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Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до 11 человек
Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до 11 человек - РИА Новости, 19.02.2023
Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до 11 человек
Число жертв наводнений, вызванных обрушившимся на Новую Зеландию циклоном "Габриэль", увеличилось до 11, сообщает местная полиция. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T05:07
2023-02-19T05:07
2023-02-19T05:08
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв наводнений, вызванных обрушившимся на Новую Зеландию циклоном "Габриэль", увеличилось до 11, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось о девяти погибших. "Полиция подтверждает факт смерти человека в четверг 16 февраля в своем доме в Онекаве, (город - ред.) Нейпир... Полиция расследует смерть в Краунторпе, (город - ред.) Гастингс прошлой ночью", - говорится в заявлениях полиции Новой Зеландии на её официальном сайте. Отмечается, что оба, предположительно, погибли в результате наводнений, вызванных циклоном "Габриэль". По последним данным местного портала Stuff, связь не удается установить с пятью тысячами человек.
https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852092472.html
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новая зеландия, в мире
05:07 19.02.2023 (обновлено: 05:08 19.02.2023)
Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до 11 человек
Полиция Новой Зеландии: число жертв наводнений в стране увеличилось до 11 человек