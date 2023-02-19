https://ria.ru/20230219/immigranty-1852963362.html
Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ
Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ - РИА Новости, 19.02.2023
Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ
Около 10 тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщила газета Wall Street Journal. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T13:33
2023-02-19T13:33
2023-02-19T13:38
в мире
сша
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_0:42:3072:1770_1920x0_80_0_0_c9dd763b6f5c02fbac5da88a8976796c.jpg
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости. Около 10 тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщила газета Wall Street Journal. "Тысячам украинских иммигрантов, проживающим в США, неминуемо грозит потеря легального статуса, так как они въехали в страну в короткий промежуток времени, когда у правительства США не было долгосрочного плана по их приему", - пишет издание. Отмечается, что прибывшие в США до 11 апреля прошлого года подпали под программу предоставления статуса временной защиты TPS, который можно легко обновить. С 21 апреля власти ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine). Она предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора. При этом прибывшие на границу украинцы в десятидневный период между двумя программами получали разрешение на проживание на территории США в течение одного года. Срок разрешений в скором времени истекает, однако власти пока не объявили об их продлении. По оценкам адвокатов, которые приводятся в газете, количество украинцев, которые в скором времени могут стать нелегалами, составляет около 10 тысяч человек. Потеря легального статуса будет означать увольнение с работы, утрату водительских прав и необходимых документов для аренды жилья.
https://ria.ru/20230219/bezhentsy-1852917736.html
https://ria.ru/20230123/bezhentsy-1846677987.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/05/1596154860_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_206f821bda196ab2feb96d321771c019.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, украина
13:33 19.02.2023 (обновлено: 13:38 19.02.2023)
Тысячи украинских иммигрантов в США могут стать нелегалами, сообщили СМИ
WSJ: около десяти тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегалами
ВАШИНГТОН, 19 фев - РИА Новости.
Около 10 тысяч украинцев в США с апреля могут стать нелегальными мигрантами, сообщила газета Wall Street Journal
.
"Тысячам украинских иммигрантов, проживающим в США, неминуемо грозит потеря легального статуса, так как они въехали в страну в короткий промежуток времени, когда у правительства США не было долгосрочного плана по их приему", - пишет издание.
Отмечается, что прибывшие в США до 11 апреля прошлого года подпали под программу предоставления статуса временной защиты TPS, который можно легко обновить. С 21 апреля власти ввели в действие программу "Объединяясь для Украины" (Uniting for Ukraine). Она предоставила украинским беженцам разрешение жить и работать на территории США в течение двух лет с момента въезда в страну при условии наличия спонсора.
При этом прибывшие на границу украинцы в десятидневный период между двумя программами получали разрешение на проживание на территории США в течение одного года. Срок разрешений в скором времени истекает, однако власти пока не объявили об их продлении.
По оценкам адвокатов, которые приводятся в газете, количество украинцев, которые в скором времени могут стать нелегалами, составляет около 10 тысяч человек.
Потеря легального статуса будет означать увольнение с работы, утрату водительских прав и необходимых документов для аренды жилья.