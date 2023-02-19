Названа дата первого морского круиза из Сочи в Египет
Лайнер Astoria Grande в ноябре 2023 года планирует совершить первый круиз из Сочи в Египет
© Pixabay / Alina_Z Порт в Хугарде
© Pixabay / Alina_Z
СОЧИ, 19 фев — РИА Новости. Лайнер Astoria Grande начнет круизы из Сочи в египетскую Александрию с ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, под управлением которой находится судно.
"В этом году туристов ждут 29 увлекательных недельных круизов по Турции, а осенью стартуют долгожданные двухнедельные круизы в Египет с длительной стоянкой в древнем портовом городе — Александрии", — рассказали в компании.
Как отметили представители лайнера, турецкое направление останется основным, а египетские маршруты запустят в ноябре, поскольку в это время там обычно комфортная для отдыха погода. По новому пути "Волшебный Восток" судно будет совершать заход в турецкий курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря, а самой дальней точкой станет порт Александрия, где предполагается стоянка до трех дней.
Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы. Он совершает круизы по Черному морю с заходом в порты Турции.
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