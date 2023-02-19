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При украинском обстреле Ворошиловского района Донецка погиб человек
При украинском обстреле Ворошиловского района Донецка погиб человек - РИА Новости, 19.02.2023
При украинском обстреле Ворошиловского района Донецка погиб человек
Один человек погиб при обстреле в Ворошиловском районе Донецка, число раненых выросло до 11, сообщил штаб территориальной обороны ДНР. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T21:08
2023-02-19T21:08
2023-02-19T21:15
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Один человек погиб при обстреле в Ворошиловском районе Донецка, число раненых выросло до 11, сообщил штаб территориальной обороны ДНР.В воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города. В администрации города сообщили о повреждении библиотеки, школы, парковой зоны, детского сада. Штаб ранее информировал о десяти пострадавших.
https://ria.ru/20230219/spetsoperatsiya-1852371214.html
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донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, В мире
21:08 19.02.2023 (обновлено: 21:15 19.02.2023)
При украинском обстреле Ворошиловского района Донецка погиб человек
В ДНР сообщили о погибшем при обстреле Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ