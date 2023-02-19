https://ria.ru/20230219/donetsk-1852981272.html
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 19.02.2023
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка
Библиотека, школа, парковая зона и жилые дома повреждены при обстреле центра Донецка из РСЗО, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:59
2023-02-19T15:59
2023-02-19T16:03
донецк
происшествия
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Библиотека, школа, парковая зона и жилые дома повреждены при обстреле центра Донецка из РСЗО, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города."Во время обстрела Ворошиловского района обстрелу подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Снаряд также попал в крышу библиотеки им. Крупской. Повреждения получила школа "Альтаир". Имеются прямые попадания в жилые дома по бульвару Пушкина и улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.
https://ria.ru/20230219/donetsk-1852976622.html
донецк
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Последствия обстрела центра Донецка
Первые кадры последствий обстрела центра Донецка
2023-02-19T15:59
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РИА Новости
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донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк
Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика, Алексей Кулемзин (Донецк), СЦКК
15:59 19.02.2023 (обновлено: 16:03 19.02.2023)
ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка
Мэр Донецка Кулемзин: ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе