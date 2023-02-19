https://ria.ru/20230219/general-1852947883.html

СМИ: британский генерал взбунтовался из-за "извращенных" решений Лондона

СМИ: британский генерал взбунтовался из-за "извращенных" решений Лондона - РИА Новости, 19.02.2023

СМИ: британский генерал взбунтовался из-за "извращенных" решений Лондона

Глава Генерального штаба Великобритании, генерал сэр Патрик Сандерс пригрозил Министерству обороны уйти в отставку в случае продолжения сокращения... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T11:22

2023-02-19T11:22

2023-02-19T13:53

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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Генерального штаба Великобритании, генерал сэр Патрик Сандерс пригрозил Министерству обороны уйти в отставку в случае продолжения сокращения финансирования армии, сообщила Daily Mail.Как утверждают журналисты, друзья британского генерала уверены, что в знак протеста Сандерс может покинуть свой пост. Он готов принять такое решение из-за "извращенной" политики сокращений, приводящей к тому, что войска вынуждены работать с устаревшим оборудованием."Он не из тех, кто начинает стучать по столу и угрожать уйти, но он провел черту и сказал себе, что дальше только отставка, и Бен Уоллес знает это. Трудно вспомнить, когда армия была в худшем состоянии. Личный состав сокращается, проблемы с жильем и низкая заработная плата подрывают моральный дух, широко распространено мнение, что армия является бедным родственником трех видов Вооруженных сил и значительно пострадала, в то время как Королевские ВВС и Королевский флот процветали", — цитирует издание собственный источник.Ранее сэр Патрик Сандерс заявил, что отправка танков Украине "пробьет брешь" в запасах Британии и затруднит выполнение Лондоном обязательств по НАТО. Глава генштаба также отметил, что в британских Вооруженных силах наблюдается обеспокоенность из-за этого решения.Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон первым поставит киевскому режиму вооружения дальнего радиуса действия, а также за ближайшие месяцы предоставит Украине столько же военного оборудования, сколько за весь 2022 год.

https://ria.ru/20230213/nato-1851757931.html

https://ria.ru/20230218/istrebiteli-1852834690.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

в мире, великобритания, украина, лондон, бен уоллес, риши сунак, нато