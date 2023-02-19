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В конгрессе США заявили о подвижках в вопросе передачи Украине истребителей - РИА Новости, 19.02.2023
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В конгрессе США заявили о подвижках в вопросе передачи Украине истребителей
В конгрессе США заявили о подвижках в вопросе передачи Украине истребителей - РИА Новости, 19.02.2023
В конгрессе США заявили о подвижках в вопросе передачи Украине истребителей
США должны дать Украине все необходимое, момент для передачи истребителей появляется, считает глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:00
2023-02-19T19:00
в мире
украина
f-16
конгресс сша
майкл маккол
сша
джо байден
нато
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США должны дать Украине все необходимое, момент для передачи истребителей появляется, считает глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол. "Я думаю, появляется импульс для того, чтобы это произошло", - заявил Маккол в интервью CNN. Он подчеркнул, что нужно дать Украине все, о чем Киев просит. "Чем дольше мы ждем, тем дольше продолжается конфликт", - сказал он. Как сообщалось, пять конгрессменов из обеих партий написали президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине американские истребители F-16. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. В пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, однако сами не делали обещаний по поводу такого рода помощи. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230219/region-1852979039.html
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в мире, украина, f-16, конгресс сша, майкл маккол, сша, джо байден, нато, россия
В мире, Украина, F-16, Конгресс США, Майкл Маккол, США, Джо Байден, НАТО, Россия
19:00 19.02.2023
 
В конгрессе США заявили о подвижках в вопросе передачи Украине истребителей

Американский конгрессмен Маккол заявил о подвижках по передаче Украине истребителей F-16

© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntireАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Master Sgt. Tristan McIntire
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 20 фев - РИА Новости. США должны дать Украине все необходимое, момент для передачи истребителей появляется, считает глава комитета палаты по международным делам Майкл Маккол.
"Я думаю, появляется импульс для того, чтобы это произошло", - заявил Маккол в интервью CNN.
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Он подчеркнул, что нужно дать Украине все, о чем Киев просит. "Чем дольше мы ждем, тем дольше продолжается конфликт", - сказал он.
Как сообщалось, пять конгрессменов из обеих партий написали президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине американские истребители F-16.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
В пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, однако сами не делали обещаний по поводу такого рода помощи.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
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