https://ria.ru/20230219/granitsy-1853017051.html

Дуда заявил, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией

Дуда заявил, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией - РИА Новости, 19.02.2023

Дуда заявил, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы свободного пересечения границы с Украиной, а в будущем и с Белоруссией. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T20:16

2023-02-19T20:16

2023-02-19T23:27

в мире

белоруссия

польша

украина

анджей дуда

мариуш каминьский

евросоюз

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы свободного пересечения границы с Украиной, а в будущем и с Белоруссией.Глава государства также отметил, что его страна "никогда ни к кому не предъявляла никаких претензий". По его словам, поляки хотят жить в мире и спокойствии, строить добрососедские отношения. "Наилучшим доказательством того, что мы можем жить вместе, является то, что мы чувствуем, находясь в ЕС, где фактически почти нет границ между Польшей и нашими соседями в Европейском союзе", — добавил Дуда.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для легкового транспорта и один — для грузового. МИД Белоруссии заявил, что официальный Минск не оставит без внимания любые деструктивные шаги Польши и примет серьезные ответные меры.

https://ria.ru/20230217/granitsa-1852646649.html

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польша

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, белоруссия, польша, украина, анджей дуда, мариуш каминьский, евросоюз