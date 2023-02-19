https://ria.ru/20230219/issledovanie-1852928344.html

Исследование показало, сколько россиян готовы брать отпуск зимой

Исследование показало, сколько россиян готовы брать отпуск зимой - РИА Новости, 19.02.2023

Исследование показало, сколько россиян готовы брать отпуск зимой

Большинство россиян не любят зимний отдых: лишь менее трети граждан готовы взять отпуск в январе или феврале, при этом 78% делают выбор в пользу летнего отдыха, РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T07:38

2023-02-19T07:38

2023-02-19T07:38

москва

северный кавказ

московская область (подмосковье)

росгосстрах

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство россиян не любят зимний отдых: лишь менее трети граждан готовы взять отпуск в январе или феврале, при этом 78% делают выбор в пользу летнего отдыха, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом 43% граждан категорически не хотят брать зимний отпуск, поскольку все равно есть новогодние каникулы. Еще 26% опрошенных возьмут отпуск зимой, только если заставит работодатель. При этом только 19% россиян одинаково нравится отдыхать летом и зимой, и лишь 3% опрошенных любят зимний отпуск больше летнего. Остальные 78% граждан делают выбор в пользу летнего отдыха. Отмечается, что 44% опрошенных не брали отпуск зимой ни разу за последние пять лет. У 26% респондентов зимний отпуск был однажды в последние пять лет. Два-три раза в этот период отдыхали 21% россиян. Только 10% брали отпуск каждый год в течение последних пяти лет. Исследование проведено банком "Открытие" и страховщиком "Росгосстрах" 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.

https://ria.ru/20230215/brend-1852059643.html

москва

северный кавказ

московская область (подмосковье)

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москва, северный кавказ, московская область (подмосковье), росгосстрах