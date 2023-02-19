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СМИ: британский генерал взбунтовался из-за "извращенных" решений Лондона - РИА Новости, 19.02.2023
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СМИ: британский генерал взбунтовался из-за "извращенных" решений Лондона
СМИ: британский генерал взбунтовался из-за "извращенных" решений Лондона - РИА Новости, 19.02.2023
СМИ: британский генерал взбунтовался из-за "извращенных" решений Лондона
Глава Генерального штаба Великобритании, генерал сэр Патрик Сандерс пригрозил Министерству обороны уйти в отставку в случае продолжения сокращения... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T11:22
2023-02-19T13:53
в мире
великобритания
украина
лондон
бен уоллес
риши сунак
нато
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Генерального штаба Великобритании, генерал сэр Патрик Сандерс пригрозил Министерству обороны уйти в отставку в случае продолжения сокращения финансирования армии, сообщила Daily Mail.Как утверждают журналисты, друзья британского генерала уверены, что в знак протеста Сандерс может покинуть свой пост. Он готов принять такое решение из-за "извращенной" политики сокращений, приводящей к тому, что войска вынуждены работать с устаревшим оборудованием."Он не из тех, кто начинает стучать по столу и угрожать уйти, но он провел черту и сказал себе, что дальше только отставка, и Бен Уоллес знает это. Трудно вспомнить, когда армия была в худшем состоянии. Личный состав сокращается, проблемы с жильем и низкая заработная плата подрывают моральный дух, широко распространено мнение, что армия является бедным родственником трех видов Вооруженных сил и значительно пострадала, в то время как Королевские ВВС и Королевский флот процветали", — цитирует издание собственный источник.Ранее сэр Патрик Сандерс заявил, что отправка танков Украине "пробьет брешь" в запасах Британии и затруднит выполнение Лондоном обязательств по НАТО. Глава генштаба также отметил, что в британских Вооруженных силах наблюдается обеспокоенность из-за этого решения.Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон первым поставит киевскому режиму вооружения дальнего радиуса действия, а также за ближайшие месяцы предоставит Украине столько же военного оборудования, сколько за весь 2022 год.
https://ria.ru/20230213/nato-1851757931.html
https://ria.ru/20230218/istrebiteli-1852834690.html
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в мире, великобритания, украина, лондон, бен уоллес, риши сунак, нато
В мире, Великобритания, Украина, Лондон, Бен Уоллес, Риши Сунак, НАТО
11:22 19.02.2023 (обновлено: 13:53 19.02.2023)
 
СМИ: британский генерал взбунтовался из-за "извращенных" решений Лондона

DM: глава генштаба Британии пригрозил отставкой из-за сокращения финансирования армии

© AFP 2023 / Florent VergnesСолдат британской армии
Солдат британской армии - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© AFP 2023 / Florent Vergnes
Солдат британской армии. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Глава Генерального штаба Великобритании, генерал сэр Патрик Сандерс пригрозил Министерству обороны уйти в отставку в случае продолжения сокращения финансирования армии, сообщила Daily Mail.
Как утверждают журналисты, друзья британского генерала уверены, что в знак протеста Сандерс может покинуть свой пост. Он готов принять такое решение из-за "извращенной" политики сокращений, приводящей к тому, что войска вынуждены работать с устаревшим оборудованием.
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"Он не из тех, кто начинает стучать по столу и угрожать уйти, но он провел черту и сказал себе, что дальше только отставка, и Бен Уоллес знает это. Трудно вспомнить, когда армия была в худшем состоянии. Личный состав сокращается, проблемы с жильем и низкая заработная плата подрывают моральный дух, широко распространено мнение, что армия является бедным родственником трех видов Вооруженных сил и значительно пострадала, в то время как Королевские ВВС и Королевский флот процветали", — цитирует издание собственный источник.
Ранее сэр Патрик Сандерс заявил, что отправка танков Украине "пробьет брешь" в запасах Британии и затруднит выполнение Лондоном обязательств по НАТО. Глава генштаба также отметил, что в британских Вооруженных силах наблюдается обеспокоенность из-за этого решения.
Во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности премьер-министр Великобритании Риши Сунак заявил, что Лондон первым поставит киевскому режиму вооружения дальнего радиуса действия, а также за ближайшие месяцы предоставит Украине столько же военного оборудования, сколько за весь 2022 год.
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