https://ria.ru/20230219/frazy-1852695943.html
"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил - РИА Новости, 19.02.2023
"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
"Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы?
2023-02-19T12:00
2023-02-19T12:00
2023-02-19T12:00
как это по-русски
технологии
звездные войны
йода ("звездные войны")
дарт вейдер ("звездные войны")
леонид гайдай
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"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
"Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы?
audio/mpeg
"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
"Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы?
audio/mpeg
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
"Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы?