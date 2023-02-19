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Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2023
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Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ
Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2023
Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ
Около 10 тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:33
2023-02-19T13:38
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщила газета Wall Street Journal. "Тысячам украинских иммигрантов, проживающим в США, неминуемо грозит потеря легального статуса, так как они въехали в страну в короткий промежуток времени, когда у правительства США не было долгосрочного плана по их приему", - пишет издание. Отмечается, что прибывшие в США до 11 апреля прошлого года подпали под программу предоставления статуса временной защиты TPS, который можно легко обновить. С 21 апреля власти ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine). Она предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. При этом прибывшие на границу украинцы в десятидневный период между двумя программами получали разрешение на проживание на территории США в течение одного года. Срок разрешений в скором времени истекает, однако власти пока не объявили об их продлении. По оценкам адвокатов, которые приводятся в газете, количество украинцев, которые в скором времени могут стать нелегалами, составляет около 10 тысяч человек. Потеря легального статуса будет означать увольнение с работы, утрату водительских прав и необходимых документов для аренды жилья.
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
13:33 19.02.2023 (обновлено: 13:38 19.02.2023)
 
Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ

WSJ: около десяти тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегалами

© AP Photo / David PhillipРабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AP Photo / David Phillip
Рабочий устанавливает американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщила газета Wall Street Journal.
"Тысячам украинских иммигрантов, проживающим в США, неминуемо грозит потеря легального статуса, так как они въехали в страну в короткий промежуток времени, когда у правительства США не было долгосрочного плана по их приему", - пишет издание.
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Отмечается, что прибывшие в США до 11 апреля прошлого года подпали под программу предоставления статуса временной защиты TPS, который можно легко обновить. С 21 апреля власти ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine). Она предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора.
При этом прибывшие на границу украинцы в десятидневный период между двумя программами получали разрешение на проживание на территории США в течение одного года. Срок разрешений в скором времени истекает, однако власти пока не объявили об их продлении.
По оценкам адвокатов, которые приводятся в газете, количество украинцев, которые в скором времени могут стать нелегалами, составляет около 10 тысяч человек.
Потеря легального статуса будет означать увольнение с работы, утрату водительских прав и необходимых документов для аренды жилья.
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