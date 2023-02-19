https://ria.ru/20230219/donetsk-1852976622.html
Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке
Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке
Выпущенные украинскими войсками в воскресенье по Донецку снаряды РСЗО упали в районе Крытого рынка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:29
2023-02-19T15:29
2023-02-19T15:44
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками в воскресенье по Донецку снаряды РСЗО упали в районе Крытого рынка, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка порядка 40 ракет из РСЗО за две минуты.Как передает корреспондент РИА Новости, несколько сильных взрывов раздались в центре Донецка. Снаряды упали рядом с рынком, который в последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам. Мэр Донецка, со ссылкой на очевидцев, также сообщил о "прилетах" в районе Крытого рынка.Звуки артиллерийской канонады раздаются в воскресенье в Донецке в течение всего дня.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
донецк
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика
15:29 19.02.2023 (обновлено: 15:44 19.02.2023)
Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке
Выпущенные украинскими войсками снаряды РСЗО упали в районе крытого рынка в Донецке