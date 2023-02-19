https://ria.ru/20230219/elektroenergiya-1852932968.html

Эксперт рассказал, как выбрать солнечную панель для дачи

Эксперт рассказал, как выбрать солнечную панель для дачи - РИА Новости, 19.02.2023

Эксперт рассказал, как выбрать солнечную панель для дачи

Выбирая солнечную панель для дачи, нужно руководствоваться наличием сетевой инфраструктуры: на участке, который не подключен к электросети, правильнее... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T08:51

2023-02-19T08:51

2023-02-19T08:51

общество

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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Выбирая солнечную панель для дачи, нужно руководствоваться наличием сетевой инфраструктуры: на участке, который не подключен к электросети, правильнее устанавливать автономную станцию, а на участке, где есть сеть, лучше располагать сетевую, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Николай Попов. Эксперт рассказал, что солнечная энергетика является самым чистым способом производства электроэнергии, это единственный тип генерации, который может быть установлен в непосредственной близости от места проживания. Преимуществом солнечных модулей, по его словам, является отсутствие пыли, шума, от них нет вредных выбросов или излучения. "Типов модулей и типов инверторов сейчас очень много. Разобраться, в каком случае какие решения будут оптимальны, непросто. При выборе солнечной установки неважно, на дачу для личного использования или на крышу небольшого производства, нужно определиться с типом нагрузки", - рассказал Попов. Попов добавил, что если необходимо повысить надежность электроснабжения при частых отключениях, то зачастую достаточно установить источник бесперебойного питания. По его словам, важно также помнить о вентиляции: между фотоэлектрическим модулем и поверхностью должно быть пространство, достаточное для естественного охлаждения и вентиляции. "Это важно, потому что при нагреве выше расчетных 25 градусов по Цельсию окружающей среды или 38 градусов по Цельсию рабочей температуры модуля он теряет свою мощность", - пояснил эксперт НТИ.

https://ria.ru/20220602/stantsii-1792445472.html

https://realty.ria.ru/20220718/stroymaterialy-1802795600.html

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2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество