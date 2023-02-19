Рейтинг@Mail.ru
Российские военные раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи в Сирии - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/gumpomosch-1853030367.html
Российские военные раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи в Сирии
Российские военные раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи в Сирии - РИА Новости, 19.02.2023
Российские военные раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи в Сирии
Российские военные в Сирии провели гуманитарные акции в провинциях Хама и Алеппо, в ходе которых жителям раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи, сообщил... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T22:34
2023-02-19T22:34
в мире
сирия
сильное землетрясение в турции и сирии
алеппо
хама (мухафаза)
вооруженные силы рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850310963_0:77:1280:797_1920x0_80_0_0_e73c193d27ebe22c05f39e18b5e1273c.jpg
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские военные в Сирии провели гуманитарные акции в провинциях Хама и Алеппо, в ходе которых жителям раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи, сообщил замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов на брифинге. "Проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хаззания, Салхаб, Хандэк-Эльгарби, Скальбия, Хурад-Аммурин провинции Хама, Аль-архум-Сахур и Халидия провинции Алеппо, в ходе которых населению выдано продовольствия общим весом 26,6 тонны. Всего с 7 февраля проведено 53 гуманитарных акции, в ходе которых населению выдано более 121,7 тонны гуманитарной помощи. За сутки из Российской Федерации в Сирийскую Арабскую Республику доставлено 100 тонн гуманитарного груза. Всего доставлено 389,8 тонны", - сказал Гуринов на брифинге. Он добавил, что медицинский отряд ВС Белоруссии совместно с российскими военнослужащими в полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо, продолжает оказание необходимой медицинской помощи гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. Гуринов уточнил, что за сутки помощь получили 152 человека, а всего с 17 февраля – 224.
https://ria.ru/20230206/zemletryasenie-1849957693.html
сирия
алеппо
хама (мухафаза)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/07/1850310963_106:0:1243:853_1920x0_80_0_0_692c211e876f43c1089b514bf0f07935.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сильное землетрясение в турции и сирии, алеппо, хама (мухафаза), вооруженные силы рф
В мире, Сирия, Сильное землетрясение в Турции и Сирии, Алеппо, Хама (мухафаза), Вооруженные силы РФ
22:34 19.02.2023
 
Российские военные раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи в Сирии

Российские военные раздали 26,6 тонны гумпомощи в сирийских провинциях Хама и Алеппо

© РИА Новости / Перейти в медиабанкАлеппо, Сирия
Алеппо, Сирия - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Алеппо, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Российские военные в Сирии провели гуманитарные акции в провинциях Хама и Алеппо, в ходе которых жителям раздали 26,6 тонны гуманитарной помощи, сообщил замруководителя Российского центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Гуринов на брифинге.
"Проведены гуманитарные акции в населенных пунктах Эль-Хаззания, Салхаб, Хандэк-Эльгарби, Скальбия, Хурад-Аммурин провинции Хама, Аль-архум-Сахур и Халидия провинции Алеппо, в ходе которых населению выдано продовольствия общим весом 26,6 тонны. Всего с 7 февраля проведено 53 гуманитарных акции, в ходе которых населению выдано более 121,7 тонны гуманитарной помощи. За сутки из Российской Федерации в Сирийскую Арабскую Республику доставлено 100 тонн гуманитарного груза. Всего доставлено 389,8 тонны", - сказал Гуринов на брифинге.
Он добавил, что медицинский отряд ВС Белоруссии совместно с российскими военнослужащими в полевом госпитале, развернутом в городе Алеппо, продолжает оказание необходимой медицинской помощи гражданам Сирии, пострадавшим от землетрясения. Гуринов уточнил, что за сутки помощь получили 152 человека, а всего с 17 февраля – 224.
Последствия землетрясения в Турции - РИА Новости, 1920, 06.02.2023
6 февраля, 12:37
Города, превратившиеся в руины: землетрясение в Турции и Сирии
 
В миреСирияСильное землетрясение в Турции и СирииАлеппоХама (мухафаза)Вооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала