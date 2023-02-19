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После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар - РИА Новости, 19.02.2023
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После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар
После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар - РИА Новости, 19.02.2023
После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар
Осколки от ракеты "Град" при обстреле Донецка попали во множество зданий в центре города в районе Крытого рынка, в одном из них начался пожар, передаёт... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:13
2023-02-19T16:13
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Осколки от ракеты "Град" при обстреле Донецка попали во множество зданий в центре города в районе Крытого рынка, в одном из них начался пожар, передаёт корреспондент РИА Новости. Осколки попали, в частности, в библиотеку имени Крупской, в здание прокуратуры ДНР, в жилые дома. Несколько осколков попали в автомобиль, проезжавший по улице Артема, водитель получил ранения, ему оказывают первую помощь. В одном из зданий в районе автостанции "Крытый рынок" начался пожар, сейчас в центр города едут пожарные и скорые машины. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка порядка 40 ракет из РСЗО за две минуты.
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852981272.html
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852976622.html
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происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
16:13 19.02.2023
 
После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар

После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар, есть раненый

© РИА Новости / Сергей Батурин / Перейти в медиабанкФрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке
Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Сергей Батурин
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Фрагмент разорвавшегося снаряда на проезжей части в Донецке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Осколки от ракеты "Град" при обстреле Донецка попали во множество зданий в центре города в районе Крытого рынка, в одном из них начался пожар, передаёт корреспондент РИА Новости.
Осколки попали, в частности, в библиотеку имени Крупской, в здание прокуратуры ДНР, в жилые дома. Несколько осколков попали в автомобиль, проезжавший по улице Артема, водитель получил ранения, ему оказывают первую помощь.
Последствия обстрела центра Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 15:59
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка
В одном из зданий в районе автостанции "Крытый рынок" начался пожар, сейчас в центр города едут пожарные и скорые машины.
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка порядка 40 ракет из РСЗО за две минуты.
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 15:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке
 
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