https://ria.ru/20230219/gumpomosch-1853030367.html

Российские военные раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи в Сирии

Российские военные раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи в Сирии - РИА Новости, 19.02.2023

Российские военные раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи в Сирии

Российские военные в Сирии провели гуманитарные акции в провинциях Хама и Алеппо, в ходе которых жителям раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи, сообщил... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T22:34

2023-02-19T22:34

2023-02-19T22:34

в мире

сирия

сильное землетрясение в турции и сирии

алеппо

хама (мухафаза)

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850310963_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_e73c193d27ebe22c05f39e18b5e1273c.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские военные в Сирии провели гуманитарные акции в провинциях Хама и Алеппо, в ходе которых жителям раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи, сообщил замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов на брифинге. "Проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хаззания, Салхаб, Хандэк-Эльгарби, Скальбия, Хурад-Аммурин провинции Хама, Аль-архум-Сахур и Халидия провинции Алеппо, в ходе которых населению выдано продовольствия общим весом 26,6 тонны. Всего с 7 февраля проведено 53 гуманитарных акции, в ходе которых населению выдано более 121,7 тонны гуманитарной помощи. За сутки из Российской Федерации в Сирийскую Арабскую Республику доставлено 100 тонн гуманитарного груза. Всего доставлено 389,8 тонны", - сказал Гуринов на брифинге. Он добавил, что медицинский отряд ВС Белоруссии совместно с российскими военнослужащими в полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо, продолжает оказание необходимой медицинской помощи гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. Гуринов уточнил, что за сутки помощь получили 152 человека, а всего с 17 февраля – 224.

https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html

сирия

алеппо

хама (мухафаза)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, алеппо, хама (мухафаза), вооруженные силы рф