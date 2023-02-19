https://ria.ru/20230219/donetsk-1852981272.html

ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка

ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка - РИА Новости, 19.02.2023

ВСУ обстреляли библиотеку Крупской в Ворошиловском районе Донецка

Библиотека, школа, парковая зона и жилые дома повреждены при обстреле центра Донецка из РСЗО, сообщил мэр города Алексей Кулемзин. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:59

2023-02-19T15:59

2023-02-19T16:03

донецк

происшествия

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

сцкк

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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Библиотека, школа, парковая зона и жилые дома повреждены при обстреле центра Донецка из РСЗО, сообщил мэр города Алексей Кулемзин.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), заявили, что украинские силовики выпустили по Донецку за две минуты 40 ракет из РСЗО. Под обстрелом оказался в том числе и центр города."Во время обстрела Ворошиловского района обстрелу подверглась парковая зона рядом с детской ледяной горкой. Снаряд также попал в крышу библиотеки им. Крупской. Повреждения получила школа "Альтаир". Имеются прямые попадания в жилые дома по бульвару Пушкина и улице Челюскинцев", - написал Кулемзин в своем телеграм-канале.

https://ria.ru/20230219/donetsk-1852976622.html

донецк

донецкая народная республика

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Последствия обстрела центра Донецка Первые кадры последствий обстрела центра Донецка 2023-02-19T15:59 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

донецк, происшествия, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), сцкк