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Дуда заявил, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией - РИА Новости, 19.02.2023
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Дуда заявил, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией
Дуда заявил, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией - РИА Новости, 19.02.2023
Дуда заявил, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы свободного пересечения границы с Украиной, а в будущем и с Белоруссией. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T20:16
2023-02-19T23:27
в мире
белоруссия
польша
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анджей дуда
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евросоюз
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы свободного пересечения границы с Украиной, а в будущем и с Белоруссией.Глава государства также отметил, что его страна "никогда ни к кому не предъявляла никаких претензий". По его словам, поляки хотят жить в мире и спокойствии, строить добрососедские отношения. "Наилучшим доказательством того, что мы можем жить вместе, является то, что мы чувствуем, находясь в ЕС, где фактически почти нет границ между Польшей и нашими соседями в Европейском союзе", — добавил Дуда.Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для легкового транспорта и один — для грузового. МИД Белоруссии заявил, что официальный Минск не оставит без внимания любые деструктивные шаги Польши и примет серьезные ответные меры.
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в мире, белоруссия, польша, украина, анджей дуда, мариуш каминьский, евросоюз
В мире, Белоруссия, Польша, Украина, Анджей Дуда, Мариуш Каминьский, Евросоюз
20:16 19.02.2023 (обновлено: 23:27 19.02.2023)
 
Дуда заявил, что мечтает об открытых границах с Украиной и Белоруссией

Президент Польши Дуда мечтает о свободном пересечении границы с Украиной и Белоруссией

© Фото : офис президента УкраиныПрезидент Польши Анджей Дуда
Президент Польши Анджей Дуда - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : офис президента Украины
Президент Польши Анджей Дуда. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Президент Польши Анджей Дуда заявил, что хотел бы свободного пересечения границы с Украиной, а в будущем и с Белоруссией.

"Мы все находимся в Шенгенской зоне. <...> Нет никаких проблем с пересечением границы. Мы хотим, чтобы так же было с Украиной, надеемся, в будущем и с Белоруссией. Мы хотим быть частью свободного мира", — сказал он в эфире всеукраинского телемарафона.

Глава государства также отметил, что его страна "никогда ни к кому не предъявляла никаких претензий". По его словам, поляки хотят жить в мире и спокойствии, строить добрососедские отношения.
"Наилучшим доказательством того, что мы можем жить вместе, является то, что мы чувствуем, находясь в ЕС, где фактически почти нет границ между Польшей и нашими соседями в Европейском союзе", — добавил Дуда.
Ранее министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминьский распорядился приостановить с 10 февраля движение на польско-белорусском пункте пропуска "Бобровники" в "интересах государственной безопасности". Таким образом, на польско-белорусской границе остались лишь один погранпункт для легкового транспорта и один — для грузового. МИД Белоруссии заявил, что официальный Минск не оставит без внимания любые деструктивные шаги Польши и примет серьезные ответные меры.
Польские военнослужащие на белорусско-польской границе - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 12:51
Польша готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Белоруссией
 
В миреБелоруссияПольшаУкраинаАнджей ДудаМариуш КаминьскийЕвросоюз
 
 
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