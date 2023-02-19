https://ria.ru/20230219/gabriel-1852924545.html

Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до 11 человек

Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до 11 человек - РИА Новости, 19.02.2023

Число жертв наводнений в Новой Зеландии увеличилось до 11 человек

Число жертв наводнений, вызванных обрушившимся на Новую Зеландию циклоном "Габриэль", увеличилось до 11, сообщает местная полиция. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T05:07

2023-02-19T05:07

2023-02-19T05:08

новая зеландия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155241/86/1552418677_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d51ef83c35305dc56be2b6d69b127e0e.jpg

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Число жертв наводнений, вызванных обрушившимся на Новую Зеландию циклоном "Габриэль", увеличилось до 11, сообщает местная полиция. Ранее сообщалось о девяти погибших. "Полиция подтверждает факт смерти человека в четверг 16 февраля в своем доме в Онекаве, (город - ред.) Нейпир... Полиция расследует смерть в Краунторпе, (город - ред.) Гастингс прошлой ночью", - говорится в заявлениях полиции Новой Зеландии на её официальном сайте. Отмечается, что оба, предположительно, погибли в результате наводнений, вызванных циклоном "Габриэль". По последним данным местного портала Stuff, связь не удается установить с пятью тысячами человек.

https://ria.ru/20230215/zemletryasenie-1852092472.html

новая зеландия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новая зеландия, в мире