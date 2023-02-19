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Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.02.2023
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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.02.2023
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 19.02.2023
2023-02-19T12:43
2023-02-19T12:43
в мире
донецк
петровский район
донецкая народная республика
сцкк
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ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. По данным СЦКК, с 10.32 до 12.10 из населенных пунктов Орловка, Галициновка, Дальнее и Нетайлово украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Всего по ним было выпущено 16 снарядов калибром 152 и 155 мм. Кроме того, в 11.05 из подконтрольного Киеву города Авдеевка по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено три "натовских" снаряда.
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донецк
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в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк
В мире, Донецк, Петровский район, Донецкая Народная Республика, СЦКК
12:43 19.02.2023
 
Украинские войска снова обстреляли Донецк

В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов натовского калибра

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Кировского района Донецка
Последствия обстрела Кировского района Донецка - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Последствия обстрела Кировского района Донецка. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале.
Фрагмент разорвавшегося на проезжей части снаряда после обстрела Донецка со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
10:42Специальная военная операция на Украине
Украинские войска обстреляли Донецк и Макеевку
По данным СЦКК, с 10.32 до 12.10 из населенных пунктов Орловка, Галициновка, Дальнее и Нетайлово украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Всего по ним было выпущено 16 снарядов калибром 152 и 155 мм.
Кроме того, в 11.05 из подконтрольного Киеву города Авдеевка по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено три "натовских" снаряда.
Боец демонстрирует осколки боеприпаса - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
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В миреДонецкПетровский районДонецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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