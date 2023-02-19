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"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил - РИА Новости, 19.02.2023
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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Откуда берутся новые слова и куда исчезают старые? А ещё цитаты из культовых фильмов, разборы известных книг и истории писателей и режиссеров.
https://ria.ru/20230219/frazy-1852695943.html
"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил - РИА Новости, 19.02.2023
"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
"Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы?
2023-02-19T12:00
2023-02-19T12:00
как это по-русски
технологии
звездные войны
йода ("звездные войны")
дарт вейдер ("звездные войны")
леонид гайдай
владимир высоцкий (адмирал)
владимир высоцкий (автор песен)
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"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
"Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы?
audio/mpeg
"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
"Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы?
audio/mpeg
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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1
5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
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353
60
технологии, звездные войны, йода ("звездные войны"), дарт вейдер ("звездные войны"), леонид гайдай, владимир высоцкий (адмирал), владимир высоцкий (автор песен), философия, дмитрий медведев, борис ельцин, отставка бориса ельцина: как заканчивалась эпоха, аудио
Как это по-русски, Технологии, Звездные войны, Йода ("Звездные войны"), Дарт Вейдер ("Звездные войны"), Леонид Гайдай, Владимир Высоцкий (адмирал), Владимир Высоцкий (автор песен), философия, Дмитрий Медведев, Борис Ельцин, Отставка Бориса Ельцина: как заканчивалась эпоха
12:00 19.02.2023
 

"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил

Как это по-русски
"Я устал, я ухожу" и другие фразы, которые никто не произносил
12:00
Читать ria.ru в
"Я устал, я ухожу", "Люк, я твой отец!", "Век живи — век учись" — мы хорошо знаем эти фразы, но часто не догадываемся, что в оригинале они звучали совсем по-другому. Это — эффект Манделы, ложное коллективное воспоминание. Какие еще выражения появились благодаря этому феномену и что на самом деле означают некоторые крылатые фразы?
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@ria.ru
________
Автор эпизода: Ирина Любина
Звукорежиссер: Виктор Флиер
 
Как это по-русскиТехнологииЗвездные войныЙода ("Звездные войны")Дарт Вейдер ("Звездные войны")Леонид ГайдайВладимир Высоцкий (адмирал)Владимир Высоцкий (автор песен)философияДмитрий МедведевБорис ЕльцинОтставка Бориса Ельцина: как заканчивалась эпоха
 
 
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