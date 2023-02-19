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СМИ: главком сил НАТО в Европе считает, что самолеты F-16 "помогут" Украине - РИА Новости, 19.02.2023
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СМИ: главком сил НАТО в Европе считает, что самолеты F-16 "помогут" Украине
СМИ: главком сил НАТО в Европе считает, что самолеты F-16 "помогут" Украине - РИА Новости, 19.02.2023
СМИ: главком сил НАТО в Европе считает, что самолеты F-16 "помогут" Украине
Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что поставки истребителей F-16 могут помочь Украине, а также выступил за передачу РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T01:24
2023-02-19T01:49
украина
сша
россия
джо байден
эммануэль макрон
джон кирби
нато
в мире
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что поставки истребителей F-16 могут помочь Украине, а также выступил за передачу Киеву дронов, сообщает издание Politico со ссылкой на источники. Как отмечают источники издания, в пятницу на закрытом брифинге, на котором присутствовали более десяти сенаторов и членов палаты представителей конгресса США, у Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть в конфликте. По данным источников, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе ответил утвердительно на этот вопрос. Согласно информации источников, Каволи заявил, что Украина нуждается в ракетах с дальностью более 100 километров. Кроме того, он выступил за поставку на Украину дронов. Ранее издание сообщало, что пять конгрессменов написали президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине американские истребители F-16. Письмо, по данным издания, подписали пять из 435 членов палаты представителей конгресса США, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии. СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов. В пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, однако сами не делали обещаний по поводу такого рода помощи. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
https://ria.ru/20230217/istrebiteli-1852721914.html
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украина, сша, россия, джо байден, эммануэль макрон, джон кирби, нато, в мире
Украина, США, Россия, Джо Байден, Эммануэль Макрон, Джон Кирби, НАТО, В мире
01:24 19.02.2023 (обновлено: 01:49 19.02.2023)
 
СМИ: главком сил НАТО в Европе считает, что самолеты F-16 "помогут" Украине

Politico: главком сил НАТО в Европе Каволи считает, что истребители F-16 помогут Украине

© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher WillisАмериканский истребитель F-16 Fighting Falcon
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : U.S. Air Force / Senior Airman Christopher Willis
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Кристофер Каволи считает, что поставки истребителей F-16 могут помочь Украине, а также выступил за передачу Киеву дронов, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.
Как отмечают источники издания, в пятницу на закрытом брифинге, на котором присутствовали более десяти сенаторов и членов палаты представителей конгресса США, у Каволи спросили, помогут ли истребители F-16 Украине выиграть в конфликте. По данным источников, главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе ответил утвердительно на этот вопрос.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon пролетает над озером Гурон - РИА Новости, 1920, 17.02.2023
17 февраля, 16:29
Конгрессмены попросили Байдена передать Украине истребители F-16
Согласно информации источников, Каволи заявил, что Украина нуждается в ракетах с дальностью более 100 километров. Кроме того, он выступил за поставку на Украину дронов.
Ранее издание сообщало, что пять конгрессменов написали президенту США Джо Байдену письмо с призывом передать Украине американские истребители F-16. Письмо, по данным издания, подписали пять из 435 членов палаты представителей конгресса США, представляющих как Республиканскую, так и Демократическую партии.
СМИ ранее сообщали, что отдельные представители американской администрации лоббируют передачу украинским военным истребителей F-16. При этом президент США Джо Байден на вопрос журналистов, будут ли они поставлены Киеву, ранее ответил "нет". В то же время президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что не исключает возможности поставок самолетов Украине. СМИ также писали, что Париж изучает запрос Киева по подготовке украинских пилотов.
В пятницу координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что США будут приветствовать передачу другими странами истребителей Украине, однако сами не делали обещаний по поводу такого рода помощи.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Он предупреждал, что по мере того, как Запад накачивает Украину всё более дальнобойным оружием, географические задачи спецоперации отодвигаются от нынешней линии все дальше. Запад должен понимать, что поставки оружия Украине не укрепят его безопасность, заявляли в МИД РФ.
Сенатор-республиканец Линдси Грэм - РИА Новости, 1920, 04.02.2023
4 февраля, 03:07
В США резко осадили сенатора, потребовавшего F-16 для Украины
 
УкраинаСШАРоссияДжо БайденЭммануэль МакронДжон КирбиНАТОВ мире
 
 
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