https://ria.ru/20230219/donetsk-1852976622.html

Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке

Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска обстреляли крытый рынок в Донецке

Выпущенные украинскими войсками в воскресенье по Донецку снаряды РСЗО упали в районе Крытого рынка, передаёт корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:29

2023-02-19T15:29

2023-02-19T15:44

специальная военная операция на украине

донецк

происшествия

донецкая народная республика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/13/1852977805_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_90f2ccaffa13fef9d1c128c047613cd8.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев - РИА Новости. Выпущенные украинскими войсками в воскресенье по Донецку снаряды РСЗО упали в районе Крытого рынка, передаёт корреспондент РИА Новости.Ранее в воскресенье в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские войска выпустили по Киевскому и Ворошиловскому районам Донецка порядка 40 ракет из РСЗО за две минуты.Как передает корреспондент РИА Новости, несколько сильных взрывов раздались в центре Донецка. Снаряды упали рядом с рынком, который в последние месяцы неоднократно подвергался обстрелам. Мэр Донецка, со ссылкой на очевидцев, также сообщил о "прилетах" в районе Крытого рынка.Звуки артиллерийской канонады раздаются в воскресенье в Донецке в течение всего дня.

https://ria.ru/20230217/obstanovka-1852474186.html

донецк

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, происшествия, донецкая народная республика