минобороны в воскресенье, мнения экспертов по конституционному праву по поводу возможностей нынешнего кабмина расходятся, сейчас идет подготовка правового анализа. По словам Надя, существует также мнение, что решение правительства о передаче истребителей Украине можно было бы дополнительно подкрепить одобрением со стороны парламента.
В настоящее время воздушное пространство Словакии охраняют ВВС трех соседних стран – Чехии, Польши и Венгрии. Ожидается, что в 2024 году в Словакию начнут поступать закупленные в США истребители F-16.
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В миреУкраинаСловакияБрюссельВладимир ЗеленскийРоберт ФицоЗузана ЧапутоваЕвросоюзМиГ-29F-16
 
 
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