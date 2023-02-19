https://ria.ru/20230219/donetsk-1852957318.html

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 19.02.2023

Украинские войска снова обстреляли Донецк

Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации... РИА Новости, 19.02.2023

2023-02-19T12:43

2023-02-19T12:43

2023-02-19T12:43

в мире

донецк

петровский район

донецкая народная республика

сцкк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/15/1846488335_0:159:3076:1889_1920x0_80_0_0_fec2628aaf8a6905890e4de768d6c426.jpg

ДОНЕЦК, 19 фев – РИА Новости. Украинские войска выпустили по Донецку 19 снарядов калибром 152 и 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.20 - населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. По данным СЦКК, с 10.32 до 12.10 из населенных пунктов Орловка, Галициновка, Дальнее и Нетайлово украинские войска обстреляли Киевский, Куйбышевский и Петровский районы Донецка. Всего по ним было выпущено 16 снарядов калибром 152 и 155 мм. Кроме того, в 11.05 из подконтрольного Киеву города Авдеевка по Червоногвардейскому району Макеевки было выпущено три "натовских" снаряда.

https://ria.ru/20230219/donbass-1852943628.html

https://ria.ru/20230219/donbass-1852930454.html

донецк

петровский район

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк, петровский район, донецкая народная республика, сцкк