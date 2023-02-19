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Названа дата первого морского круиза из Сочи в Египет

Названа дата первого морского круиза из Сочи в Египет - РИА Новости, 19.02.2023

Названа дата первого морского круиза из Сочи в Египет

Лайнер Astoria Grande начнет круизы из Сочи в египетскую Александрию с ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, под... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T03:52

2023-02-19T03:52

2023-02-19T03:52

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сочи

египет

александрия

круизы

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СОЧИ, 19 фев — РИА Новости. Лайнер Astoria Grande начнет круизы из Сочи в египетскую Александрию с ноября 2023 года, сообщили в пресс-службе турецкой компании Miray Cruises, под управлением которой находится судно."В этом году туристов ждут 29 увлекательных недельных круизов по Турции, а осенью стартуют долгожданные двухнедельные круизы в Египет с длительной стоянкой в древнем портовом городе — Александрии", — рассказали в компании. Как отметили представители лайнера, турецкое направление останется основным, а египетские маршруты запустят в ноябре, поскольку в это время там обычно комфортная для отдыха погода. По новому пути "Волшебный Восток" судно будет совершать заход в турецкий курортный город Кушадасы на побережье Эгейского моря, а самой дальней точкой станет порт Александрия, где предполагается стоянка до трех дней. Кроме этого, египетские и турецкие круизы дополнят зимними четырехдневными предновогодними турами в Трабзон, Уние и Стамбул. Все путешествия будут совершаться из Сочи.Astoria Grande построен в 1996 году, модернизирован в 2019 и в 2022 годах. Лайнер соответствует мировым стандартам круизной индустрии и осенью 2021 года получил пятилетнюю сертификацию международного классификационного морского общества DNV GL. На судне было обновлено оборудование: рестораны, кухни, палубы. Он совершает круизы по Черному морю с заходом в порты Турции.

https://ria.ru/20221208/kruizy-1837003950.html

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Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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