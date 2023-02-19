https://ria.ru/20230219/donetsk-1852983637.html
После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар
После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар - РИА Новости, 19.02.2023
После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар
Осколки от ракеты "Град" при обстреле Донецка попали во множество зданий в центре города в районе Крытого рынка, в одном из них начался пожар, передаёт... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T16:13
2023-02-19T16:13
2023-02-19T16:13
происшествия
донецк
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Осколки от ракеты "Град" при обстреле Донецка попали во множество зданий в центре города в районе Крытого рынка, в одном из них начался пожар, передаёт корреспондент РИА Новости. Осколки попали, в частности, в библиотеку имени Крупской, в здание прокуратуры ДНР, в жилые дома. Несколько осколков попали в автомобиль, проезжавший по улице Артема, водитель получил ранения, ему оказывают первую помощь. В одном из зданий в районе автостанции "Крытый рынок" начался пожар, сейчас в центр города едут пожарные и скорые машины. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка порядка 40 ракет из РСЗО за две минуты.
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852981272.html
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк
Происшествия, Донецк, Донецкая Народная Республика, СЦКК
После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар
После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар, есть раненый