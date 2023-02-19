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В Москве мусоровоз насмерть задавил женщину - РИА Новости, 19.02.2023
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В Москве мусоровоз насмерть задавил женщину
В Москве мусоровоз насмерть задавил женщину - РИА Новости, 19.02.2023
В Москве мусоровоз насмерть задавил женщину
Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы, это второе похожее ДТП за сутки в городе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:46
2023-02-19T19:46
москва
происшествия
volvo ab
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы, это второе похожее ДТП за сутки в городе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Сегодня произошло еще одно ДТП с участием мусоровоза и пешехода. Утром во дворе дома 9 корпус 7 на улице Теплый Стан 24-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Volvo совершил наезд на пешехода. Женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности. Ранее сообщалось, что на улице Болотниковской под колесами мусоровоза погиб 84-летний мужчина.
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Наталья Макарова
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москва, происшествия, volvo ab, россия
Москва, Происшествия, Volvo AB, Россия
19:46 19.02.2023
 
В Москве мусоровоз насмерть задавил женщину

Мусоровоз насмерть задавил женщину в Москве, это второе похожее ДТП за сутки в городе

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы, это второе похожее ДТП за сутки в городе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.
"Сегодня произошло еще одно ДТП с участием мусоровоза и пешехода. Утром во дворе дома 9 корпус 7 на улице Теплый Стан 24-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Volvo совершил наезд на пешехода. Женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.
Уточняется, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности.
Ранее сообщалось, что на улице Болотниковской под колесами мусоровоза погиб 84-летний мужчина.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября 2022, 12:23
В Подмосковье мусоровоз переехал двоих детей
 
МоскваПроисшествияVolvo ABРоссия
 
 
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