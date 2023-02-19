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Миллер оценил перспективы для российского газа на азиатском рынке - РИА Новости, 19.02.2023
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Миллер оценил перспективы для российского газа на азиатском рынке
Миллер оценил перспективы для российского газа на азиатском рынке - РИА Новости, 19.02.2023
Миллер оценил перспективы для российского газа на азиатском рынке
Азиатский рынок - самый динамичный в мире, "Газпром" видит на нём очень большие перспективы для российского газа, заявил председатель правления "Газпрома"... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T14:44
2023-02-19T15:01
экономика
россия
китай
азия
алексей миллер
павел зарубин
газпром
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Азиатский рынок - самый динамичный в мире, "Газпром" видит на нём очень большие перспективы для российского газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. За последние 30 лет – с 1993 года – потребление газа в мире увеличилось почти вдвое. Более трети – 35% – прироста пришлось на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что в ближайшие 20 лет мировое потребление газа продолжит расти и к 2040 году может превысить уровень 2022 года примерно на 20%. Более половины прироста обеспечат страны АТР, а основным центром развития будет Китай.Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Кроме того, компания в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. В конце января текущего года Россия и Китай подписали по данному маршруту межправительственное соглашение, документ ещё предстоит ратифицировать.
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экономика, россия, китай, азия, алексей миллер, павел зарубин, газпром, сила сибири — 2
Экономика, Россия, Китай, Азия, Алексей Миллер, Павел Зарубин, Газпром, Сила Сибири — 2
14:44 19.02.2023 (обновлено: 15:01 19.02.2023)
 
Миллер оценил перспективы для российского газа на азиатском рынке

Миллер: "Газпром" видит на азиатском рынке большие перспективы для российского газа

© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в медиабанкВывеска на павильоне компании "Газпром"
Вывеска на павильоне компании Газпром - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Вывеска на павильоне компании "Газпром". Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Азиатский рынок - самый динамичный в мире, "Газпром" видит на нём очень большие перспективы для российского газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер.

"Мы все прекрасно понимаем, что азиатский рынок в настоящее время является самым динамичным рынком в мире. Объёмы потребления растут, и мы видим очень большие перспективы для российского газа на этом рынке", – сказал Миллер на телеканале "Россия 1" в интервью Павлу Зарубину в программе "Москва. Кремль. Путин".

За последние 30 лет – с 1993 года – потребление газа в мире увеличилось почти вдвое. Более трети – 35% – прироста пришлось на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что в ближайшие 20 лет мировое потребление газа продолжит расти и к 2040 году может превысить уровень 2022 года примерно на 20%. Более половины прироста обеспечат страны АТР, а основным центром развития будет Китай.
Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается.
Кроме того, компания в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. В конце января текущего года Россия и Китай подписали по данному маршруту межправительственное соглашение, документ ещё предстоит ратифицировать.
Алексей Миллер - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 14:40
Глава "Газпрома" ответил на вопрос о диверсификации маршрутов поставок газа
 
ЭкономикаРоссияКитайАзияАлексей МиллерПавел ЗарубинГазпромСила Сибири — 2
 
 
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