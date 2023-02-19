https://ria.ru/20230219/donetsk-1852957318.html
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:43
2023-02-19T12:43
2023-02-19T12:43
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. По данным СЦКК, с 10.32 до 12.10 из населенных пунктов Орловка, Галициновка, Дальнее и Нетайлово украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Всего по ним было выпущено 16 снарядов калибром 152 и 155 мм. Кроме того, в 11.05 из подконтрольного Киеву города Авдеевка по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено три "натовских" снаряда.
https://ria.ru/20230219/donbass-1852943628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
Украинские войска снова обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра