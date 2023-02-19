https://ria.ru/20230219/immigranty-1852963362.html

Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ

Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2023

Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ

Около 10 тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T13:33

2023-02-19T13:33

2023-02-19T13:38

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сша

украина

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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщила газета Wall Street Journal. "Тысячам украинских иммигрантов, проживающим в США, неминуемо грозит потеря легального статуса, так как они въехали в страну в короткий промежуток времени, когда у правительства США не было долгосрочного плана по их приему", - пишет издание. Отмечается, что прибывшие в США до 11 апреля прошлого года подпали под программу предоставления статуса временной защиты TPS, который можно легко обновить. С 21 апреля власти ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine). Она предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. При этом прибывшие на границу украинцы в десятидневный период между двумя программами получали разрешение на проживание на территории США в течение одного года. Срок разрешений в скором времени истекает, однако власти пока не объявили об их продлении. По оценкам адвокатов, которые приводятся в газете, количество украинцев, которые в скором времени могут стать нелегалами, составляет около 10 тысяч человек. Потеря легального статуса будет означать увольнение с работы, утрату водительских прав и необходимых документов для аренды жилья.

https://ria.ru/20230219/bezhentsy-1852917736.html

https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html

сша

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, украина