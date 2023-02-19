Рейтинг@Mail.ru
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 19.02.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852981272.html
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 19.02.2023
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка
Библиотека, школа, парковая зона и жилые дома повреждены при обстреле центра Донецка из РСЗО, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:59
2023-02-19T16:03
донецк
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852980655_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_2d0a31cd86b88526e9dbdf8bf4970046.png
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Библиотека, школа, парковая зона и жилые дома повреждены при обстреле центра Донецка из РСЗО, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города."Во время обстрела Ворошиловского района обстрелу подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Снаряд также попал в крышу библиотеки им. Крупской. Повреждения получила школа "Альтаир". Имеются прямые попадания в жилые дома по бульвару Пушкина и улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852976622.html
донецк
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Последствия обстрела центра Донецка
Первые кадры последствий обстрела центра Донецка
2023-02-19T15:59
true
PT0M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852980655_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_41785ebad1a993ae008578ec3ab0c6dc.png
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
15:59 19.02.2023 (обновлено: 16:03 19.02.2023)
 
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка

Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе

Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Библиотека, школа, парковая зона и жилые дома повреждены при обстреле центра Донецка из РСЗО, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города.
"Во время обстрела Ворошиловского района обстрелу подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Снаряд также попал в крышу библиотеки им. Крупской. Повреждения получила школа "Альтаир". Имеются прямые попадания в жилые дома по бульвару Пушкина и улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Вчера, 15:29Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке
 
ДонецкПроисшествияДонецкая Народная РеспубликаАлексей Кулемзин (Донецк)СЦКК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала