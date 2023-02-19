https://ria.ru/20230219/issledovanie-1852928344.html
Исследование показало, сколько россиян готовы брать отпуск зимой
Исследование показало, сколько россиян готовы брать отпуск зимой - РИА Новости, 19.02.2023
Исследование показало, сколько россиян готовы брать отпуск зимой
Большинство россиян не любят зимний отдых: лишь менее трети граждан готовы взять отпуск в январе или феврале, при этом 78% делают выбор в пользу летнего отдыха, РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T07:38
2023-02-19T07:38
2023-02-19T07:38
москва
северный кавказ
московская область (подмосковье)
росгосстрах
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство россиян не любят зимний отдых: лишь менее трети граждан готовы взять отпуск в январе или феврале, при этом 78% делают выбор в пользу летнего отдыха, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости. При этом 43% граждан категорически не хотят брать зимний отпуск, поскольку все равно есть новогодние каникулы. Еще 26% опрошенных возьмут отпуск зимой, только если заставит работодатель. При этом только 19% россиян одинаково нравится отдыхать летом и зимой, и лишь 3% опрошенных любят зимний отпуск больше летнего. Остальные 78% граждан делают выбор в пользу летнего отдыха. Отмечается, что 44% опрошенных не брали отпуск зимой ни разу за последние пять лет. У 26% респондентов зимний отпуск был однажды в последние пять лет. Два-три раза в этот период отдыхали 21% россиян. Только 10% брали отпуск каждый год в течение последних пяти лет. Исследование проведено банком "Открытие" и страховщиком "Росгосстрах" 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.
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москва, северный кавказ, московская область (подмосковье), росгосстрах
Москва, Северный Кавказ, Московская область (Подмосковье), Росгосстрах
Исследование показало, сколько россиян готовы брать отпуск зимой
Исследовании банка "Открытие": менее трети россиян готовы брать отпуск зимой
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Большинство россиян не любят зимний отдых: лишь менее трети граждан готовы взять отпуск в январе или феврале, при этом 78% делают выбор в пользу летнего отдыха, говорится в исследовании банка "Открытие" и страховой компании "Росгосстрах", которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Около 31% респондентов готовы брать отпуск в январе и феврале (20% скорее, 11% определенно). Больше всего желающих в Москве и Московской области, а также на Урале (по 39%), меньше всего на Северном Кавказе (22%), а также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (23%)", - сказано в исследовании.
При этом 43% граждан категорически не хотят брать зимний отпуск, поскольку все равно есть новогодние каникулы. Еще 26% опрошенных возьмут отпуск зимой, только если заставит работодатель.
При этом только 19% россиян одинаково нравится отдыхать летом и зимой, и лишь 3% опрошенных любят зимний отпуск больше летнего. Остальные 78% граждан делают выбор в пользу летнего отдыха.
Отмечается, что 44% опрошенных не брали отпуск зимой ни разу за последние пять лет. У 26% респондентов зимний отпуск был однажды в последние пять лет. Два-три раза в этот период отдыхали 21% россиян. Только 10% брали отпуск каждый год в течение последних пяти лет.
Исследование проведено банком "Открытие" и страховщиком "Росгосстрах
" 9-16 февраля по репрезентативной выборке среди 1020 россиян в возрасте 18-65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.