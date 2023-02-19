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Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке - РИА Новости, 19.02.2023
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Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке
Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке
Выпущенные украинскими войсками в воскресенье по Донецку снаряды РСЗО упали в районе Крытого рынка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T15:29
2023-02-19T15:44
специальная военная операция на украине
донецк
происшествия
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками в воскресенье по Донецку снаряды РСЗО упали в районе Крытого рынка, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка порядка 40 ракет из РСЗО за две минуты.Как передает корреспондент РИА Новости, несколько сильных взрывов раздались в центре Донецка. Снаряды упали рядом с рынком, который в последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам. Мэр Донецка, со ссылкой на очевидцев, также сообщил о "прилетах" в районе Крытого рынка.Звуки артиллерийской канонады раздаются в воскресенье в Донецке в течение всего дня.
https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html
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донецк, происшествия, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Донецк, Происшествия, Донецкая Народная Республика
15:29 19.02.2023 (обновлено: 15:44 19.02.2023)
 
Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке

Выпущенные украинскими войсками снаряды РСЗО упали в районе крытого рынка в Донецке

© Фото : Алексей КулемZин/TelegramПоследствия обстрела Ворошиловского района Донецка
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© Фото : Алексей КулемZин/Telegram
Последствия обстрела Ворошиловского района Донецка
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ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками в воскресенье по Донецку снаряды РСЗО упали в районе Крытого рынка, передаёт корреспондент РИА Новости.
Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка порядка 40 ракет из РСЗО за две минуты.
Как передает корреспондент РИА Новости, несколько сильных взрывов раздались в центре Донецка. Снаряды упали рядом с рынком, который в последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам. Мэр Донецка, со ссылкой на очевидцев, также сообщил о "прилетах" в районе Крытого рынка.
Звуки артиллерийской канонады раздаются в воскресенье в Донецке в течение всего дня.
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