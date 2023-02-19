https://ria.ru/20230219/frazy-1852695943.html

"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил

"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил - РИА Новости, 19.02.2023

"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил

"Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы?

2023-02-19T12:00

2023-02-19T12:00

2023-02-19T12:00

как это по-русски

технологии

звездные войны

йода ("звездные войны")

дарт вейдер ("звездные войны")

леонид гайдай

владимир высоцкий (адмирал)

владимир высоцкий (автор песен)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/11/1852694980_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_cf88d3a1b06c3a2ebd98e57f8f9a9190.jpg

"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил "Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы? audio/mpeg

"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил "Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы? audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru________Автор эпизода: Ирина ЛюбинаЗвукорежиссер: Виктор Флиер

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

технологии, звездные войны, йода ("звездные войны"), дарт вейдер ("звездные войны"), леонид гайдай, владимир высоцкий (адмирал), владимир высоцкий (автор песен), философия, дмитрий медведев, борис ельцин, отставка бориса ельцина: как заканчивалась эпоха, аудио