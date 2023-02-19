https://ria.ru/20230219/gaz-1852940301.html
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме - РИА Новости, 19.02.2023
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 39,2 миллиона кубометров на 19... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T10:10
2023-02-19T10:10
2023-02-19T10:10
экономика
украина
сергей куприянов
газпром
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 39,2 миллиона кубометров на 19 февраля, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов. "Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,2 миллиона кубометров на 19 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам. С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% – до 24,4 миллиона кубометров, с 1 февраля вырос до уровня около 30 миллионов кубометров, а с 15 февраля увеличился до примерно 35 миллионов кубометров. Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день). Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены. При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.
https://ria.ru/20230217/gaz-1852669029.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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экономика, украина, сергей куприянов, газпром, россия
Экономика, Украина, Сергей Куприянов, Газпром, Россия
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в подтвержденном объеме
"Газпром" подает газ через Украину на ГИС "Суджа" в объеме 39,2 миллиона кубометров
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. "Газпром" подает газ через Украину в подтвержденном украинской стороной объеме через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" - 39,2 миллиона кубометров на 19 февраля, на ГИС "Сохрановка" заявка снова отклонена, сообщил официальный представитель российской компании Сергей Куприянов.
"Газпром" осуществляет подачу российского газа для транзита через территорию Украины в объеме, подтвержденном украинской стороной через ГИС "Суджа", - 39,2 миллиона кубометров на 19 февраля. Заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена", - сказал он журналистам.
С конца мая прошлого года, за исключением отдельных дней, поставки российского газа через газотранспортную систему Украины в Европу
держались на уровне 40-43 миллиона кубометров в сутки, однако с 4 января этого года показатель опустился ниже 38 миллионов кубометров. Затем 18 января он составил 32,6 миллиона кубометров, через два дня опустился на 25% – до 24,4 миллиона кубометров, с 1 февраля вырос до уровня около 30 миллионов кубометров, а с 15 февраля увеличился до примерно 35 миллионов кубометров.
Эксперты отмечали, что рост поставок российского газа связан со сближением контрактных цен "Газпрома" и цен на рынке спот (с немедленной поставкой, как правило, на следующий день).
Украина в мае 2022 года прекратила прием для транзита газа через ГИС "Сохрановка", сославшись на то, что она находится под контролем российских сил (на территории ЛНР
). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
При этом транзитный договор "Газпрома" и Украины предполагает, что гарантированный ежесуточный объем прокачки (с обеих сторон) с 2021 года составляет 109,6 миллиона кубометров.