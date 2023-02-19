https://ria.ru/20230219/donetsk-1852975568.html

Украинские войска выпустили 40 ракет по Донецку за две минуты

Украинские войска выпустили 40 ракет по Донецку за две минуты - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска выпустили 40 ракет по Донецку за две минуты

Украинские военные обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив 40 снарядов за две минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T15:25

2023-02-19T15:25

2023-02-19T18:51

специальная военная операция на украине

донецк

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

алексей кулемзин (донецк)

в мире

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ДОНЕЦК, 19 фев — РИА Новости. Украинские военные обстреляли Киевский и Ворошиловский районы Донецка, выпустив 40 снарядов за две минуты, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15:10 — Ласточкино — Донецк (Киевский район): выпущено 20 ракет из РСЗО; 15:12 — Ласточкино — Донецк (Ворошиловский район): выпущено 20 ракет из РСЗО", — говорится в публикации в Telegram-канале.Как уточнил корреспондент РИА Новости, ракеты упали в том числе в районе Крытого рынка в центре города. В одном из зданий после этого произошло возгорание. Помимо этого, несколько осколков попали в автомобиль, проезжавший по улице Артема. Водитель получил ранения, ему оказывают первую помощь.В свою очередь, мэр Донецка Алексей Кулемзин, ссылаясь на очевидцев, также сообщил о "прилетах" возле рынка. Кроме того, под обстрел попали парковая зона, здание прокуратуры и библиотека имени Крупской в Ворошиловском районе. Также повреждения получили школа "Альтаир" и жилые дома на бульваре Пушкина и улице Челюскинцев. Позже мэр уточнил, что украинские ракеты попали в общежитие и на трибуны спортивного комплекса "Олимпийский". Один из снарядов обнаружили под фундаментом гимназии.По последним данным, в результате обстрела пострадали десять человек.По словам корреспондента РИА Новости, звуки артиллерийской канонады раздаются в Донецке весь день.

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Последствия обстрела центра Донецка Первые кадры последствий обстрела центра Донецка 2023-02-19T15:25 true PT0M36S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецк, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, алексей кулемзин (донецк), в мире