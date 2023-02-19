https://ria.ru/20230219/dtp-1853013107.html
В Москве мусоровоз насмерть задавил женщину
В Москве мусоровоз насмерть задавил женщину - РИА Новости, 19.02.2023
В Москве мусоровоз насмерть задавил женщину
Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы, это второе похожее ДТП за сутки в городе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T19:46
2023-02-19T19:46
2023-02-19T19:46
москва
происшествия
volvo ab
россия
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МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Мусоровоз насмерть задавил женщину на юго-западе Москвы, это второе похожее ДТП за сутки в городе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры. "Сегодня произошло еще одно ДТП с участием мусоровоза и пешехода. Утром во дворе дома 9 корпус 7 на улице Теплый Стан 24-летний мужчина, управляя грузовым автомобилем Volvo совершил наезд на пешехода. Женщина скончалась на месте", - говорится в сообщении.Уточняется, что прокуратура Юго-Западного административного округа контролирует расследование обстоятельств ДТП и привлечение виновного к уголовной ответственности. Ранее сообщалось, что на улице Болотниковской под колесами мусоровоза погиб 84-летний мужчина.
https://ria.ru/20220901/dtp-1813685368.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, происшествия, volvo ab, россия
Москва, Происшествия, Volvo AB, Россия
В Москве мусоровоз насмерть задавил женщину
Мусоровоз насмерть задавил женщину в Москве, это второе похожее ДТП за сутки в городе