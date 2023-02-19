https://ria.ru/20230219/gimn-1852971428.html

Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна

Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна - РИА Новости, 19.02.2023

Учебная неделя в педагогических вузах будет начинаться с гимна

Учебная неделя в вузах, подведомственных министерству просвещения России, будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а также с занятия... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:51

2023-02-19T14:51

2023-02-19T14:51

образование - общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Учебная неделя в вузах, подведомственных министерству просвещения России, будет начинаться с церемонии поднятия флага и исполнения гимна, а также с занятия "Разговоры о важном", заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. "Решение, которое мы приняли с Ассоциацией развития педагогического образования: в вузах, подведомственных министерству просвещения, (то есть) педагогических вузах, неделя будет начинаться с исполнения государственного гимна, поднятия государственного флага и тоже проведения уроков "Разговоры о важном", - сказал Кравцов на расширенном заседании правления ассоциации. Министерству просвещения России подведомственны 34 педагогических вуза. С 1 сентября 2022 года учебная неделя в школах начинается с исполнения государственного гимна и поднятия флага, а также с занятий "Разговоры о важном".

https://ria.ru/20230128/zakony-1848086442.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

образование - общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии)