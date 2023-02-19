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Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна - РИА Новости, 19.02.2023
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Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна
Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна - РИА Новости, 19.02.2023
Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна
Учебная неделя в вузах, подведомственных министерству просвещения России, будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а также с занятия... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:51
2023-02-19T14:51
образование - общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебная неделя в вузах, подведомственных министерству просвещения России, будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а также с занятия "Разговоры о важном", заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Решение, которое мы приняли с Ассоциацией развития педагогического образования: в вузах, подведомственных министерству просвещения, (то есть) педагогических вузах, неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага и тоже проведения уроков "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на расширенном заседании правления ассоциации. Министерству просвещения России подведомственны 34 педагогических вуза. С 1 сентября 2022 года учебная неделя в школах начинается с исполнения государственного гимна и поднятия флага, а также с занятий "Разговоры о важном".
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образование - общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Образование - Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
14:51 19.02.2023
 
Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна

Кравцов: учебная неделя в вузах, подведомственных Минпросвещения, будет начинаться с гимна

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебная неделя в вузах, подведомственных министерству просвещения России, будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а также с занятия "Разговоры о важном", заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Решение, которое мы приняли с Ассоциацией развития педагогического образования: в вузах, подведомственных министерству просвещения, (то есть) педагогических вузах, неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага и тоже проведения уроков "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на расширенном заседании правления ассоциации.
Министерству просвещения России подведомственны 34 педагогических вуза.
С 1 сентября 2022 года учебная неделя в школах начинается с исполнения государственного гимна и поднятия флага, а также с занятий "Разговоры о важном".
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Образование - ОбществоРоссияСергей КравцовМинистерство просвещения России (Минпросвещения России)
 
 
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