https://ria.ru/20230219/gimn-1852971428.html
Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна
Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна - РИА Новости, 19.02.2023
Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна
Учебная неделя в вузах, подведомственных министерству просвещения России, будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а также с занятия... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:51
2023-02-19T14:51
2023-02-19T14:51
образование - общество
россия
сергей кравцов
министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебная неделя в вузах, подведомственных министерству просвещения России, будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а также с занятия "Разговоры о важном", заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Решение, которое мы приняли с Ассоциацией развития педагогического образования: в вузах, подведомственных министерству просвещения, (то есть) педагогических вузах, неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага и тоже проведения уроков "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на расширенном заседании правления ассоциации. Министерству просвещения России подведомственны 34 педагогических вуза. С 1 сентября 2022 года учебная неделя в школах начинается с исполнения государственного гимна и поднятия флага, а также с занятий "Разговоры о важном".
https://ria.ru/20230128/zakony-1848086442.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
образование - общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
Образование - Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России)
Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна
Кравцов: учебная неделя в вузах, подведомственных Минпросвещения, будет начинаться с гимна
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебная неделя в вузах, подведомственных министерству просвещения России, будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а также с занятия "Разговоры о важном", заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
"Решение, которое мы приняли с Ассоциацией развития педагогического образования: в вузах, подведомственных министерству просвещения, (то есть) педагогических вузах, неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага и тоже проведения уроков "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на расширенном заседании правления ассоциации.
Министерству просвещения России подведомственны 34 педагогических вуза.
С 1 сентября 2022 года учебная неделя в школах начинается с исполнения государственного гимна и поднятия флага, а также с занятий "Разговоры о важном".