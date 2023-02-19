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Названа дата первого морского круиза из Сочи в Египет - РИА Новости, 19.02.2023
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Туризм
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Названа дата первого морского круиза из Сочи в Египет
Названа дата первого морского круиза из Сочи в Египет - РИА Новости, 19.02.2023
Названа дата первого морского круиза из Сочи в Египет
Лайнер Astoria Grande начнет круизы из Сочи в египетскую Александрию с ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, под... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T03:52
2023-02-19T03:52
туризм
туризм
новости - туризм
сочи
египет
александрия
круизы
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СОЧИ, 19 фев — РИА Новости. Лайнер Astoria Grande начнет круизы из Сочи в египетскую Александрию с ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, под управлением которой находится судно."В этом году туристов ждут 29 увлекательных недельных круизов по Турции, а осенью стартуют долгожданные двухнедельные круизы в Египет с длительной стоянкой в древнем портовом городе — Александрии", — рассказали в компании. Как отметили представители лайнера, турецкое направление останется основным, а египетские маршруты запустят в ноябре, поскольку в это время там обычно комфортная для отдыха погода. По новому пути "Волшебный Восток" судно будет совершать заход в турецкий курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря, а самой дальней точкой станет порт Александрия, где предполагается стоянка до трех дней. Кроме этого, египетские и турецкие круизы дополнят зимними четырехдневными предновогодними турами в Трабзон, Уние и Стамбул. Все путешествия будут совершаться из Сочи.Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы. Он совершает круизы по Черному морю с заходом в порты Турции.
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туризм, новости - туризм, сочи, египет, александрия, круизы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Сочи, Египет, Александрия, круизы
03:52 19.02.2023
 
Названа дата первого морского круиза из Сочи в Египет

Лайнер Astoria Grande в ноябре 2023 года планирует совершить первый круиз из Сочи в Египет

© Pixabay / Alina_Z Порт в Хугарде
Порт в Хугарде - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Pixabay / Alina_Z
Читать ria.ru в
СОЧИ, 19 фев — РИА Новости. Лайнер Astoria Grande начнет круизы из Сочи в египетскую Александрию с ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, под управлением которой находится судно.
"В этом году туристов ждут 29 увлекательных недельных круизов по Турции, а осенью стартуют долгожданные двухнедельные круизы в Египет с длительной стоянкой в древнем портовом городе — Александрии", — рассказали в компании.
Как отметили представители лайнера, турецкое направление останется основным, а египетские маршруты запустят в ноябре, поскольку в это время там обычно комфортная для отдыха погода. По новому пути "Волшебный Восток" судно будет совершать заход в турецкий курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря, а самой дальней точкой станет порт Александрия, где предполагается стоянка до трех дней.
Кроме этого, египетские и турецкие круизы дополнят зимними четырехдневными предновогодними турами в Трабзон, Уние и Стамбул. Все путешествия будут совершаться из Сочи.
Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы. Он совершает круизы по Черному морю с заходом в порты Турции.
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