https://ria.ru/20230219/gaz-1852971087.html

Миллер оценил перспективы для российского газа на азиатском рынке

Миллер оценил перспективы для российского газа на азиатском рынке - РИА Новости, 19.02.2023

Миллер оценил перспективы для российского газа на азиатском рынке

Азиатский рынок - самый динамичный в мире, "Газпром" видит на нём очень большие перспективы для российского газа, заявил председатель правления "Газпрома"... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T14:44

2023-02-19T14:44

2023-02-19T15:01

экономика

россия

китай

азия

алексей миллер

павел зарубин

газпром

сила сибири — 2

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 19 фев - РИА Новости. Азиатский рынок - самый динамичный в мире, "Газпром" видит на нём очень большие перспективы для российского газа, заявил председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. За последние 30 лет – с 1993 года – потребление газа в мире увеличилось почти вдвое. Более трети – 35% – прироста пришлось на долю стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Ожидается, что в ближайшие 20 лет мировое потребление газа продолжит расти и к 2040 году может превысить уровень 2022 года примерно на 20%. Более половины прироста обеспечат страны АТР, а основным центром развития будет Китай.Сейчас "Газпром" поставляет газ в Китай по магистрали "Сила Сибири". Экспорт по нему по итогам 2022 года составил 15,4 миллиарда кубометров. По мере реализации проекта планируется ежегодно наращивать объём поставок до выхода на проектную годовую мощность в 38 миллиардов кубометров в год к 2025 году. Развитие "китайского вектора" связано также с маршрутом, предполагающим строительство через Монголию трубопровода "Сила Сибири 2" на 50 миллиардов кубометров в год. Проект прорабатывается. Кроме того, компания в начале февраля 2022 года подписал с Китайской национальной нефтегазовой компанией долгосрочный контракт на экспорт по "дальневосточному" маршруту 10 миллиардов кубометров газа в год. В конце января текущего года Россия и Китай подписали по данному маршруту межправительственное соглашение, документ ещё предстоит ратифицировать.

https://ria.ru/20230219/diversifikatsiya-1852970424.html

россия

китай

азия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, россия, китай, азия, алексей миллер, павел зарубин, газпром, сила сибири — 2