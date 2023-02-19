20:16 19.02.2023 (обновлено: 23:27 19.02.2023)
Дуда заявил, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией
Президент Польши Дуда мечтает о свободном пересечении границы с Украиной и Белоруссией
© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы свободного пересечения границы с Украиной, а в будущем и с Белоруссией.
"Мы все находимся в Шенгенской зоне. <...> Нет никаких проблем с пересечением границы. Мы хотим, чтобы так же было с Украиной, надеемся, в будущем и с Белоруссией. Мы хотим быть частью свободного мира", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.
Глава государства также отметил, что его страна "никогда ни к кому не предъявляла никаких претензий". По его словам, поляки хотят жить в мире и спокойствии, строить добрососедские отношения.
"Наилучшим доказательством того, что мы можем жить вместе, является то, что мы чувствуем, находясь в ЕС, где фактически почти нет границ между Польшей и нашими соседями в Европейском союзе", — добавил Дуда.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для легкового транспорта и один — для грузового. МИД Белоруссии заявил, что официальный Минск не оставит без внимания любые деструктивные шаги Польши и примет серьезные ответные меры.