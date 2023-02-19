https://ria.ru/20230219/donetsk-1852983637.html

После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар

После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар - РИА Новости, 19.02.2023

После обстрела центра Донецка со стороны ВСУ начался пожар

Осколки от ракеты "Град" при обстреле Донецка попали во множество зданий в центре города в районе Крытого рынка, в одном из них начался пожар, передаёт... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T16:13

2023-02-19T16:13

2023-02-19T16:13

происшествия

донецк

донецкая народная республика

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Осколки от ракеты "Град" при обстреле Донецка попали во множество зданий в центре города в районе Крытого рынка, в одном из них начался пожар, передаёт корреспондент РИА Новости. Осколки попали, в частности, в библиотеку имени Крупской, в здание прокуратуры ДНР, в жилые дома. Несколько осколков попали в автомобиль, проезжавший по улице Артема, водитель получил ранения, ему оказывают первую помощь. В одном из зданий в районе автостанции "Крытый рынок" начался пожар, сейчас в центр города едут пожарные и скорые машины. Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка порядка 40 ракет из РСЗО за две минуты.

https://ria.ru/20230219/donetsk-1852981272.html

https://ria.ru/20230219/donetsk-1852976622.html

донецк

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, донецк, донецкая народная республика, сцкк