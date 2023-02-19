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Эксперт рассказал, как выбрать солнечную панель для дачи - РИА Новости, 19.02.2023
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Эксперт рассказал, как выбрать солнечную панель для дачи
Эксперт рассказал, как выбрать солнечную панель для дачи - РИА Новости, 19.02.2023
Эксперт рассказал, как выбрать солнечную панель для дачи
Выбирая солнечную панель для дачи, нужно руководствоваться наличием сетевой инфраструктуры: на участке, который не подключен к электросети, правильнее... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T08:51
2023-02-19T08:51
общество
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Выбирая солнечную панель для дачи, нужно руководствоваться наличием сетевой инфраструктуры: на участке, который не подключен к электросети, правильнее устанавливать автономную станцию, а на участке, где есть сеть, лучше располагать сетевую, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Николай Попов. Эксперт рассказал, что солнечная энергетика является самым чистым способом производства электроэнергии, это единственный тип генерации, который может быть установлен в непосредственной близости от места проживания. Преимуществом солнечных модулей, по его словам, является отсутствие пыли, шума, от них нет вредных выбросов или излучения. "Типов модулей и типов инверторов сейчас очень много. Разобраться, в каком случае какие решения будут оптимальны, непросто. При выборе солнечной установки неважно, на дачу для личного использования или на крышу небольшого производства, нужно определиться с типом нагрузки", - рассказал Попов. Попов добавил, что если необходимо повысить надежность электроснабжения при частых отключениях, то зачастую достаточно установить источник бесперебойного питания. По его словам, важно также помнить о вентиляции: между фотоэлектрическим модулем и поверхностью должно быть пространство, достаточное для естественного охлаждения и вентиляции. "Это важно, потому что при нагреве выше расчетных 25 градусов по Цельсию окружающей среды или 38 градусов по Цельсию рабочей температуры модуля он теряет свою мощность", - пояснил эксперт НТИ.
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Общество
08:51 19.02.2023
 
Эксперт рассказал, как выбрать солнечную панель для дачи

Эксперт Николай Попов: выбор солнечной панели для дачи зависит от сетевой инфраструктуры

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в медиабанкСолнечная панель
Солнечная панель - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Солнечная панель. Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Выбирая солнечную панель для дачи, нужно руководствоваться наличием сетевой инфраструктуры: на участке, который не подключен к электросети, правильнее устанавливать автономную станцию, а на участке, где есть сеть, лучше располагать сетевую, рассказал РИА Новости эксперт рынка НТИ "Энерджинет" Николай Попов.
Эксперт рассказал, что солнечная энергетика является самым чистым способом производства электроэнергии, это единственный тип генерации, который может быть установлен в непосредственной близости от места проживания. Преимуществом солнечных модулей, по его словам, является отсутствие пыли, шума, от них нет вредных выбросов или излучения.
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"Типов модулей и типов инверторов сейчас очень много. Разобраться, в каком случае какие решения будут оптимальны, непросто. При выборе солнечной установки неважно, на дачу для личного использования или на крышу небольшого производства, нужно определиться с типом нагрузки", - рассказал Попов.
"Если сеть есть, но сама электроэнергия обходится дорого, в целях энергосбережения будет достаточно сетевой солнечной электростанции – это солнечные модули и инвертор без накопителя. Если сети нет, то правильным решением будет установка автономной солнечной электростанции, в состав которой входит аккумулятор", - уточнил он.
Попов добавил, что если необходимо повысить надежность электроснабжения при частых отключениях, то зачастую достаточно установить источник бесперебойного питания.
"Чтобы получить максимальную выработку от своей солнечной установки, необходимо придерживаться нескольких простых правил. Во-первых, лучше всего ориентировать модули на юг, чтобы собрать максимум солнечного света в течение всего года. Во-вторых, важно, чтобы на протяжении всего дня поверхность, на которой установлены модули, не пересекали тени более высоких объектов, таких как деревья, столбы, дома", - отметил эксперт.
По его словам, важно также помнить о вентиляции: между фотоэлектрическим модулем и поверхностью должно быть пространство, достаточное для естественного охлаждения и вентиляции. "Это важно, потому что при нагреве выше расчетных 25 градусов по Цельсию окружающей среды или 38 градусов по Цельсию рабочей температуры модуля он теряет свою мощность", - пояснил эксперт НТИ.
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